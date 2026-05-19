Controladores aéreos amenazan con huelga a menos de un mes del Mundial: qué pasaría con los vuelos en México

SINACTA anunció un emplazamiento a huelga contra la SICT y la SHCP por falta de personal y recortes salariales. REUTERS/Henry Romero

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) anunció un emplazamiento a huelga contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al denunciar falta de personal, recortes salariales y deficiencias operativas que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad aérea en México.

La advertencia ocurre a solo unas semanas del inicio del Mundial de futbol, un periodo en el que se prevé un incremento en las operaciones aéreas y movilidad internacional.

PUBLICIDAD

El gremio sostiene que las condiciones actuales podrían afectar la capacidad operativa de aeropuertos y servicios de navegación aérea.

SINACTA denunció un déficit de aproximadamente 500 controladores en el sistema de tránsito aéreo.

José Alfredo Covarrubias, secretario general del SINACTA, informó que los controladores acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México para exigir una solución a diversas demandas laborales que, afirman, han sido ignoradas durante años.

PUBLICIDAD

Déficit de personal y jornadas extenuantes agravan el problema

Uno de los principales reclamos del sindicato es la falta de aproximadamente 500 controladores aéreos en el país.

De acuerdo con el organismo, esta escasez obliga al personal activo a cubrir extensas jornadas laborales y acumular horas extras constantes, situación que ha provocado fatiga operativa.

PUBLICIDAD

SINACTA emitió un comunicado en el que anunció un emplazamiento a huelga contra la SICT y la SHCP.

Además, denunciaron que al menos 26 trabajadores contratados recientemente fueron enviados a distintas estaciones sin contar todavía con nombramientos oficiales ni pagos completos.

El gremio también señaló retrasos frecuentes en el pago de horas extras y una pérdida aproximada del 30% del poder adquisitivo de los controladores tras la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

PUBLICIDAD

Ulises Orozco Velázquez, controlador aéreo retirado, aseguró que el sistema de control de tráfico aéreo atraviesa una situación crítica debido al rezago presupuestal y a la falta de modernización tecnológica.

Falta de equipo y tecnología preocupa al gremio

Los controladores denunciaron carencias en infraestructura clave para garantizar la seguridad operacional.

PUBLICIDAD

Controladores aéreos denunciaron falta de equipo para operar con seguridad en el sistema de tránsito aéreo. REUTERS/Henry Romero

Entre las principales fallas reportadas destacan problemas de comunicación, insuficiencia de antenas en zonas montañosas y ausencia de instrumentos meteorológicos en algunas estaciones.

El sindicato afirmó que desde hace más de un año y medio presentó propuestas de modernización y mejoras operativas a las autoridades federales, incluyendo:

PUBLICIDAD

Creación de nuevas plazas

Optimización de horarios laborales

Implementación de una dirección especializada en seguridad operacional

Modernización de sistemas de comunicación y navegación

Mejoras en infraestructura tecnológica

Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido respuestas concretas.

Qué pasaría con los vuelos si estalla la huelga

En caso de concretarse una huelga de controladores aéreos, el impacto podría extenderse a gran parte de la aviación nacional.

PUBLICIDAD

En caso de huelga, podrían registrarse cancelaciones y retrasos en vuelos en todo el país. REUTERS/Henry Romero

Los controladores son responsables de autorizar despegues, aterrizajes y coordinar el flujo seguro de aeronaves en el espacio aéreo mexicano.

Una suspensión parcial o total de actividades provocaría cancelaciones de vuelos, retrasos masivos y posibles desvíos hacia aeropuertos alternos. También podrían registrarse largas esperas en terminales aéreas.

PUBLICIDAD

Aunque por tratarse de un servicio esencial se contemplan operaciones mínimas para emergencias y vuelos prioritarios, gran parte de los itinerarios comerciales podría verse afectada.

Aerolíneas tendrían obligación de reprogramar pasajeros

Cuando las afectaciones derivan de problemas de control aéreo, las aerolíneas consideran el hecho como una “circunstancia extraordinaria”.

Las aerolíneas tendrían que reprogramar vuelos en caso de una huelga de controladores aéreos. REUTERS/Luis Cortés

En esos casos no están obligadas a otorgar compensaciones económicas adicionales, aunque sí deben ofrecer alternativas de protección a los pasajeros.

Entre las medidas que normalmente aplican las compañías aéreas destacan:

Reubicación en otro vuelo disponible sin penalización

Alimentos y bebidas en esperas prolongadas

Hospedaje y transporte si el viaje se aplaza al día siguiente

Reembolso total del boleto si el pasajero decide cancelar el viaje

El conflicto ocurre en medio de una creciente presión sobre el espacio aéreo mexicano, particularmente en aeropuertos con alta demanda como el de la Ciudad de México, donde especialistas advierten que el incremento de operaciones requiere mayor inversión en personal y tecnología para evitar riesgos operativos.