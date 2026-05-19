Morena llama a la FGR a investigar a la gobernadora de Chihuahua tras la marcha del sábado

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, anunció denuncias ante autoridades electorales y Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por uso indebido de recursos públicos. (Morena Tamaulipas)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido presentó denuncias ante autoridades electorales y presentará nuevas denuncias en la Contraloría estatal y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por el presunto uso indebido de recursos públicos durante la movilización realizada el pasado sábado 16 de mayo.

Montiel sostuvo que la gobernadora Maru Campos infringió la ley, acusó que se utilizaron edificios públicos para promover al PAN y advierte que Morena seguirá impulsando el respeto a la legalidad y la soberanía nacional.

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Según el comunicado difundido este 18 de mayo por Morena, Montiel Reyes subrayó que la movilización del sábado en Chihuahua fue “un éxito” y rechazó que Morena presente síntomas de desgaste.

Montiel señaló que el partido está acostumbrado a la resistencia y afirmó: “Vimos a una gobernadora desesperada por tratar de que no llegaran a la marcha, primero, con una estrategia de boicot, para después salir a decir que no llegaron los suficientes”. Morena acusó que el gobierno estatal usó personal en el aeropuerto y edificios oficiales como plataforma para colocar propaganda del Partido Acción Nacional (PAN), además de impedir la llegada de participantes a la marcha.

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Morena reunirá miles de firmas para solicitar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua

Morena denunció que el gobierno estatal de Chihuahua empleó personal en el aeropuerto y oficinas oficiales para imponer propaganda del Partido Acción Nacional. Crédito: Gobierno de Chihuahua

Ariadna Montiel informó que el partido trabaja en la recolección de miles de firmas ciudadanas para presentar una solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos. Señaló que la recolección se hará casa por casa, estrategia que Morena ha empleado desde antes de llegar al gobierno federal.

La dirigente morenista sostuvo: “Cuando rendí protesta como presidenta nacional de Morena, me comprometí a que entre todos vamos a visitar 30 millones de familias, 30 millones de hogares para llevar el mensaje en defensa de la soberanía nacional”.

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Montiel denunció que la administración estatal movilizó a servidores públicos para intentar frenar la marcha del sábado. Aseguró que esto refleja la falta de estructura partidista propia del PAN en la entidad: “Tuvo que ser con servidores públicos porque de otra manera ya no pueden”.

Denuncias ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción por uso de recursos públicos

La Fiscalía General de la República investigará el presunto uso de recursos públicos y Morena afirma que respetará los resultados sin encubrir a nadie. Fotos: X/@MorenaSenadores

La lideresa de Morena detalló que, además de las denuncias en el ámbito electoral, el partido presentará quejas formales ante la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción. El motivo es el uso indebido de recursos públicos, incluyendo la utilización de personal gubernamental en el aeropuerto y la colocación de “propaganda del Partido Acción Nacional en los edificios del Gobierno del Estado”.

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Montiel enfatizó que la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de indagar sobre estos hechos: “Ellos son quienes van a investigar. Nosotros estaremos al tanto del tema, pero vamos a respetar el resultado de esa investigación de la Fiscalía y actuaremos en consecuencia sin encubrir a nadie”.

En ese sentido, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos rechazó la intención de Morena de iniciar un juicio político en su contra, luego de que el partido anunciara una campaña de recolección de firmas para sustentar su solicitud en el Congreso local. La mandataria estatal aseguró que, debido al carácter libre de la ciudadanía chihuahuense, este tipo de movimientos no prosperan en la entidad.

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