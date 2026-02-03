México

La ciencia confirma que la guayaba es la nueva aliada para las personas con problemas renales

Además de deliciosa y accesible, esta fruta es rica en nutrientes para la salud

Las guayabas son frutas que
Entre las recomendaciones más recientes de la medicina nefrológica, la guayaba ha emergido como una fruta con propiedades valiosas para quienes presentan afecciones renales.

El nefrólogo consultor y especialista en trasplante renal Dr. Pratim Sengupta sostiene que este fruto tropical ofrece una combinación de nutrientes capaz de incidir de forma positiva en la salud de los riñones.

La creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas y su vínculo con otras patologías como la diabetes ha impulsado la búsqueda de alimentos funcionales que puedan integrarse en la dieta diaria con respaldo científico.

De acuerdo con el análisis del Dr. Pratim Sengupta, la guayaba sobresale por su riqueza en antioxidantes, especialmente vitamina C, que puede contribuir a reducir la inflamación y el estrés oxidativo a nivel renal.

El especialista señala que la presencia de fibra, vitaminas y minerales en la composición de esta fruta la convierte en una opción interesante para quienes necesitan cuidar su función renal y, a la vez, regular otros parámetros bioquímicos como la glucosa en sangre.

Propiedades antioxidantes y su efecto en los riñones

Esta fruta puede ser benéfica
Uno de los principales valores de la guayaba radica en su elevada concentración de vitamina C, un antioxidante conocido por su capacidad para atenuar los procesos inflamatorios y contrarrestar el daño celular producido por el estrés oxidativo.

Según explica Dr. Pratim Sengupta, la acción antioxidante resulta especialmente relevante para quienes padecen enfermedades renales, ya que el daño oxidativo se asocia con la progresión de la insuficiencia renal crónica.

Los compuestos antioxidantes presentes en la guayaba intervienen en la protección de las células renales, favoreciendo la integridad de los tejidos y la funcionalidad del sistema urinario.

Regulación de la glucosa y prevención de complicaciones

Guayaba, una fruta llena de
La fibra que aporta la guayaba cumple un rol destacado en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Este aspecto adquiere importancia para las personas con enfermedad renal, ya que la diabetes figura entre las principales causas de daño en los riñones.

Dr. Pratim Sengupta explica que la ingesta de fibra contribuye a estabilizar la glucemia y puede ayudar a prevenir picos de azúcar perjudiciales para los pacientes renales. Además, el consumo regular de fruta fresca como la guayaba, dentro de un plan alimenticio supervisado, puede mejorar el perfil metabólico y reducir el riesgo de complicaciones asociadas.

Vitaminas y minerales esenciales para la función renal

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
Además de su contenido en vitamina C, la guayaba contiene otros micronutrientes relevantes para la salud renal, como la vitamina A y el folato. Estos compuestos participan en el mantenimiento de la integridad de los tejidos y en funciones metabólicas claves.

Dr. Pratim Sengupta destaca que la combinación de antioxidantes, fibra y minerales hace de la guayaba una fruta versátil, apta para integrarse en dietas orientadas al cuidado de los riñones. La abundancia de nutrientes favorece el funcionamiento general de los órganos y puede resultar útil para quienes buscan alternativas naturales que complementen los tratamientos médicos convencionales.

