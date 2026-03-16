Síntomas poco conocidos que podrían alertar de padecer endometriosis

Una consulta temprana al especialista puede marcar la diferencia cuando los signos parecen poco habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis es un trastorno ginecológico en el que el tejido similar al endometrio —la capa interna que recubre el útero— crece fuera de la cavidad uterina.

Este tejido puede encontrarse en ovarios, trompas de Falopio, vejiga, intestinos y otras áreas de la pelvis, aunque en casos poco frecuentes también aparece en otras partes del cuerpo.

Durante el ciclo menstrual, este tejido responde a las hormonas igual que el endometrio: se engrosa, se descompone y sangra; sin embargo, al estar fuera del útero, la sangre y el tejido no pueden eliminarse de manera natural, lo que provoca inflamación, formación de tejido cicatricial y adherencias.

Aunque la causa exacta no se conoce, existen factores genéticos, inmunológicos y hormonales que pueden influir en su aparición.

La endometriosis es un trastorno ginecológico en el que el tejido similar al endometrio se desarrolla fuera del útero, afectando múltiples órganos pélvicos. (Shutterstock)

Cuáles son los síntomas poco conocidos de que puedes padecer endometriosis

La endometriosis suele asociarse a dolor menstrual intenso y dificultad para quedar embarazada, pero existen síntomas menos conocidos que pueden indicar la presencia de esta enfermedad. De acuerdo con información de Mayo Clinic, algunos de estos signos poco reconocidos incluyen los siguientes:

Dolor al orinar o al evacuar : Puede manifestarse durante el ciclo menstrual o de manera crónica, debido a implantes de tejido endometrial en vejiga o intestinos.

Diarrea, estreñimiento o hinchazón abdominal : Síntomas digestivos persistentes, a menudo confundidos con síndrome de intestino irritable.

Dolor lumbar o en las piernas : El tejido endometrial puede afectar nervios pélvicos, irradiando molestias a la región lumbar o miembros inferiores.

Sangrado entre periodos : Manchados o hemorragias fuera del ciclo menstrual.

Fatiga crónica : Sensación continua de cansancio, independientemente del descanso o el sueño.

Dolor durante o después de las relaciones sexuales : No siempre se asocia a la menstruación y puede aparecer en cualquier momento del ciclo.

Náuseas o vómitos : Especialmente durante el periodo menstrual.

Síntomas urinarios no explicados: Urgencia, frecuencia o molestias al orinar sin causa infecciosa aparente.

Ante la presencia de estos signos, se recomienda consultar con un especialista en ginecología para una evaluación adecuada.

Estos síntomas pueden variar en intensidad y frecuencia, y muchas veces se subestiman o se atribuyen a otras condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se diagnostica la endometriosis

El diagnóstico de la endometriosis suele ser complejo y puede requerir varios métodos, ya que los síntomas pueden confundirse con otras afecciones. Los pasos y pruebas más habituales incluyen:

Historia clínica detallada : El especialista recopila información sobre síntomas, antecedentes menstruales, dolor, fertilidad y familiares con endometriosis.

Examen pélvico : Se realiza una exploración física para detectar anomalías como quistes ováricos, nódulos o zonas de sensibilidad en la pelvis.

Ecografía transvaginal o pélvica : Permite visualizar quistes endometriósicos (endometriomas) en los ovarios y otras alteraciones, aunque no siempre detecta lesiones pequeñas o superficiales.

Resonancia magnética (RMN) : Se utiliza para identificar implantes profundos, evaluar la extensión de la enfermedad y planificar el tratamiento, especialmente en casos complejos.

Laparoscopía diagnóstica : Es el método más preciso. Consiste en una cirugía mínimamente invasiva que permite observar directamente el interior de la pelvis y, si es necesario, tomar muestras de tejido (biopsias) para confirmar el diagnóstico.

Marcadores sanguíneos: Pruebas como la CA-125 pueden solicitarse, pero no son específicas ni suficientes para el diagnóstico, ya que pueden elevarse por otras causas.

El diagnóstico definitivo solo se confirma con la visualización directa y el análisis histológico del tejido endometrial fuera del útero, generalmente mediante laparoscopía.