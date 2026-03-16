México

Síntomas poco conocidos que podrían alertar de padecer endometriosis

Algunas molestias frecuentes suelen pasar desapercibidas, aunque pueden revelar un problema de salud más complejo y común de lo que crees

Guardar
Una consulta temprana al especialista
Una consulta temprana al especialista puede marcar la diferencia cuando los signos parecen poco habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis es un trastorno ginecológico en el que el tejido similar al endometrio —la capa interna que recubre el útero— crece fuera de la cavidad uterina.

Este tejido puede encontrarse en ovarios, trompas de Falopio, vejiga, intestinos y otras áreas de la pelvis, aunque en casos poco frecuentes también aparece en otras partes del cuerpo.

Durante el ciclo menstrual, este tejido responde a las hormonas igual que el endometrio: se engrosa, se descompone y sangra; sin embargo, al estar fuera del útero, la sangre y el tejido no pueden eliminarse de manera natural, lo que provoca inflamación, formación de tejido cicatricial y adherencias.

Aunque la causa exacta no se conoce, existen factores genéticos, inmunológicos y hormonales que pueden influir en su aparición.

La endometriosis es un trastorno
La endometriosis es un trastorno ginecológico en el que el tejido similar al endometrio se desarrolla fuera del útero, afectando múltiples órganos pélvicos. (Shutterstock)

Cuáles son los síntomas poco conocidos de que puedes padecer endometriosis

La endometriosis suele asociarse a dolor menstrual intenso y dificultad para quedar embarazada, pero existen síntomas menos conocidos que pueden indicar la presencia de esta enfermedad. De acuerdo con información de Mayo Clinic, algunos de estos signos poco reconocidos incluyen los siguientes:

  • Dolor al orinar o al evacuar: Puede manifestarse durante el ciclo menstrual o de manera crónica, debido a implantes de tejido endometrial en vejiga o intestinos.
  • Diarrea, estreñimiento o hinchazón abdominal: Síntomas digestivos persistentes, a menudo confundidos con síndrome de intestino irritable.
  • Dolor lumbar o en las piernas: El tejido endometrial puede afectar nervios pélvicos, irradiando molestias a la región lumbar o miembros inferiores.
  • Sangrado entre periodos: Manchados o hemorragias fuera del ciclo menstrual.
  • Fatiga crónica: Sensación continua de cansancio, independientemente del descanso o el sueño.
  • Dolor durante o después de las relaciones sexuales: No siempre se asocia a la menstruación y puede aparecer en cualquier momento del ciclo.
  • Náuseas o vómitos: Especialmente durante el periodo menstrual.
  • Síntomas urinarios no explicados: Urgencia, frecuencia o molestias al orinar sin causa infecciosa aparente.

Ante la presencia de estos signos, se recomienda consultar con un especialista en ginecología para una evaluación adecuada.

Estos síntomas pueden variar en
Estos síntomas pueden variar en intensidad y frecuencia, y muchas veces se subestiman o se atribuyen a otras condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se diagnostica la endometriosis

El diagnóstico de la endometriosis suele ser complejo y puede requerir varios métodos, ya que los síntomas pueden confundirse con otras afecciones. Los pasos y pruebas más habituales incluyen:

  • Historia clínica detallada: El especialista recopila información sobre síntomas, antecedentes menstruales, dolor, fertilidad y familiares con endometriosis.
  • Examen pélvico: Se realiza una exploración física para detectar anomalías como quistes ováricos, nódulos o zonas de sensibilidad en la pelvis.
  • Ecografía transvaginal o pélvica: Permite visualizar quistes endometriósicos (endometriomas) en los ovarios y otras alteraciones, aunque no siempre detecta lesiones pequeñas o superficiales.
  • Resonancia magnética (RMN): Se utiliza para identificar implantes profundos, evaluar la extensión de la enfermedad y planificar el tratamiento, especialmente en casos complejos.
  • Laparoscopía diagnóstica: Es el método más preciso. Consiste en una cirugía mínimamente invasiva que permite observar directamente el interior de la pelvis y, si es necesario, tomar muestras de tejido (biopsias) para confirmar el diagnóstico.
  • Marcadores sanguíneos: Pruebas como la CA-125 pueden solicitarse, pero no son específicas ni suficientes para el diagnóstico, ya que pueden elevarse por otras causas.

El diagnóstico definitivo solo se confirma con la visualización directa y el análisis histológico del tejido endometrial fuera del útero, generalmente mediante laparoscopía.

Temas Relacionados

endometriosissalud femeninasaludcólicosmexico-noticias

Más Noticias

Óscar 2026: Guillermo del Toro se queda sin Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

La esperada adaptación no logró llevarse el premio a Mejor Guion Adaptado en los premios de la academia

Óscar 2026: Guillermo del Toro

Felipe Calderón responde a colectas organizadas para enviar ayuda a Cuba

El expresidente criticó la solicitud de recursos económicos luego de que López Obrador pidiera donaciones para la isla caribeña

Felipe Calderón responde a colectas

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Cuál es el horario ideal para desayunar y prevenir la aparición de la diabetes, según Harvard

Tomar la primera comida poco después de despertar ayuda al organismo a procesar mejor los nutrientes y disminuye el riesgo de afecciones comunes

Cuál es el horario ideal

Jacob Elordi rozó el Óscar 2026 por Frankenstein: la criatura de Guillermo del Toro que conquistó a la crítica

Durante la edición 98 de la entrega de premios de la Academia, la cinta del director mexicano ya ha sido galardonada en dos importantes categorías: “Mejor Diseño de Vestuario” y “Mejor Maquillaje y Peluquería”

Jacob Elordi rozó el Óscar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

ENTRETENIMIENTO

Óscar 2026: Guillermo del Toro

Óscar 2026: Guillermo del Toro se queda sin Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

Jacob Elordi rozó el Óscar 2026 por Frankenstein: la criatura de Guillermo del Toro que conquistó a la crítica

Manuel Velasco reacciona a ataques contra Anahí por su físico y revela qué piensa sobre su reencuentro con Poncho Herrera

Tras escándalo por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia su propia gira fuera de México

De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

DEPORTES

Gilberto Mora es mejor que

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX