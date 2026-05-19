Por qué los nutriólogos evitan las salchichas comerciales y qué ponen en su lugar

Desde el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta la presencia de ingredientes que podrías pasar por alto, cada elección en la mesa puede hacer una gran diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de salchichas comerciales forma parte de la dieta cotidiana de muchas familias en México.

Sin embargo, nutriólogos advierten sobre los riesgos asociados a este alimento procesado y señalan que su consumo frecuente puede tener consecuencias negativas para la salud.

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Diversos factores, como el alto contenido de sodio, grasas saturadas y aditivos, explican por qué los especialistas en nutrición sugieren limitar o evitar las salchichas en la alimentación diaria.

Los nutriólogos advierten que las salchichas comerciales contienen altos niveles de sodio, grasas saturadas y aditivos dañinos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los nutriólogos evitan las salchichas comerciales: las opciones que recomiendan en su lugar

Nutriólogos de la Escuela Nacional de Harvard suelen recomendar evitar las salchichas comerciales por varias razones relacionadas con la salud:

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1. <b>Alto contenido de sodio y conservadores</b>

Las salchichas comerciales suelen tener un alto nivel de sodio y conservadores, como nitritos y nitratos, que pueden estar asociados con un mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

2. <b>Presencia de grasas saturadas y procesadas</b>

Este tipo de embutidos contiene grasas saturadas y grasas trans, que pueden contribuir al aumento de colesterol LDL y, en consecuencia, aumentar el riesgo de enfermedades del corazón.

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3. <b>Bajo valor nutricional</b>

Aunque se promocionan como fuente de proteína, las salchichas comerciales suelen tener bajo contenido de proteína de calidad y alto contenido de harinas, féculas o soya, lo que reduce su valor nutricional real.

4. <b>Riesgo de compuestos cancerígenos</b>

El consumo frecuente de carnes procesadas, como las salchichas, se asocia a un mayor riesgo de cáncer colorrectal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a los compuestos químicos empleados en su conservación.

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<b>¿Qué alternativas recomiendan los nutriólogos?</b>

Carnes magras preparadas en casa : Pechuga de pollo, pavo, res magra o pescado cocidos y troceados para usar en ensaladas, tortas o sándwiches.

Quesos bajos en grasa : Queso panela, cottage o requesón para acompañar pan integral o ensaladas.

Huevo cocido : Es una fuente de proteína rápida y práctica para reemplazar embutidos.

Leguminosas : Garbanzos, frijoles o lentejas preparados pueden usarse en ensaladas o tortitas.

Productos vegetales tipo embutido: Algunas marcas ofrecen salchichas vegetarianas a base de soya, trigo o chícharo, aunque también deben revisarse las etiquetas para evitar exceso de sodio y aditivos.

El consumo frecuente de salchichas comerciales en México puede aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas alternativas aportan mejor valor nutricional y menos compuestos dañinos para la salud

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública, entre los principales daños a la salud que puede causar se encuentran:

Aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares : Por su alto contenido de grasas saturadas y sodio, pueden elevar los niveles de colesterol y presión arterial.

Mayor probabilidad de desarrollar cáncer : La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las carnes procesadas, como las salchichas, como carcinógenos del grupo 1. El consumo frecuente de nitritos y nitratos, utilizados como conservadores, se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorrectal y de estómago.

Problemas renales : El exceso de sodio y fosfatos puede afectar negativamente la función de los riñones, especialmente en personas con predisposición o enfermedades renales previas.

Obesidad y sobrepeso : Por su alto contenido calórico, de grasas y carbohidratos simples, el consumo regular favorece el aumento de peso.

Enfermedades metabólicas : El consumo habitual de este tipo de productos ultraprocesados puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

Alergias y reacciones adversas : Los colorantes, saborizantes y aditivos artificiales pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

Desnutrición: Aunque sean alimentos de consumo común, las salchichas de baja calidad aportan poca proteína de alto valor biológico y muchos ingredientes de “relleno”, lo que puede contribuir a una dieta desequilibrada.