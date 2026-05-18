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La enfermedad intestinal que puede derivar en cáncer si no se detecta a tiempo

Una enfermedad intestinal crónica puede poner en riesgo la salud si no se detecta y controla a tiempo

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Hombre caucásico de mediana edad con barba y suéter azul, con las manos sobre su estómago y una expresión de dolor en la cara, de pie al aire libre
La enfermedad intestinal que puede derivar en cáncer si no se detecta a tiempo. (Takeda)

En México, como en otros países latinoamericanos, la incidencia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) ha mostrado un aumento sostenido en las últimas décadas, reflejando cambios ambientales y de estilo de vida que impactan la salud gastrointestinal de la población.

Los pacientes con EII, que abarca principalmente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, enfrentan no solo síntomas debilitantes sino también el riesgo de complicaciones severas a largo plazo.

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El proceso inflamatorio crónico del tracto digestivo puede alterar la calidad de vida de quienes lo padecen, afectando tanto el bienestar físico como psicológico y social.

Enfermedad Inflamatoria Intestinal y el riesgo de cáncer colorrectal

El vínculo entre la EII y el cáncer colorrectal ha sido ampliamente documentado por organismos de salud como la American Cancer Society y los National Institutes of Health (NIH).

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El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en pacientes con EII se incrementa en función de la duración y la extensión de la inflamación intestinal.

Este riesgo no es homogéneo; depende de múltiples factores individuales y clínicos, como la presencia de colangitis esclerosante primaria, antecedentes familiares, y la gravedad del daño tisular observado en las exploraciones endoscópicas.

El cáncer colorrectal asociado a EII suele aparecer en personas más jóvenes que el cáncer esporádico, y tiende a manifestarse en forma multifocal, lo que exige protocolos de vigilancia intensiva y una atención médica diferenciada.

Las guías clínicas internacionales, como las emitidas por la American Gastroenterological Association y la European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), recomiendan iniciar la vigilancia colonoscópica a los ocho años del inicio de los síntomas en pacientes con afectación colónica extensa.

La inflamación crónica y persistente del colon, característica de la EII, crea un entorno biológico propicio para la aparición de mutaciones genéticas acumulativas.

Este proceso puede desencadenar la transformación maligna de las células epiteliales, aumentando el riesgo de desarrollar neoplasias, especialmente cuando la enfermedad no se detecta ni se trata oportunamente.

Un médico con mascarilla y guantes realiza una colonoscopia a un paciente acostado, mientras un monitor muestra el interior del colon con pólipos.
La inflamación continua del colon en la EII favorece cambios genéticos que pueden aumentar el riesgo de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secuencia biológica que favorece el desarrollo de cáncer en la EII

La secuencia patológica que conduce del daño inflamatorio al cáncer en EII difiere radicalmente de la del cáncer colorrectal esporádico.

Mientras que este último sigue la ruta adenoma-carcinoma, en la EII predomina la progresión inflamación-displasia-carcinoma, donde la presión biológica constante sobre la mucosa colónica favorece la inestabilidad genética y la aparición de mutaciones tempranas en genes como p53.

Las investigaciones del NIH han enfatizado que la pérdida de función de p53 es un evento precoz y determinante en la carcinogénesis asociada a EII, a diferencia del cáncer esporádico, donde las alteraciones en APC son las predominantes en la fase inicial.

Además, la disbiosis intestinal —el desequilibrio en la microbiota que acompaña a la EII— facilita la proliferación de bacterias capaces de inducir daños adicionales al ADN, según han detallado informes del NIH y la American Cancer Society.

Estas bacterias pueden secretar toxinas genotóxicas que aceleran el proceso de transformación maligna en el colon inflamado.

Factores de riesgo y recomendaciones para la vigilancia en la EII

La magnitud del riesgo de cáncer en la EII obliga a una estratificación rigurosa basada en la duración de la enfermedad, la extensión de la inflamación, la presencia de comorbilidades como la colangitis esclerosante primaria y la existencia de antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

Las guías clínicas oficiales subrayan que los intervalos entre colonoscopias deben ajustarse según el perfil de riesgo: los pacientes con factores de alarma requieren vigilancia anual, mientras que aquellos con menor riesgo pueden espaciar los controles hasta cada cinco años.

De acuerdo con la compañía farmacéutica Takeda, el retraso en el diagnóstico es un problema recurrente en el México, lo que incrementa la probabilidad de complicaciones severas, incluido el cáncer colorrectal.

Según datos recogidos en ese informe, la demora en identificar la EII puede prolongarse incluso varios años, exacerbando el daño inflamatorio y dificultando el acceso a estrategias preventivas y terapéuticas eficaces.

Un diagrama médico 3D de los intestinos. Muestra segmentos del intestino grueso y delgado en azul y blanco, con varias áreas destacadas en rojo brillante.
La inflamación constante del colon en la EII facilita la aparición de alteraciones genéticas asociadas al cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Directrices oficiales y avances en cribado

Las instituciones internacionales han consensuado la necesidad de abandonar los métodos de biopsias aleatorias en favor de tecnologías más avanzadas como la cromoendoscopia de alta definición, que permite identificar lesiones precancerosas con mayor precisión y realizar biopsias dirigidas.

La detección precoz de displasias o lesiones sospechosas permite reducir la mortalidad asociada al cáncer colorrectal en pacientes con EII.

En México, las guías clínicas adaptadas de organismos como la ECCO y la American Gastroenterological Association han comenzado a implementarse, aunque persisten retos de equidad y acceso, según se detalla en el informe nacional.

El establecimiento de rutas claras de derivación y seguimiento, así como la capacitación de personal médico en técnicas endoscópicas avanzadas, son prioridades señaladas tanto por las autoridades sanitarias mexicanas como por los especialistas consultados en el documento.

Prevención

La prevención primaria del cáncer colorrectal en el contexto de la EII se fundamenta en el control estricto de la inflamación mediante inmunomoduladores y terapias biológicas, así como en el seguimiento regular con colonoscopias.

Las recomendaciones de la American Cancer Society insisten en abandonar el tabaquismo y adoptar una dieta rica en fibra, baja en carnes procesadas y grasas animales, sumando actividad física y control del peso como factores protectores adicionales.

En el terreno de la prevención secundaria, la innovación tecnológica en la detección endoscópica y la integración de biomarcadores moleculares prometen transformar el paradigma del cribado, permitiendo intervenciones más tempranas y personalizadas.

Persona cenando salmón a la plancha, quinoa y ensalada de espinacas y tomate. Una ilustración transparente del intestino con bacterias se superpone a la imagen.
Dejar de fumar, llevar una dieta alta en fibra y mantener actividad física son medidas que ayudan a reducir el riesgo de cáncer colorrectal en personas con EII. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico y desafíos futuros

El pronóstico del cáncer colorrectal asociado a EII suele ser menos favorable que el del cáncer esporádico, debido tanto a su agresividad biológica como a la frecuencia de aparición en pacientes más jóvenes y con lesiones multifocales.

El informe de Takeda advierte que la supervivencia a cinco años es inferior y que la mortalidad por causas oncológicas sigue siendo una realidad preocupante en este grupo de pacientes.

A pesar de los avances en la comprensión y manejo de la EII y sus complicaciones, la urgencia de actuar de manera coordinada entre pacientes, profesionales y autoridades sanitarias permanece vigente.

El acceso oportuno al diagnóstico, la vigilancia protocolizada y la educación sobre factores modificables son armas clave en la lucha contra la progresión hacia el cáncer colorrectal.

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