Buen Gobierno sanciona con más de 134 mil pesos a empresa por falsear información en licitación del IMSS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Musa del Pacífico por presentar información falsa en una licitación del sector salud federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de la empresa Musa del Pacífico, S.A. de C.V., luego de detectar que presentó información falsa durante un proceso de licitación internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionado con la adquisición de tiras reactivas para la medición de colesterol.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 18 de mayo de 2026, la dependencia federal impuso a la compañía una multa de 134,430 pesos y una inhabilitación de un año y tres meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

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Licitación del IMSS: detectan documentos falsos en concurso internacional

La sanción fue determinada por el Órgano Interno de Control del IMSS tras concluir que la empresa entregó documentación falsa durante su participación en la Licitación Pública Internacional Electrónica número LA-050GYR047-E6-2021.

Licitación del IMSS bajo revisión tras detectarse documentos falsos en concurso internacional. (IMSS)

Según las autoridades, Musa del Pacífico intentó acreditar la prórroga de modificaciones de dos registros sanitarios mediante la entrega de comprobantes de trámite que no correspondían a información válida.

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La licitación estaba relacionada con la adquisición de tiras reactivas destinadas a programas de atención integral de salud en el primer nivel de atención y en el esquema IMSS-Bienestar.

La notificación oficial de la sanción fue realizada el 7 de mayo y este lunes apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que formaliza la restricción para que la empresa pueda contratar con el Gobierno de México durante el periodo establecido.

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Musa del Pacífico: una empresa con experiencia en proyectos gubernamentales

Musa del Pacífico (MDP) se presenta como una empresa mexicana dedicada a ventas y representación comercial, con sede en Ciudad de México y operaciones en Brasil.

Musa del Pacífico fue inhabilitada tras detectarse información falsa en una licitación federal.

En su perfil corporativo asegura contar con más de 23 años de experiencia en ventas y marketing de productos de consumo, además de participación en sectores como:

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Electrónica de consumo

Computación

Educación tecnológica

Mercancías generales

Productos farmacéuticos

La compañía también señala tener una década de experiencia en proyectos gubernamentales en México y Sudamérica, además de relaciones comerciales con laboratorios internacionales y empresas dedicadas a productos médicos y farmacéuticos.

Segunda empresa sancionada por irregularidades en licitaciones del IMSS

El caso de Musa del Pacífico se suma a otra sanción reciente anunciada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V.

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Gobierno federal ha inhabilitado a varias empresas por irregularidades en licitaciones del IMSS.

A inicios de mayo, la dependencia informó que dicha compañía fue inhabilitada igualmente por un año y tres meses y recibió una multa de 778,050 pesos por entregar documentación falsa en un procedimiento relacionado con la compra de medicamentos del IMSS para el ejercicio 2023.

En ese caso, la autoridad detectó una carta de respaldo presuntamente emitida por un fabricante, utilizada para respaldar la propuesta presentada durante una adjudicación directa.

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Ambas resoluciones forman parte de la estrategia del gobierno federal para reforzar la vigilancia en los procesos de compras públicas, particularmente en el sector salud, donde las licitaciones relacionadas con medicamentos, insumos médicos y material clínico han estado bajo constante revisión.

Cómo funcionan las licitaciones del IMSS y los requisitos para participar

Para participar en licitaciones del IMSS, las empresas deben registrarse en la plataforma gubernamental CompraNet, donde se publican convocatorias, bases y fallos de los concursos públicos.

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Las licitaciones del IMSS se realizan a través de la plataforma CompraNet con evaluación técnica y económica de propuestas. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El procedimiento contempla varias etapas:

Registro oficial como proveedor

Revisión técnica y legal de las bases

Participación en juntas de aclaraciones

Presentación de propuestas técnicas y económicas

Evaluación y adjudicación del contrato

Entre los documentos básicos solicitados destacan el RFC, acta constitutiva, poderes notariales y registros patronales, además de acreditar la capacidad técnica y sanitaria para suministrar productos médicos.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que las sanciones contra proveedores buscan proteger el interés público y garantizar la legalidad en las contrataciones gubernamentales.

Además, advirtió que las empresas sancionadas pueden impugnar las resoluciones, aunque aseguró que defenderá las medidas conforme a derecho.