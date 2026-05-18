México

Kalimba reacciona a acusaciones de abuso que enfrenta su ex cuñado Vadhir Derbez: “No lo creo capaz”

El ex OV7 explicó que, tras convivir cercanamente con Vadhir Derbez, considera que existe una gran diferencia entre ser ‘ojo alegre’ y cometer un delito grave como el abuso sexual

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Kalimba respalda la presunción de inocencia de Vadhir Derbez ante la denuncia por abuso sexual en la Ciudad de México (IG)
Kalimba respalda la presunción de inocencia de Vadhir Derbez ante la denuncia por abuso sexual en la Ciudad de México (IG)

El cantante Kalimba considera que Vadhir Derbez “no es capaz” de cometer abuso sexual, tras la denuncia que enfrenta el actor desde el pasado 2 de abril interpuesta por una modelo estadounidense de 19 años, y que, según el propio Derbez, estaría relacionada con un supuesto intento de extorsión.

La declaración ocurre en un contexto en el que Kalimba ha vivido procesos similares y mantiene un estigma, a pesar de resoluciones a su favor, según relató ante la prensa.

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Kalimba afirma que “no puede meter las manos al fuego”, pero defiende la presunción de inocencia

Durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Kalimba fue cuestionado sobre la denuncia por presunto abuso sexual en contra de Vadhir Derbez, hermano de Aislinn Derbez, con quien sostuvo un breve romance en 2007.

El cantante reconoció su relación cercana con Vadhir y declaró que, en su experiencia, no considera que el actor tenga la capacidad de cometer el delito que se le imputa.

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(Foto: Instagram @kalimbaoficial / @aislinnderbez))
Kalimba y Aislinn Derbez tuvieron un romance en 2007 (IG @kalimbaoficial / @aislinnderbez)

Frente a las cámaras del periodista Eden Dorantes, Kalimba expresó: “Le deseo lo mejor a Vadhir, deseo lo mejor para la verdad, ese es el punto (…) mucha fuerza para la familia Derbez”.

Más adelante matizó su declaración, subrayando la imposibilidad de garantizar acciones ajenas: “No podemos meter las manos al fuego jamás por nadie más, pero lo que sí podemos decir son cosas como ‘yo conozco’ y yo conozco a Vadhir y puedo decir que en mi impresión, en lo que en mi vida ha dejado, no lo creo capaz”.

El artista diferenció entre una personalidad “ojo alegre” y un delito como el abuso sexual. Explicó que ambos conceptos corresponden “a dos mundos de diferencia”, lo cual justificó en función de su experiencia personal conviviendo con Derbez.

Primer plano de Vadhir Derbez, un hombre con tez morena, barba incipiente y gorra oscura, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ve una cadena plateada
El cantante afirma no creer que Vadhir Derbez sea capaz del delito, basando su opinión en la experiencia personal y cercanía entre ambos (Vadhir Derbez: Instagram)

Experiencia personal de Kalimba tras sus propias denuncias: “El estigma persiste”

Kalimba evitó profundizar en detalles del caso de Vadhir Derbez, pero sí compartió su experiencia como figura que ha enfrentado acusaciones públicas de abuso sexual.

Recordó su detención en 2011 debido a la denuncia de una menor de edad. En ese caso, pasó una semana en prisión preventiva y recuperó la libertad por falta de pruebas. Ya en 2024, la cantante Melissa Galindo denunció a Kalimba por el mismo delito; actualmente el artista sigue el proceso de investigación en libertad.

Respecto al desgaste y consecuencias de este tipo de denuncias, Kalimba mencionó que el señalamiento público permanece, independientemente del desenlace judicial:

“¿Quién se ha tomado la molestia de limpiar lo que se demostró que no era cierto? Ese es el problema, ojalá que la ley pueda apretar en que las personas que hemos sido acusados de cosas injustas, que son difamaciones o mentiras, también tengamos las mismas armas para contrademandar y la pena sea la misma”.

El cantante y actor es vinculado a proceso
Kalimba diferencia entre una personalidad 'ojo alegre' y el delito de abuso sexual, señalando que representan dos conceptos totalmente opuestos (Cuartoscuro)

Agregó: “Lo que no se me hace correcto es que vengan y creen una destrucción absoluta y después se vayan a su casa tranquilos como siempre, no es justo (…) Hay que proteger a las mujeres sin desproteger a los hombres”.

Kalimba confía en el sistema legal mexicano y exige pruebas en acusaciones de abuso

El cantante cerró sus comentarios subrayando su confianza en que la ley mexicana debe seguir el principio de presunción de inocencia y exigir pruebas contundentes antes de dictaminar responsabilidades:

“Tiene que seguir buscando la verdad. Desgraciadamente, hay muchos casos reales en los que hay muchísimas personas abusadas, muchísimas personas que han sufrido momentos terribles y definitivamente hay que hacerles justicia. Eso no significa que la ley tenga que desequilibrarse y ahora convertir en verdad una palabra, una palabra debe llevar pruebas que comprueben los hechos”.

El cantante y actor es vinculado a proceso
El ex integrante de OV7 recuerda su propia detención en 2011 tras una denuncia por abuso sexual que terminó sin pruebas en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Kalimba es constantemente interrogado sobre casos de abuso sexual, tanto los suyos como los de otras figuras del medio artístico, una situación que, señala, perpetúa el estigma incluso cuando se demuestra su inocencia.

La denuncia contra Vadhir Derbez se mantiene en proceso de investigación, sin resoluciones públicas hasta la fecha.

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