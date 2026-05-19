Cuánto cuestan y dónde comprar las plantas que ahuyentan alacranes en México

Lavanda, menta y ruda se utilizan como barreras naturales para reducir el riesgo de accidentes por alacrán en México; su venta y disponibilidad varía según la región y la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alacranismo en México continúa representando un desafío grave para la salud pública, especialmente en regiones cálidas y con alta densidad de escorpiones.

Frente a este fenómeno, la integración de barreras botánicas con lavanda, menta y ruda ha ganado protagonismo como medida preventiva, una práctica respaldada por la Secretaría de Salud y validada por la evidencia científica nacional.

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La accesibilidad y el precio de estas plantas varían de acuerdo con la región, el canal de venta y la estacionalidad, pero en todo el país se encuentran opciones viables para su adquisición.

Opciones y precios para comprar lavanda, menta y ruda en México

La Ciudad de México ofrece uno de los mercados más grandes y diversos para la compra de plantas aromáticas.

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El Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, es el principal centro mayorista, con lavanda y ruda en macetas desde $40.00 a $45.00 MXN, y menta entre $20.00 y $35.00 MXN, según tamaño y presentación.

La compra al mayoreo permite ahorros considerables, sobre todo en las primeras horas de la jornada.

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El Mercado de Sonora, cerca del Centro Histórico, es un punto emblemático para adquirir ruda y otras hierbas de uso tradicional, además de lavanda y menta frescas.

En el sur de la capital, viveros de Xochimilco como Jardinería Xochimilco y el Mercado de Cuemanco ofrecen plantas cultivadas localmente, adaptadas al clima urbano y con asesoría personalizada para su cuidado y trasplante.

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El uso de lavanda, menta y ruda como barrera natural se suma a las estrategias recomendadas para prevenir accidentes por alacrán en zonas de riesgo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad en estados con clima cálido y alta incidencia de alacranes

En Jalisco, el Mercado de las Flores de Guadalajara, así como los viveros en Tlaquepaque y Tonalá, son puntos clave para encontrar plantas repelentes de escorpiones.

Los precios en maceta oscilan entre $25.00 y $60.00 MXN. Los mercados municipales y tianguis de barrio también ofrecen hierbas frescas durante la temporada de calor.

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En Michoacán, los viveros del Mercado de San Juan de Morelia y locales en Calzada La Huerta comercializan lavanda, menta y ruda a precios entre $20.00 y $50.00 MXN, tanto al menudeo como al mayoreo.

En el norte, ciudades como Culiacán (Sinaloa) y Hermosillo (Sonora) cuentan con viveros urbanos y mercados municipales donde la lavanda y la menta se venden en macetas medianas desde $35.00 hasta $70.00 MXN; la ruda es común en locales de herbolaria y medicina tradicional.

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En Durango y Zacatecas, viveros como “El Edén” y mercados de abastos mantienen oferta constante durante todo el año, con precios similares.

En Guerrero (Chilpancingo y Acapulco), los mercados centrales y florerías de barrio ofrecen ruda y menta en manojos económicos (de $15.00 a $40.00 MXN), mientras que la lavanda puede conseguirse bajo pedido especial en algunos viveros.

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En Nayarit y otras zonas agrícolas, es frecuente la venta directa por parte de productores en ferias y a pie de carretera, lo que favorece precios accesibles y plantas adaptadas al clima local.

El Mercado de Jamaica en la Ciudad de México es un punto clave para adquirir lavanda, ruda y menta a precios accesibles, con variedad de tamaños y presentaciones. Foto: Karina Hernández / Infobae

Alternativas digitales y viveros certificados en el interior del país

La cobertura de viveros certificados y plataformas en línea como se extiende a todo México, permitiendo entregas a domicilio incluso en zonas rurales y ciudades medianas.

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Si bien el costo de envío incrementa el precio final, la garantía fitosanitaria y la comodidad del servicio son valoradas por muchos consumidores.

Viveros avalados por la SADER y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) figuran en directorios públicos y aseguran la legalidad y sanidad del material vegetal.

En mercados locales y tianguis, la recomendación es solicitar referencias sobre la procedencia de las plantas y dar preferencia a productores certificados.

El uso de lavanda, menta y ruda ayuda a prevenir accidentes por alacrán en zonas endémicas, como complemento a las acciones de limpieza y control ambiental recomendadas por autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y función complementaria de las plantas aromáticas

La prevención del alacranismo con lavanda, menta y ruda es una alternativa económica y accesible en las principales ciudades y regiones endémicas del país.

Su efectividad está demostrada por la alteración del sistema sensorial de los escorpiones, pero su función es complementaria a las medidas de limpieza, sellado de grietas y control ambiental recomendadas por la Secretaría de Salud.

La amplia red de mercados, viveros tradicionales, grandes superficies y plataformas digitales permite que familias de todos los estados —especialmente en las regiones más vulnerables— puedan acceder a estas plantas y reducir el riesgo de accidentes por escorpión en el hogar, siguiendo siempre los protocolos oficiales y priorizando la bioseguridad.