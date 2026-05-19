México

Cuánto cuestan y dónde comprar las plantas que ahuyentan alacranes en México

Una alternativa natural gana espacio en los hogares frente al problema del alacranismo en México

Guardar
Google icon
Mujer indígena sonriente en un puesto de mercado mexicano con plantas de lavanda, menta, ruda y flores frescas. Se ven compradores y otros puestos al fondo.
Lavanda, menta y ruda se utilizan como barreras naturales para reducir el riesgo de accidentes por alacrán en México; su venta y disponibilidad varía según la región y la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alacranismo en México continúa representando un desafío grave para la salud pública, especialmente en regiones cálidas y con alta densidad de escorpiones.

Frente a este fenómeno, la integración de barreras botánicas con lavanda, menta y ruda ha ganado protagonismo como medida preventiva, una práctica respaldada por la Secretaría de Salud y validada por la evidencia científica nacional.

PUBLICIDAD

La accesibilidad y el precio de estas plantas varían de acuerdo con la región, el canal de venta y la estacionalidad, pero en todo el país se encuentran opciones viables para su adquisición.

Opciones y precios para comprar lavanda, menta y ruda en México

La Ciudad de México ofrece uno de los mercados más grandes y diversos para la compra de plantas aromáticas.

PUBLICIDAD

El Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, es el principal centro mayorista, con lavanda y ruda en macetas desde $40.00 a $45.00 MXN, y menta entre $20.00 y $35.00 MXN, según tamaño y presentación.

La compra al mayoreo permite ahorros considerables, sobre todo en las primeras horas de la jornada.

El Mercado de Sonora, cerca del Centro Histórico, es un punto emblemático para adquirir ruda y otras hierbas de uso tradicional, además de lavanda y menta frescas.

En el sur de la capital, viveros de Xochimilco como Jardinería Xochimilco y el Mercado de Cuemanco ofrecen plantas cultivadas localmente, adaptadas al clima urbano y con asesoría personalizada para su cuidado y trasplante.

Tres plantas en macetas se exhiben en el alféizar de una ventana: lavanda con flores moradas, menta de hojas verdes y ruda con flores amarillas.
El uso de lavanda, menta y ruda como barrera natural se suma a las estrategias recomendadas para prevenir accidentes por alacrán en zonas de riesgo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad en estados con clima cálido y alta incidencia de alacranes

En Jalisco, el Mercado de las Flores de Guadalajara, así como los viveros en Tlaquepaque y Tonalá, son puntos clave para encontrar plantas repelentes de escorpiones.

Los precios en maceta oscilan entre $25.00 y $60.00 MXN. Los mercados municipales y tianguis de barrio también ofrecen hierbas frescas durante la temporada de calor.

En Michoacán, los viveros del Mercado de San Juan de Morelia y locales en Calzada La Huerta comercializan lavanda, menta y ruda a precios entre $20.00 y $50.00 MXN, tanto al menudeo como al mayoreo.

En el norte, ciudades como Culiacán (Sinaloa) y Hermosillo (Sonora) cuentan con viveros urbanos y mercados municipales donde la lavanda y la menta se venden en macetas medianas desde $35.00 hasta $70.00 MXN; la ruda es común en locales de herbolaria y medicina tradicional.

En Durango y Zacatecas, viveros como “El Edén” y mercados de abastos mantienen oferta constante durante todo el año, con precios similares.

En Guerrero (Chilpancingo y Acapulco), los mercados centrales y florerías de barrio ofrecen ruda y menta en manojos económicos (de $15.00 a $40.00 MXN), mientras que la lavanda puede conseguirse bajo pedido especial en algunos viveros.

En Nayarit y otras zonas agrícolas, es frecuente la venta directa por parte de productores en ferias y a pie de carretera, lo que favorece precios accesibles y plantas adaptadas al clima local.

Karina Hernández
El Mercado de Jamaica en la Ciudad de México es un punto clave para adquirir lavanda, ruda y menta a precios accesibles, con variedad de tamaños y presentaciones. Foto: Karina Hernández / Infobae

Alternativas digitales y viveros certificados en el interior del país

La cobertura de viveros certificados y plataformas en línea como se extiende a todo México, permitiendo entregas a domicilio incluso en zonas rurales y ciudades medianas.

Si bien el costo de envío incrementa el precio final, la garantía fitosanitaria y la comodidad del servicio son valoradas por muchos consumidores.

Viveros avalados por la SADER y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) figuran en directorios públicos y aseguran la legalidad y sanidad del material vegetal.

En mercados locales y tianguis, la recomendación es solicitar referencias sobre la procedencia de las plantas y dar preferencia a productores certificados.

Un alacrán oscuro se encuentra en un suelo claro de cemento pulido, cerca del pie de una persona que usa sandalias marrones dentro de una casa moderna.
El uso de lavanda, menta y ruda ayuda a prevenir accidentes por alacrán en zonas endémicas, como complemento a las acciones de limpieza y control ambiental recomendadas por autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y función complementaria de las plantas aromáticas

La prevención del alacranismo con lavanda, menta y ruda es una alternativa económica y accesible en las principales ciudades y regiones endémicas del país.

Su efectividad está demostrada por la alteración del sistema sensorial de los escorpiones, pero su función es complementaria a las medidas de limpieza, sellado de grietas y control ambiental recomendadas por la Secretaría de Salud.

La amplia red de mercados, viveros tradicionales, grandes superficies y plataformas digitales permite que familias de todos los estados —especialmente en las regiones más vulnerables— puedan acceder a estas plantas y reducir el riesgo de accidentes por escorpión en el hogar, siguiendo siempre los protocolos oficiales y priorizando la bioseguridad.

Temas Relacionados

AlacranesPlantasLavandaMentamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de mayo

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Líneas 1 y 4 del MB sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Líneas 1 y 4 del MB sin servicio

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el comediante recordó anécdotas con el padre de Cristian Castro

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

La sanción se aplica tanto en conciertos como en ferias y otros eventos masivos

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

“El Cóndor”, exguardaespaldas del Chapo Guzmán, promueve amparo y asegura estar detenido de manera ilegal

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

Así se vivió el Tecate Emblema 2026: Cazzu evitó temas de Nodal y Ángela Aguilar y Zara Larsson deslumbró con su pop

¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

Demons My Friends: fecha, boletos y detalles del lanzamiento en vivo de “Survive/Yourself” en CDMX

DEPORTES

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026