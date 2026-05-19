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México lanza tres alertas epidemiológicas a un mes del Mundial: golpe de calor, hantavirus y ébola en el radar

La Secretaría de Salud emite tres avisos epidemiológicos simultáneos. Así está la situación en México

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El responsable del organismo informó durante la mañana que existen riesgos asociados con golpes de calor, hantavirus y ébola, y detalló las acciones desplegadas para responder ante estos peligros sanitarios en territorio nacional.
El responsable del organismo informó durante la mañana que existen riesgos asociados con golpes de calor, hantavirus y ébola, y detalló las acciones desplegadas para responder ante estos peligros sanitarios en territorio nacional.

La Secretaría de Salud federal encendió este martes tres alertas epidemiológicas al mismo tiempo. El titular de la dependencia, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó en la conferencia de prensa matutina los riesgos del golpe de calor, el hantavirus y el ébola, y el estado de preparación del país ante cada uno.

Golpe de calor: 264 casos en lo que va del año

El aviso más urgente apunta al calor. El cuerpo humano mantiene su temperatura entre 36.5 y 37.5 grados, pero cuando las condiciones externas lo superan, el mecanismo regulador del cerebro puede colapsar en cuestión de minutos.

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Cuando eso ocurre, la temperatura corporal puede dispararse hasta los 40°C, los vasos sanguíneos se dilatan y las células con proteína comienzan a dañarse de inmediato.

Las señales de alarma incluyen:

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  • Piel enrojecida, caliente y seca
  • Pulso acelerado
  • Náusea, vómito y dolor de cabeza
  • Sensación de desmayo o convulsiones

La autoridad registra ya 264 casos en el país este año y mantiene vigilancia estrecha, con centros de hidratación en las zonas de mayor calor.

Las poblaciones más vulnerables son trabajadores expuestos al sol, personas mayores, mujeres embarazadas, niños y quienes permanecen en casa con movilidad reducida. Para prevenirlo: hidratarse, evitar el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, buscar lugares frescos y usar ropa ligera.

Vista lateral de una persona con la piel enrojecida y sudorosa, inclinada hacia adelante con una mano en la cabeza; cerca hay una botella de agua y una toalla blanca en el suelo.
Un monitoreo constante en regiones con alto impacto térmico ha permitido detectar tempranamente síntomas relacionados, así como desplegar servicios de atención para grupos en situación vulnerable debido a las elevadas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hantavirus: activo en Sudamérica, sin casos en México

El segundo aviso epidemiológico se emitió por el hantavirus, un virus que ataca las vías respiratorias y se transmite por contacto con roedores.

Existen alrededor de 40 variedades del virus. Solo la cepa de los Andes, presente en Argentina y Chile, tiene transmisión entre personas; el resto no se contagia de humano a humano.

Kershenobich subrayó que México no registra ningún caso hasta el momento y que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene capacidad para detectarlo si fuera necesario.

Un nuevo aviso sanitario recomienda aplazar traslados a regiones africanas tras identificar riesgos de contagio por una enfermedad grave, que según informes tiene una elevada tasa de mortalidad y síntomas que dificultan el diagnóstico temprano. REUTERS/Hannah McKay
Un nuevo aviso sanitario recomienda aplazar traslados a regiones africanas tras identificar riesgos de contagio por una enfermedad grave, que según informes tiene una elevada tasa de mortalidad y síntomas que dificultan el diagnóstico temprano. REUTERS/Hannah McKay

Ébola: alerta de viaje emitida, el Congo en el centro

El tercer aviso llega desde África. El ébola es un virus que se transmite a través de secreciones corporales —sangre, saliva, vómito, diarrea— y no por vía respiratoria. Su origen se asocia al contacto con murciélagos.

Los síntomas iniciales son similares a una gripe leve, pero derivan en una peligrosa coagulación intravascular diseminada que provoca hemorragias internas y externas. Su tasa de letalidad ronda el 40%.

La Secretaría de Salud ya emitió una alerta de viaje para el Congo y otras zonas afectadas de África, y cuenta con guías médicas para que el personal de salud identifique y actúe ante posibles casos. También dispone de laboratorio con capacidad de detección.

Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)
Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)

México dice estar preparado, pero en alerta

Ante las tres amenazas —una doméstica y dos con foco internacional—, las autoridades mexicanas aseguran contar con sistemas de vigilancia activos y protocolos establecidos.

Ninguno de los dos virus, hantavirus ni ébola, tiene tratamiento específico disponible hasta ahora, lo que hace aún más relevante la detección temprana y la prevención.

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