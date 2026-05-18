Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 18 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,14% respecto al precio de cierre anterior de 20,15 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,63%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,67%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 3,85% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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