México

Detienen a 22 personas y aseguran armas de fuego por desaparición cuatro hermanos originarios del Edomex en Sinaloa

Agentes de seguridad realizaron siete cateos que resultaron en el almacenamiento de armamento y droga

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Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de los trabajos por la desaparición de cuatro miembros de una familia del Estado de México en Sinaloa, han sido detenidas un total de 22 personas. Las víctimas fueron vistas por última vez en Mazatlán, en febrero pasado.

Los agentes de seguridad "han realizado acciones coordinadas que permitieron la detención de 22 personas, nueve de ellas con participación directa en los hechos“, es parte del mensaje compartido en redes sociales.

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Inmuebles relacionados con un grupo delictivo

De igual manera, han sido realizados siete cateos, lo que ha resultado en el aseguramiento de más de 3 mil dosis de drogas y 20 armas de fuego, así como dinero en efectivo y equipo táctico. Cabe destacar que las revisiones a los inmuebles son en sitios ligados con un grupo delictivo, al parecer responsable de los hechos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destaca en su reporte que tras conocer la no localización de las cuatro personas fueron desplegados equipos especializados en la zona.

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Arrestan a sujeto que habría dado información de las víctimas

Fue el pasado 12 de mayo que hubo un operativo en Mazatlán que resultó en la detención de Jesús Valentín “N”, un hombre identificado como el presunto responsable de proporcionar datos de las víctimas, incluyendo la ruta que tomaron.

Lo anterior habría permitido a una célula delictiva interceptar a los cuatro sujetos de los que hasta el momento no se conoce su paradero.

A Jesús Valentín le fueron aseguradas dosis de droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

INFORMACIÓN EN DESAROLLO...

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