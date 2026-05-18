México

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Las autoridades mantienen un operativo con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en el municipio michoacano

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En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Video: Redes sociales

Un enfrentamiento entre policías estatales y sujetos armados se registró la mañana de este lunes 18 de mayo en el municipio de Charapan, Michoacán.

En redes sociales fueron compartidos videos en los que pobladores captaron constantes detonaciones de arma de fuego, lo que provocó alarma debido a que podía tratar de un enfrentamiento entre sicarios del crimen organizado.

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Los reportes preliminares refieren que se pudo tratar de un ataque a balazos entre civiles armados en distintos puntos del municipio, así como de un bloqueo con quema de vehículos en la Carretera Carapan-Cocucho, a la altura de la comunidad de “El Coyote”.

Infobae México consultó con fuentes de seguridad sobre los hechos registrados, quienes confirmaron que se trató de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y sujetos armados; sin embargo, las autoridades se mantienen realizando un balance de los hechos.

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Despliegan operativo en Charapan para atender los hechos violentos

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Imagen ilustrativa de un convoy de la Defensa. Crédito:cuartoscuro

Luego de que se reportaron las detonaciones de arma de fuego, el Gobierno Municipal de Charapan informó que en coordinación con autoridades estatales y federales se lleva a cabo el seguimiento puntual de los hechos a fin de actuar con responsabilidad.

Ante la alarma que provocaron los constantes disparos de alto calibre, el ayuntamiento invitó a las y los habitantes a mantener la calma debido a que ya trabajan para mantener la seguridad, por lo que pidió se mantengan atentos a los comunicados oficiales.

“Se mantendrá un operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reforzando la presencia y las acciones de prevención en todo el municipio”, detalló en un comunicado.

*Información en desarrollo...

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