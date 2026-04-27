Colitis ulcerosa: qué alimentos se recomiendan durante un brote y cuáles evitar

El seguimiento dietético continuo en colitis ulcerosa permite ajustar la alimentación y mejorar el bienestar digestivo según síntomas individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones actuales sobre dieta para la colitis ulcerosa subrayan la importancia de individualizar la alimentación, ya que los efectos de los alimentos varían considerablemente entre pacientes y según la etapa de la enfermedad.

Según la Cleveland Clinic y la Clínica Mayo, mantener un menú equilibrado y adaptado a los síntomas puede mejorar el bienestar y prevenir déficits nutricionales.

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En personas con colitis ulcerosa, se aconseja priorizar comidas nutritivas y ajustar el tipo y la cantidad de alimentos de acuerdo con los síntomas presentes. Durante un brote, lo recomendado son proteínas magras, verduras cocidas y frutas sin piel.

La dieta mediterránea, basada en vegetales, legumbres y cereales integrales, es preferible, y se deben limitar los alimentos procesados y los aditivos. Consultar con profesionales de la salud es clave para adaptar cada pauta dietética a las necesidades individuales.

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Un plan alimentario adaptado puede reducir síntomas y mejorar la calidad de vida en colitis ulcerosa. Según la Clínica Mayo, una dieta personalizada, supervisada por especialistas, ayuda a prevenir la malnutrición y a controlar los brotes, mientras que la Cleveland Clinic destaca que ajustar la alimentación según la tolerancia individual disminuye el riesgo de complicaciones.

Alimentación durante los brotes de colitis ulcerosa

Especialistas recomiendan priorizar proteínas magras, verduras cocidas y frutas sin piel durante los brotes de colitis ulcerosa para facilitar la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los brotes, los especialistas de la Cleveland Clinic y la Clínica Mayo recomiendan centrarse en alimentos fáciles de digerir y ricos en nutrientes. Las proteínas magras como pollo, pescado, huevos y quinoa deben formar parte esencial de la dieta para garantizar el aporte calórico adecuado.

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Las verduras cocidas, peladas y sin semillas, junto con frutas sin piel como plátano, melón o puré de manzana, suelen ser más tolerables en esta fase. El arroz blanco y la avena son preferibles por su fácil digestión, en contraste con los cereales integrales, que contienen más fibra insoluble.

Para mantener el equilibrio nutricional, se aconseja añadir pequeñas cantidades de grasas saludables como aceite de oliva o palta. Es fundamental hidratarse correctamente; la diarrea frecuente puede provocar deshidratación, por lo que se recomienda incorporar agua, caldos y soluciones de rehidratación oral.

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El gastroenterólogo Dr. Suresh Pola advierte que reducir en exceso los alimentos o saltarse comidas puede generar déficits nutricionales importantes. No es conveniente eliminar por completo frutas y verduras, ya que aportan nutrientes esenciales.

Se recomienda moderar la fibra insoluble, presente especialmente en la piel de frutas crudas, verduras de hoja verde y granos enteros como las palomitas de maíz. Para minimizar el malestar, conviene consumir raciones pequeñas o escoger otras variedades de frutas y verduras según la tolerancia personal.

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Una dieta mediterránea, rica en vegetales, legumbres y cereales integrales, beneficia a pacientes con colitis ulcerosa en etapa de remisión (Imagen ilustrativa Infobae)

Los lácteos pueden causar molestias digestivas en algunas personas. En estos casos, la Cleveland Clinic indica disminuir su consumo únicamente si generan síntomas, y mantenerlos si no hay problemas, salvo indicación médica específica.

Dieta recomendada en la remisión de la colitis ulcerosa

Fuera del brote, los expertos aconsejan adoptar una dieta mediterránea, según la Cleveland Clinic y la Clínica Mayo. Este modelo alimentario prioriza el consumo de frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales, favoreciendo hábitos saludables y con potencial antiinflamatorio.

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Durante la remisión, muchos pacientes pueden reintroducir alimentos previamente restringidos si los toleran bien. Sin embargo, sigue siendo importante mantener baja la ingesta de alimentos procesados, carnes rojas y aceites como el de palma y el de coco.

Además, se recomienda evitar edulcorantes artificiales y ciertos aditivos alimentarios —como carragenanos y maltodextrina—, ya que pueden asociarse a un empeoramiento de los síntomas. Cada persona debe observar atentamente la reaparición de molestias al consumir estos productos.

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El uso de suplementos, como curcumina, es prometedor, pero la indicación general es consultar siempre con el equipo médico antes de incorporarlos a la dieta para evitar posibles interacciones con otros tratamientos.

Personalización de la dieta y seguimiento de síntomas

Consultar con el equipo médico antes de incorporar suplementos, como la curcumina, evita interacciones y asegura una nutrición adecuada en colitis ulcerosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más eficaz de adaptar la alimentación es llevar un diario de alimentos en el que se registre lo que se consume y la aparición de los síntomas. Anotar los alimentos, las cantidades y las reacciones ayuda a identificar desencadenantes específicos y facilita un ajuste más preciso de la dieta.

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El Dr. Pola explica que estos desencadenantes pueden variar de un día a otro, tanto en los brotes como durante la remisión, por lo que resulta esencial realizar un control activo y periódico de la dieta y los síntomas asociados.

Trabajar junto a dietistas especializados en enfermedades inflamatorias intestinales es fundamental. Estos profesionales pueden guiar la planificación alimentaria para cubrir todas las necesidades nutricionales y, si el paciente lleva registros dietéticos, agilizar el proceso de ajuste.

Vigilar de forma constante la evolución de los síntomas permite modificar la dieta de manera temprana ante cualquier cambio o empeoramiento. Desde la Cleveland Clinic y la Clínica Mayo recuerdan que la intervención médica a tiempo puede ser decisiva para el manejo de la colitis ulcerosa.

En caso de agravamiento de los síntomas o ante dudas en la alimentación, buscar orientación profesional es indispensable. La atención médica especializada ayudará a prevenir complicaciones y a garantizar que el paciente reciba la nutrición adecuada para su situación.