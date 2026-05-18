Así vivieron aguacateros el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán: “Que sea lo que Dios quiera”

Los trabajadores captaron en video las detonaciones de arma de fuego durante el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán. Video: Redes sociales

Una mañana violenta se registró este lunes 18 de mayo en el municipio de Charapan, Michoacán, donde un enfrentamiento entre policías estatales y sujetos armados provocaron alerta entre los pobladores.

Los hechos fueron captados por un grupo de aguacateros que se encontraba en labores, quienes registraron las detonaciones de arma de grueso calibre y ráfagas en la zona mientras intentaban ocultarse.

PUBLICIDAD

El material muestra a tres aguacateros tratando se ocultarse frente a una camioneta tipo pick up color roja mientras escuchan los disparos. Luego de unos segundos, los hombres corren intentando huir al alertar que los responsables de las detonaciones se acercaban a ellos.

Metros más adelante, al encontrarse con otros de sus compañeros, los trabajadores continúan tratando de detectar en origen del enfrentamiento para resguardarse, por lo que segundos después acuerdan abandonar el lugar y corren para ponerse a salvo.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe del enfrentamiento?

Los reportes preliminares refieren que la agresión se habría tratado de un ataque a balazos entre civiles armados en distintos puntos del municipio, así como de un bloqueo con quema vehículos en la Carretera Carapan-Cocuho, a la altura de la comunidad de “El Coyote”.

Ante los hechos, Infobae México consultó con fuentes de seguridad sobre la agresión, quienes confirmaron que se trató de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y sujetos armados.

PUBLICIDAD

Hasta el momento las autoridades no cuentan con datos sobre personas lesionadas o fallecidas en los hechos debido a que continúan atendiendo la situación.

En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Video: Redes sociales

Despliegan operativo en Charapan para reforzar la seguridad

El Gobierno Municipal de Charapan informó que en coordinación con autoridades estatales y federales se lleva a cabo un seguimiento puntual de los hechos a fin de actuar con responsabilidad.

PUBLICIDAD

Además, llamó a los habitantes a mantener la calma debido a que ya trabajan para mantener la seguridad en la región, por lo que pidió se mantengan atentos a los comunicados oficiales.

“Se mantendrá un operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reforzando la presencia y las acciones de prevención en todo el municipio”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que fue desplegado un operativo en la región de la Meseta Purépecha, la cual abarca el municipio de Charapan. Esta acción también se ejecutó derivado del asesinato de dos policías comunales (conocidos como kuarichas) durante un ataque armado en la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatzen, en Michoacán.

Foto: Redes sociales

De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) la agresión armada se registró a las 20:30 horas de este domingo, cuando un grupo de sujetos armados arribaron a una caseta de seguridad en el que se encontraban los policías.

PUBLICIDAD

Reportes refiere que los kuarichas repelieron la agresión armada y provocaron que los civiles huyeran del sitio; sin embargo, derivado del intercambio de balas dos de los policías comunales fallecieron y uno más resultó herido.

El municipio de Nahuatzen tiene presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Charapan también opera este grupo criminal, así como Cárteles Unidos; Los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec.

PUBLICIDAD