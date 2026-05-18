México

Así vivieron aguacateros el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán: “Que sea lo que Dios quiera”

Reportes refieren que en el municipio también se llevó a cabo un bloqueo con quema de vehículos

Guardar
Google icon

Los trabajadores captaron en video las detonaciones de arma de fuego durante el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán. Video: Redes sociales

Una mañana violenta se registró este lunes 18 de mayo en el municipio de Charapan, Michoacán, donde un enfrentamiento entre policías estatales y sujetos armados provocaron alerta entre los pobladores.

Los hechos fueron captados por un grupo de aguacateros que se encontraba en labores, quienes registraron las detonaciones de arma de grueso calibre y ráfagas en la zona mientras intentaban ocultarse.

PUBLICIDAD

El material muestra a tres aguacateros tratando se ocultarse frente a una camioneta tipo pick up color roja mientras escuchan los disparos. Luego de unos segundos, los hombres corren intentando huir al alertar que los responsables de las detonaciones se acercaban a ellos.

Metros más adelante, al encontrarse con otros de sus compañeros, los trabajadores continúan tratando de detectar en origen del enfrentamiento para resguardarse, por lo que segundos después acuerdan abandonar el lugar y corren para ponerse a salvo.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe del enfrentamiento?

Los reportes preliminares refieren que la agresión se habría tratado de un ataque a balazos entre civiles armados en distintos puntos del municipio, así como de un bloqueo con quema vehículos en la Carretera Carapan-Cocuho, a la altura de la comunidad de “El Coyote”.

Ante los hechos, Infobae México consultó con fuentes de seguridad sobre la agresión, quienes confirmaron que se trató de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y sujetos armados.

Hasta el momento las autoridades no cuentan con datos sobre personas lesionadas o fallecidas en los hechos debido a que continúan atendiendo la situación.

En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Video: Redes sociales

Despliegan operativo en Charapan para reforzar la seguridad

El Gobierno Municipal de Charapan informó que en coordinación con autoridades estatales y federales se lleva a cabo un seguimiento puntual de los hechos a fin de actuar con responsabilidad.

Además, llamó a los habitantes a mantener la calma debido a que ya trabajan para mantener la seguridad en la región, por lo que pidió se mantengan atentos a los comunicados oficiales.

“Se mantendrá un operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reforzando la presencia y las acciones de prevención en todo el municipio”, se lee en el comunicado.

Las autoridades informaron que fue desplegado un operativo en la región de la Meseta Purépecha, la cual abarca el municipio de Charapan. Esta acción también se ejecutó derivado del asesinato de dos policías comunales (conocidos como kuarichas) durante un ataque armado en la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatzen, en Michoacán.

Ataque contra caseta de vigilancia en Nahuatzen
Foto: Redes sociales

De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) la agresión armada se registró a las 20:30 horas de este domingo, cuando un grupo de sujetos armados arribaron a una caseta de seguridad en el que se encontraban los policías.

Reportes refiere que los kuarichas repelieron la agresión armada y provocaron que los civiles huyeran del sitio; sin embargo, derivado del intercambio de balas dos de los policías comunales fallecieron y uno más resultó herido.

El municipio de Nahuatzen tiene presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Charapan también opera este grupo criminal, así como Cárteles Unidos; Los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec.

Temas Relacionados

enfrentamientoataque armadoCharapanMichoacánaguacaterosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ariadna Montiel acusa que Samuel García enfrenta denuncias de corrupción y promoción personalizada en Nuevo León

Múltiples quejas de diputados locales morenistas respecto al desempeño de la administración estatal bajo el gobernador regiomontano

Ariadna Montiel acusa que Samuel García enfrenta denuncias de corrupción y promoción personalizada en Nuevo León

Ha*Ash sacude el Tecate Emblema 2026 con tributo a Selena y anuncia nueva era musical

El dúo de pop country sorprendió con un show cargado de nostalgia, éxitos y energía en el escenario

Ha*Ash sacude el Tecate Emblema 2026 con tributo a Selena y anuncia nueva era musical

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este 19 de mayo

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este 19 de mayo

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

El ucraniano y el mexicano han mostrado su admiración y respeto mutuamente

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

EZLN: la CIA que persiguió a Cuba ahora impulsa la investigación contra Morena

El capitán Marcos citó los archivos reales de la CIA contra Cuba justo cuando Estados Unidos acusa a funcionarios de Morena. Un espejo histórico con plena vigencia hoy

EZLN: la CIA que persiguió a Cuba ahora impulsa la investigación contra Morena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Marina asegura tonelada y media de presunta cocaína que transportaban frente a costas de Chiapas: hay cinco detenidos

UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

ENTRETENIMIENTO

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Ha*Ash sacude el Tecate Emblema 2026 con tributo a Selena y anuncia nueva era musical

Louis Tomlinson regresa a México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

En fotos: voces femeninas brillaron en el Tecate Emblema 2026

Raquel Bigorra narra “el infierno” que vivió tras ser señalada por Daniel Bisogno de filtrar información

DEPORTES

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Liga Mx confirma horarios para la gran final entre Pumas y Cruz Azul

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Cruz Azul vs Pumas: dónde se jugará la Final de Ida del Clausura 2026

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX