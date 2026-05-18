Ha*Ash sacude el Tecate Emblema 2026 con tributo a Selena y anuncia nueva era musical

Ha*Ash apareció en el segundo día del Tecate Emblema 2026 con una presentación que capturó la atención desde el inicio. El evento se realizó el 17 de mayo en la Ciudad de México con un cartel que incluyó artistas de pop y urbano.
El dúo integrado por Hanna y Ashley integró sus éxitos más conocidos en un recorrido musical continuo. La respuesta del público fue constante durante toda la actuación.
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El momento más comentado llegó con un homenaje dedicado a Selena Quintanilla, que cambió por completo el tono del espectáculo.
Un inicio sólido con clásicos del dúo
El concierto abrió con temas representativos de la carrera de Ha*Ash. Canciones como “No te quiero nada” y “Mi salida contigo” marcaron el arranque.
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La energía del escenario se mantuvo en equilibrio entre lo emocional y lo festivo. El público acompañó cada interpretación con entusiasmo.
La conexión con los asistentes se fortaleció conforme avanzaba el repertorio.
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Selena Quintanilla como punto de impacto
El homenaje a Selena Quintanilla se convirtió en el instante más comentado de la noche. El dúo interpretó varios temas asociados a la cantante tejana los cuales fueron “Como la flor” y “Si una vez”.
El cambio de dinámica generó una reacción inmediata entre los asistentes. La atmósfera se tornó nostálgica y emotiva.
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Este segmento destacó como el punto más fuerte de la presentación dentro del festival.
Nuevos proyectos y futuro inmediato
Previo al evento en entrevistas las hermanas Pérez han confirmado que trabajan en nueva música. En donde también anticiparon un próximo álbum y una gira futura.
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El sencillo más reciente continúa en promoción en plataformas digitales el cual se titula “Si me hubieras llamado ayer”. La estrategia mantiene activa la presencia del grupo.
Por ahora no hay fechas confirmadas para presentaciones adicionales en la Ciudad de México, aunque la expectativa permanece alta.
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¿Quiénes son HaAsh?
Ha*Ash es un dúo musical integrado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace, originarias de Lake Charles, Luisiana, Estados Unidos, pero con raíces mexicanas y una sólida trayectoria en la música pop y balada en español. Se dieron a conocer en México en 2002 con su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como “Odio amarte”, “Estés en donde estés” y “Te quedaste”.
A lo largo de su carrera, Ha*Ash ha destacado por su estilo que fusiona pop, country y toques de rock, así como por la capacidad de conectar con el público a través de letras sobre relaciones, desamor y empoderamiento femenino.
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Sus discos y giras han sido reconocidos en México, América Latina y España, y han colaborado con artistas como María José, Reik, Prince Royce, Carlos Rivera y Matisse.
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