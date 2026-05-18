México

Ha*Ash sacude el Tecate Emblema 2026 con tributo a Selena y anuncia nueva era musical

El dúo de pop country sorprendió con un show cargado de nostalgia, éxitos y energía en el escenario

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Dos mujeres se abrazan en el escenario de un concierto, con una gran pantalla detrás proyectando el abrazo. La escena está iluminada con luces moradas
Las cantaautoras de Ha*Ash comparten un emotivo abrazo en el escenario principal durante su actuación en el festival Tecate Emblema. (Merary Nuñez)

Ha*Ash apareció en el segundo día del Tecate Emblema 2026 con una presentación que capturó la atención desde el inicio. El evento se realizó el 17 de mayo en la Ciudad de México con un cartel que incluyó artistas de pop y urbano.

El dúo integrado por Hanna y Ashley integró sus éxitos más conocidos en un recorrido musical continuo. La respuesta del público fue constante durante toda la actuación.

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El momento más comentado llegó con un homenaje dedicado a Selena Quintanilla, que cambió por completo el tono del espectáculo.

Un inicio sólido con clásicos del dúo

Primer plano de Hannah Pérez de Ha*Ash cantando en un micrófono dorado. Tiene cabello ondulado castaño y flequillo, viste una chaqueta rosa brillante con flecos
Hannah Pérez de Ha*Ash interpreta una de sus canciones más emotivas durante el festival Tecate Emblema 2026, luciendo un llamativo atuendo en el escenario. (Merary Nuñez/ Infobae México)

El concierto abrió con temas representativos de la carrera de Ha*Ash. Canciones como “No te quiero nada” y “Mi salida contigo” marcaron el arranque.

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La energía del escenario se mantuvo en equilibrio entre lo emocional y lo festivo. El público acompañó cada interpretación con entusiasmo.

La conexión con los asistentes se fortaleció conforme avanzaba el repertorio.

Selena Quintanilla como punto de impacto

Las hermanas se colocaron como unas de las artistas mexicanas más escuchadas durante el año 2025 en spotify
El homenaje a Selena Quintanilla, con versiones de "Como la flor" y "Si una vez", se convirtió en el momento más impactante del festival Tecate Emblema. - Instagram/@haashoficial

El homenaje a Selena Quintanilla se convirtió en el instante más comentado de la noche. El dúo interpretó varios temas asociados a la cantante tejana los cuales fueron “Como la flor” y “Si una vez”.

El cambio de dinámica generó una reacción inmediata entre los asistentes. La atmósfera se tornó nostálgica y emotiva.

Este segmento destacó como el punto más fuerte de la presentación dentro del festival.

Nuevos proyectos y futuro inmediato

Las hermanas se colocaron como unas de las artistas mexicanas más escuchadas durante el año 2025 en spotify
Ha*Ash confirmó en entrevistas previas que trabajan en un nuevo álbum y planean una gira, lo que incrementa la expectativa de sus fans. - Instagram/@haashoficial

Previo al evento en entrevistas las hermanas Pérez han confirmado que trabajan en nueva música. En donde también anticiparon un próximo álbum y una gira futura.

El sencillo más reciente continúa en promoción en plataformas digitales el cual se titula “Si me hubieras llamado ayer”. La estrategia mantiene activa la presencia del grupo.

Por ahora no hay fechas confirmadas para presentaciones adicionales en la Ciudad de México, aunque la expectativa permanece alta.

¿Quiénes son HaAsh?

La aparición de Ha*Ash desató una ovación inmediata y cambió la energía del recinto durante el show de Bruses.
Durante dos décadas, Ha*Ash ha colaborado con artistas como Reik y Prince Royce y se ha consolidado como referente del pop en español. - (Instagram/@haashoficial)

Ha*Ash es un dúo musical integrado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace, originarias de Lake Charles, Luisiana, Estados Unidos, pero con raíces mexicanas y una sólida trayectoria en la música pop y balada en español. Se dieron a conocer en México en 2002 con su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como “Odio amarte”, “Estés en donde estés” y “Te quedaste”.

A lo largo de su carrera, Ha*Ash ha destacado por su estilo que fusiona pop, country y toques de rock, así como por la capacidad de conectar con el público a través de letras sobre relaciones, desamor y empoderamiento femenino.

Sus discos y giras han sido reconocidos en México, América Latina y España, y han colaborado con artistas como María José, Reik, Prince Royce, Carlos Rivera y Matisse.

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