México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este lunes 18 de mayo

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la CDMX y Edomex

Guardar
Google icon
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de este 18 de mayo a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

PUBLICIDAD

Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país señaló que la calidad del aire es “Muy Mala” este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Eso significa que el riesgo para la salud es “Muy Alto” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 5, esto significa que “necesita protección” frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Muy Mala
  • Benito Juárez (BJU): Mala
  • Azcapotzalco (CAM): Mala
  • Coyoacán (CCA): Mala
  • Cuajimalpa (CUA): Mala
  • Gustavo A. Madero (GAM): Mala
  • Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztacalco (IZT): Mala
  • Venustiano Carranza (MER): Mala
  • Miguel Hidalgo (MGH): Mala
  • Álvaro Obregón (PED): Mala
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Mala
  • Tláhuac (TAH): Mala
  • Coyoacán (UAX): Mala
  • Iztapalapa (UIZ): Mala

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Mala
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Sin datos o en mantenimiento
  • Naucalpan (FAC): Mala
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Mala
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
  • Ecatepec (SAG): Aceptable
  • Tlalnepantla (TLA): Mala
  • Tultitlán (TLI): Mala
  • Coacalco (VIF): Buena
  • Ecatepec (XAL): Mala

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Señalada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Calidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de MéxicoCalidad del aire de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La SCJN lo confirmó: los padres de militares muertos sí pueden recibir pensión por fallecimiento

El fallo emitido por el tribunal establece que los progenitores podrán acceder al beneficio bajo determinadas condiciones

La SCJN lo confirmó: los padres de militares muertos sí pueden recibir pensión por fallecimiento

Detienen a 22 personas y aseguran armas de fuego por desaparición cuatro hermanos originarios del Edomex en Sinaloa

Agentes de seguridad realizaron siete cateos que resultaron en el almacenamiento de armamento y droga

Detienen a 22 personas y aseguran armas de fuego por desaparición cuatro hermanos originarios del Edomex en Sinaloa

Precio del dólar hoy lunes 18 de mayo en México: Peso mexicano cotiza al alza tras cierre de mercado de tipo de cambio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy lunes 18 de mayo en México: Peso mexicano cotiza al alza tras cierre de mercado de tipo de cambio

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: presencia de chubascos en cuatro alcaldías

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: presencia de chubascos en cuatro alcaldías

Hallan un barrio teotihuacano de 1,800 años de antigüedad durante la construcción del tren a Querétaro

Un análisis detallado de las ofrendas y entierros aporta pistas sobre las redes de comercio, los lazos familiares y la extracción de cal

Hallan un barrio teotihuacano de 1,800 años de antigüedad durante la construcción del tren a Querétaro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Así vivieron aguacateros el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán: “Que sea lo que Dios quiera”

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Marina asegura tonelada y media de presunta cocaína que transportaban frente a costas de Chiapas: hay cinco detenidos

UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

ENTRETENIMIENTO

María José anuncia nueva fecha en Auditorio Nacional: precios y preventa para ‘Ahora o Nunca Tour’

María José anuncia nueva fecha en Auditorio Nacional: precios y preventa para ‘Ahora o Nunca Tour’

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Ha*Ash sacude el Tecate Emblema 2026 con tributo a Selena y anuncia nueva era musical

Louis Tomlinson regresa a México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

En fotos: voces femeninas brillaron en el Tecate Emblema 2026

DEPORTES

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Liga Mx confirma horarios para la gran final entre Pumas y Cruz Azul

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Cruz Azul vs Pumas: dónde se jugará la Final de Ida del Clausura 2026

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX