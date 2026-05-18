María José anuncia nueva fecha en Auditorio Nacional: precios y preventa para ‘Ahora o Nunca Tour’

María José anuncia una nueva fecha en el Auditorio Nacional tras agotar localidades para su concierto del 6 de agosto (Ocesa)

María José suma una nueva presentación en el Auditorio Nacional el próximo 7 de agosto, tras agotar casi la totalidad de localidades para su concierto del 6 de agosto. La artista expande así su serie de shows en la capital, luego de registrar una alta demanda de boletos.

La preventa exclusiva Banamex se abrirá el 21 de mayo a las 11:00 horas, y la venta general iniciará el 22 de mayo en taquillas y el sitio oficial de Ticketmaster.

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La serie de conciertos marcará el regreso de la intérprete al formato pop, que consolidó con el lanzamiento de su EP Ahora o Nunca el año pasado. Como parte del repertorio, los asistentes podrán escuchar temas recientes como “Si No Es Ahora No Es Nunca”, así como colaboraciones destacadas, entre ellas “Mi Rey Mi Santo” en dueto con Ana Bárbara.

Los fans de María José podrán adquirir boletos en taquillas del Auditorio Nacional y en Ticketmaster a partir del 22 de mayo (Instagram/@lajosa)

Desde 1992, María José se ha posicionado como referente del pop en México, primero como integrante de Kabah y después con una carrera solista que incluye éxitos como “No Soy Una Señora”, “La Ocasión Para Amarnos” y “Prefiero Ser Su Amante”.

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En los conciertos de este 2026, la cantante integrará en su lista de canciones títulos como “La Gata Bajo la Lluvia”, “Que Ganas De No Verte Nunca Más” y “El Me Mintió”.

Los boletos estarán disponibles también directamente en el Auditorio Nacional. Se anticipa, por la cercanía del llenado en la primera fecha, que la demanda continuará en aumento.

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La preventa de boletos Banamex para el concierto de María José comenzará el 21 de mayo a las 11:00 horas (Ocesa)

Precio de los boletos para ver a María José en el Auditorio Nacional con ‘Ahora o Nunca Tour’

A continuación los precios por sección, ya con cálculo de cargos por servicio incluido.

PREFERENTE A: $3,224

PREFERENTE B: $3,224

PREFERENTE C: $2,852

PREFERENTE D: $2,480

LUNETA A: $2,232

LUNETA B: $1.612

LUNETA C: $1,612

BALCÓN A: $2,231

BALCÓN B: $1,612

BALCÓN C: $1,612

PISO 1A: $1,364

PISO 1B: $1,212

PISO 1C: $1,116

PISO 1D: $992

PISO 2A: $868

PISO 2B: $744

PISO 2C: $620

PISO 2D: $496

La alta demanda de entradas impulsa a María José a sumar una segunda presentación en la Ciudad de México en 2026 (Jovani Pérez/ Infobae)

María José y su relación con la CDMX

María José, conocida también como “Josa”, tiene una relación estrecha con la Ciudad de México (CDMX). Nació y creció en esta ciudad, lo que ha influido en su carrera artística y su identidad. Inició su trayectoria musical como parte del grupo Kabah, una de las bandas pop más emblemáticas de México, formada en la CDMX en la década de 1990.

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A lo largo de su carrera como solista, María José ha realizado numerosos conciertos y presentaciones en recintos icónicos de la CDMX, como el Auditorio Nacional y el Teatro Metropólitan. La capital del país es un punto clave en su agenda de espectáculos y suele figurar entre las primeras ciudades donde presenta nuevos discos o giras.

La cantante regresa al formato pop en sus shows en el Auditorio Nacional, consolidando su EP 'Ahora o Nunca' (Instagram/@lajosa)

Además, en entrevistas y redes sociales, María José señala la CDMX como su hogar y fuente de inspiración. Participa en eventos culturales, festivales y actividades vinculadas al entretenimiento en la ciudad.

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