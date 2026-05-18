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En fotos: voces femeninas brillaron en el Tecate Emblema 2026

El talento y carisma de mujeres cantantes desataron emociones únicas y momentos que se quedarán guardados en la memoria de los asistentes

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El segundo día del Tecate Emblema 2026 nos demostró que el pop es el espacio perfecto para conectar y vibrar alto. Entre estilismos impecables que gritan festival season, destellos de purpurina y un torrente de emociones a flor de piel, las voces femeninas se convirtieron en el alma de la jornada, regalándonos recuerdos inolvidables.

El Tecate Main Stage se transformó en un escaparate de talento con seis cantautoras que nos hicieron bailar de principio a fin, desde la calidez de la colombiana Juliana hasta el icónico y glamuroso DJ set de la estadounidense Paris Hilton.

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La euforia colectiva estalló cuando Ha-Ash rindió un homenaje espectacular a Selena Quintanilla, logrando que todo el mundo sacara sus mejores pasos tex-mex y cantara a todo pulmón con los primeros acordes de “Si una vez”.

Por su parte, el viaje en el tiempo corrió a cargo de Gloria Trevi, quien nos transportó directo a los 80; entre mucha nostalgia y mensajes de resiliencia, la regiomontana demostró que himnos como “Soledad” son los pasos de la vida de varias generaciones en un verdadero combo de lágrimas y aplausos.

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Para mantener la adrenalina a tope, justo antes de Hilton, Kenia Os conquistó el escenario con un show repleto de sorpresas, como con interpretación con "Kitty", donde Yeri Mua, la que trae a los chacales por detrás, encendió al Tecate Emblea al ritmo de reguetón con una energía arrolladora que dejó a todos sus fans extasiados y listos para seguir la fiesta.

(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)
(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)
Vista de un festival musical al atardecer: el Tecate Main Stage con pantalla mostrando público, una cereza gigante iluminada y una nube naranja
Miles de asistentes vibran frente al Tecate Emblema 2026, con la multitud reflejada en la pantalla gigante y una nube naranja iluminando el cielo al atardecer. (Carlos Adrian Ibarra)
Una mujer adulta con blusa estampada de hojas abraza a una niña en chaqueta de mezclilla. Ambas miran hacia la izquierda entre una multitud en un evento al aire libre
Una madre y su hija comparten un tierno momento en medio de la multitud de asistentes al festival Tecate Emblema 2026, disfrutando de la música en el escenario principal. (Merary Nuñez/ Infobae México)
Primer plano de Hannah Pérez de Ha*Ash cantando en un micrófono dorado. Tiene cabello ondulado castaño y flequillo, viste una chaqueta rosa brillante con flecos
Hannah Pérez de Ha*Ash interpreta una de sus canciones más emotivas durante el festival Tecate Emblema 2026, luciendo un llamativo atuendo en el escenario. (Merary Nuñez/ Infobae México)
Dos mujeres se abrazan en el escenario de un concierto, con una gran pantalla detrás proyectando el abrazo. La escena está iluminada con luces moradas
Las cantaautoras de Ha*Ash comparten un emotivo abrazo en el escenario principal durante su actuación en el festival Tecate Emblema. (Merary Nuñez)
Gloria Trevi suspendida en el aire durante una actuación en el escenario, con luces verdes y negras de fondo. Viste un traje brillante y botas
La icónica cantante Gloria Trevi ofreció una impresionante actuación suspendida en el aire durante su participación en el festival Tecate Emblema, cautivando al público con su energía y acrobacias. (Merary Nuñez)
Gloria Trevi cantando en concierto con micrófono brillante. Viste top iridiscente, guantes negros largos y cinturón con hebillas. Cabello ondulado y maquillaje vibrante
Gloria Trevi, con su distintiva energía y atuendo brillante, cautiva al público durante su presentación en el festival Tecate Emblema 2026.
Gloria Trevi, con un atuendo plateado brillante, es sostenida por tres bailarines con vestuario dorado y negro en un escenario oscuro con luces y una bola de discoteca
Gloria Trevi es elevada por sus bailarines en el escenario, cautivando al público durante su actuación en Tecate Emblema 2026.
Gloria Trevi en concierto, con vestido rosa brillante, top negro, chaqueta verde y cuello de piel blanco. Sostiene un micrófono y alza una mano. Fondo oscuro
Gloria Trevi deslumbró al público con su energía y carisma durante su presentación en el Tecate Emblema 2026, celebrado en el Estadio GNP. (Merary Nuñez)
Yeri Mua, de pelo rojo y atuendo multicolor, abraza a una mujer de pelo oscuro. La mujer de pelo oscuro lleva un vestido verde y blanco y abanicos amarillos en un escenario oscuro
Yeri Mua comparte un emotivo abrazo con otra artista en el escenario del festival Tecate Emblema 2026, luciendo un vibrante atuendo y un micrófono rojo. (Merary Nuñez)
Kenia OS, vestida de verde y blanco con un micrófono rojo, y Lola Índigo, con un top rojo y lila, se toman de la mano y sonríen en un escenario oscuro
Kenia OS y Lola Índigo, dos estrellas de la música urbana, brillaron juntas en una actuación memorable en el festival Tecate Emblema 2026, conectando con el público. (Merary Nuñez)
Kenia Os en el escenario, vistiendo un top asimétrico con los colores de la bandera LGBT y una falda verde y blanca con cintas, sosteniendo un micrófono rojo
Kenia Os, conocida por sus "keninis", actuó con gran energía en el festival Tecate Emblema, luciendo un vibrante atuendo que rinde homenaje a la bandera LGBT. (Merary Nuñez)
Kenia OS en un escenario con luces rojas y humo, vistiendo un sostén rojo, bragas blancas y una chaqueta. Una bailarina desenfocada se ve en primer plano
La cantante Kenia OS cautiva al público con su energía y espectacular atuendo durante su presentación en el Tecate Emblema 2026. (Merary Nuñez)

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