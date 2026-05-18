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Louis Tomlinson regresa a México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

El ex One Direction volverá a la capital mexicana con una fecha que ya encendió las redes y promete una nueva batalla por boletos

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Louis Tomlinson México
El regreso de Louis Tomlinson a México genera gran expectación entre sus fans tras su reciente presentación en el Tecate Emblema 2026. - (@LTHQOfficial)

Louis Tomlinson regresará a la Ciudad de México con un concierto programado para el 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira How Did We Get Here? Latin America Tour 2027. El anuncio se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores, que ya anticipan una alta demanda de boletos.

El impacto del anuncio se reflejó de inmediato en redes sociales, donde los fans comenzaron a organizarse para la compra de entradas.

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La venta se realizará a través de Ticketmaster y contará con facilidades de pago para el público.

Louis Tomlinson se presentó en el Tecate Emblema 2026 el 16 de mayo con un show lleno de energía y emoción. El cantante británico conectó con el público desde el primer momento, interpretando algunos de sus temas más populares

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Preventa, venta general y lo que se sabe del acceso a boletos

Louis Tomlinson anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros para abril de 2027, como parte de su gira How Did We Get Here? Latin America Tour. - (Ocesa)
Louis Tomlinson anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros para abril de 2027, como parte de su gira How Did We Get Here? Latin America Tour. - (Ocesa)

La preventa Banamex está programada para el 28 de mayo a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general se abrirá posteriormente a través de Ticketmaster.

El anuncio ha generado expectativa entre los fans, que ya anticipan una alta demanda en las primeras horas.

De acuerdo con la información disponible, los boletos podrán adquirirse con opción de tres meses sin intereses. Aunque aún no se han revelado los precios oficiales, la conversación digital ya posiciona el evento como uno de los más esperados de 2027 en la capital mexicana.

El Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes para conciertos en México

Estadio GNP Seguros
( FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

El concierto se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos internacionales. El espacio ha sido diseñado para recibir a decenas de miles de asistentes, consolidándose como una de las sedes más utilizadas para giras globales de gran escala en la Ciudad de México.

Este tipo de escenarios permite la realización de producciones masivas con artistas de talla mundial, posicionando a la capital como una parada clave dentro de las giras en Latinoamérica. La elección del recinto refuerza la magnitud del evento y la expectativa generada entre los seguidores del cantante británico.

Louis Tomlinson, nacido el 24 de diciembre de 1991 en Doncaster, Inglaterra, alcanzó fama mundial como integrante de One Direction antes de iniciar su carrera solista con temas como “Just Hold On”, “Back to You” y “Walls”. Su regreso a México confirma el fuerte lazo que mantiene con el público del país.

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