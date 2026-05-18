Marina asegura tonelada y media de presunta cocaína que transportaban frente a costas de Chiapas: hay cinco detenidos

La embarcación en la que transportaban la droga fue ubicada en aguas de Chiapas. Foto: Marina

Más de tonelada y media de presunta cocaína fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) luego de detectar una embarcación en la que se trasladaban cinco personas con bultos negros frente a las costas del estado de Chiapas.

La acción se llevó a cabo derivado de labores de vigilancia marítima y aérea de personal naval en aguas del Pacífico mexicano, donde detectaron una lancha en la que se recuperaron 50 bultos negros que contenían 32 paquetes cada uno.

PUBLICIDAD

La embarcación se encontraba a 80 millas náuticas, es decir, a 148 kilómetros al noroeste del estado. Asimismo, cinco personas se trasladaban a bordo de ella en compañía de los paquetes.

Los cinco detenidos que transportaban la droga en una embarcación. Foto: Marina

Dentro de estos bultos, las autoridades localizaron una sustancia con características similares a la cocaína, la cual dio un peso neto de mil 587 kilogramos, es decir, poco más de tonelada y media de droga.

PUBLICIDAD

Ante los hechos, las cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación leal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, tanto la embarcación como la droga fueron aseguradas y también puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Afectación es superior a los 612 millones de pesos

Foto: Marina

Las autoridades informaron que este aseguramiento equivalía a tres millones de dosis que se evitó sean distribuidas a la población. Asimismo, el decomiso implica una afectación económica superior a los 612 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Este aseguramiento de droga es la sexta consecutiva que se lleva a cabo en altamar por la Marina.

PUBLICIDAD

Dos decomisos recientes ocurrieron en Manzanillo, con paquetes que pretendían ser compactadoras de cartón y aires acondicionados

El pasado 13 de mayo la Marina informó el aseguramiento de más de 190 paquetes con presunta cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, luego de realizar una inspección para verificar el contenido de un buque con bandera de Panamá.

Dicho hallazgo se realizó dentro de un contenedor durante la descarga de un buque portacontenedores cuya carga había sido declarada oficialmente como aires acondicionados. Este envío tenía como destino final Lázaro Cárdenas, Michoacán.

PUBLICIDAD

Foto: Marina

El aseguramiento ocurrió tras una revisión rutinaria encabezada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, donde los elementos encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso superior a 200 kilogramos de droga, identificada de manera preliminar como clorhidrato de cocaína.

Otro decomiso se registró en días previos, cuando elementos de la Marina y de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco bultos con una sustancia granulada cristalina de color blanco, similar a la metanfetamina, que se encontraba oculta dentro de un contenedor.

PUBLICIDAD

La acción ocurrió cuando los elementos navales identificaron una carga con destino a Nueva Zelanda en un buque con bandera de Singapur. La droga fue detectada oculta en un contenedor declarado como compactadoras de cartón.

La droga tenía un recubrimiento de aparente papel aluminio y posteriormente una carcasa de metal. Crédito: Marina

A estas acciones se suman las realizadas en altamar en las últimas semanas, destacando uno de 89 bultos de cocaína y la detención de dos extranjeros frente a costas de Guerrero, así como el decomiso de más de 2 toneladas de la misma droga frente a costas de Oaxaca.

PUBLICIDAD