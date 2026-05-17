Mujer denunció en TikTok nueva modalidad de estafa bancaria: “Ellos están conectados con el sistema de audiorrespuesta del banco”

Una usuaria de TikTok conocida como La Señora de las 4 Décadas denunció que delincuentes suplantaron su identidad y vulneraron su seguridad bancaria tras una llamada en la que se hicieron pasar por asesores de Bancolombia - crédito lasradelas4decadas / TikTok

La usuaria de TikTok La Señora de las 4 Décadas expuso en un video reciente una experiencia que, según sus palabras, la dejó sintiéndose “completamente vulnerada, suplantaron mi identidad, vulneraron mi seguridad bancaria” al resultar víctima de un fraude cibernético. La denuncia se viralizó entre sus seguidores, generando debate sobre los riesgos de la ingeniería social en los servicios bancarios.

El relato inicia el lunes 11 de mayo, cuando recibió una llamada que logró evadir el filtro de desconocidos de su celular. La persona al otro lado de la línea se identificó como asesora de Bancolombia y ofreció una tarjeta de crédito. Ante la negativa de la usuaria, la supuesta asesora propuso sumar beneficios a tarjetas ya existentes, una práctica que, según la víctima, es familiar en gestiones previas con el banco.

PUBLICIDAD

Según la mujer, durante la llamada la interlocutora solicitó validar datos a través del sistema de audiorespuesta. “Ellos desde Bancolombia, cuando uno llama y uno está hablando con un asesor, tienen que corroborar que uno es la persona que realmente está llamando”, explicó la afectada. Así, ingresó su clave en el teclado de su celular, creyendo que era parte del procedimiento habitual.

Minutos después, recibió un correo electrónico desde la dirección habitual de alertas y notificaciones del banco. La coincidencia total en la dirección electrónica reforzó la percepción de normalidad. “De Bancolombia están aterrados y confirmando que efectivamente yo había validado mis datos y que estaba, en el sistema, haciendo algún trámite”, narró.

PUBLICIDAD

La Señora de las 4 Décadas relató cómo delincuentes lograron modificar sus datos personales y bancarios tras suplantar su identidad por teléfono - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada continuó con una confirmación de dirección y la petición de un complemento para la entrega de la supuesta tarjeta. La persona al teléfono recitó su dirección completa y otros datos personales, lo que aumentó la confianza de la usuaria. Hasta ese momento, todo parecía legítimo.

Al finalizar, la supuesta asesora proporcionó un número de radicado idéntico a los que utiliza el banco. “Ayer incluso la asesora me decía: ‘Es que son los mismos que nosotros usamos’”, relató. La historia tomó un giro inquietante días más tarde, cuando la tarjeta virtual en su móvil se inactivó, algo que interpretó como parte del proceso de cambio de plástico.

PUBLICIDAD

El jueves 14 de mayo, según el relato, la empresa Domina la contactó por WhatsApp con la excusa de entregar una nueva tarjeta de crédito. Tras confirmar su cédula, recibió una dirección ajena a la suya. “Ahí inmediatamente digo como: ‘Esto está mal’”. Al ingresar a su sucursal virtual, comprobó que sus datos personales y bancarios habían sido modificados: otros correos, teléfonos y domicilio figuraban en el sistema.

La reacción fue inmediata: “Llamo a mi ejecutiva, le cuento la situación, me dice: ‘¿Qué es esa dirección? Obviamente ahí tú no vives’”. Según le informaron, en el sistema constaba la cancelación de su tarjeta por pérdida o robo, una gestión que ella nunca realizó.

PUBLICIDAD

La usuaria advirtió que los estafadores utilizaron el sistema de audiorespuesta para obtener su clave y reexpedir tarjetas de crédito a otra dirección - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acudir en persona al banco, descubrió que habían reexpedido no una, sino dos tarjetas de crédito. Una sería entregada por Domina y la otra por la empresa Domesa. Cuando se comunicó con Domesa, la operadora le confirmó que había una cita pactada para la entrega de una tarjeta en una dirección errónea. “La persona con la que ustedes hablaron esta mañana, que suplantó mi identidad, que validó mis datos, es un ladrón”, advirtió.

La respuesta de la empresa fue inmediata: “Situación tan preocupante. Esto ya mismo escalo el tema al área de seguridad”. Finalmente, la entrega de la tarjeta fue bloqueada y el plástico se enviaría a una sucursal física de Bancolombia, evitando así el desenlace buscado por los delincuentes.

PUBLICIDAD

La afectada explicó que los estafadores operan articulando una “tripartita entre Bancolombia, el ladrón, el usuario” para que la víctima, al responder llamadas, ingrese sus claves en un entorno aparentemente legítimo. Así, los delincuentes avanzan en el sistema y reexpiden tarjetas de crédito para apropiarse de los fondos disponibles.

El video provocó múltiples reacciones. Un seguidor comentó: “Es alguien del banco”. Otros recordaron que “cuando el banco se comunica contigo (cuando te llaman y no tú a ellos) nunca te van a pedir claves o que te autentiques”. Varias personas compartieron experiencias similares y aconsejaron no responder a números desconocidos.

PUBLICIDAD

Se recomienda nunca dar datos sensibles y contraseñas mediante llamadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propia denunciante cuestionó la seguridad: “Bancolombia, ¿qué está pasando con la seguridad? De verdad que en este momento yo me siento completamente vulnerada y transgredida en mi intimidad, en mi privacidad, en mi información”.

La modalidad descrita corresponde a la ingeniería social, una técnica que busca obtener información personal y financiera mediante engaños. Los delincuentes pueden fingir ser empleados del banco y solicitar datos sensibles como claves, números de tarjetas o direcciones.

PUBLICIDAD

El banco advierte en su página web: “Nunca entregues tus datos personales y financieros, como tus nombres de usuario para ingresar a la Sucursal Virtual o a la App. Tampoco uses tus claves, números de tarjetas, códigos de seguridad y fechas de vencimiento en páginas web diferentes a la Sucursal Virtual Personas”.

Los datos bancarios también pueden ser obtenidos por distintas vías: engaños directos, filtraciones en bases de datos de empresas o instituciones, o formularios falsos en internet y redes sociales. Los delincuentes recopilan fragmentos de información hasta construir perfiles completos de las víctimas.

PUBLICIDAD

La usuaria concluyó su testimonio con una advertencia: “Ojo con eso. Bancolombia, pónganse las pilas con la seguridad, porque espero que este video llegue muy lejos”. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación.