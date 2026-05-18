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Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

La mandataria aseguró que ambos exservidores públicos decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses

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"Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo (para su gobierno)”, declaró Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
"Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo (para su gobierno)”, declaró Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista algún riesgo político o institucional tras la entrega a autoridades de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, quienes enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria aseguró que ambos casos derivaron de decisiones personales y rechazó que las investigaciones abiertas en Estados Unidos representen un riesgo para su gobierno o para el movimiento político encabezado por Morena.

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“No veo ningún riesgo, ninguno. Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo”, declaró Sheinbaum al referirse a los exfuncionarios sinaloenses investigados por autoridades estadounidenses.

La presidenta también respondió a las publicaciones y señalamientos que han retomado ambos casos para acusar a su administración y a Morena de presuntos vínculos con el crimen organizado.

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“En 2018 llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que gobierna para todos, para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos de México y del exterior. ¿Quiénes son los que ahora escriben que hay narcogobierno, que hay narcopartido? Son las plumas del viejo régimen, así de sencillo”, afirmó.

Las declaraciones ocurrieron después de que se confirmara que Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024 durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con los reportes difundidos en días recientes, el exfuncionario es investigado por presuntamente haber protegido a integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos.

El segundo caso corresponde a Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense, quien fue acusado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de alto poder.

Medios nacionales e internacionales informaron el pasado 15 de mayo sobre su detención y posterior entrega en Nueva York.

Según los primeros reportes, Díaz Vega habría sido detenido inicialmente en Europa antes de ser trasladado a territorio estadounidense. Las investigaciones abiertas en su contra lo relacionan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa junto con otros funcionarios mexicanos señalados por autoridades federales de Estados Unidos.

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