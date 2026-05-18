Morena descarta afiliación de “El Travieso”: Ariadna Montiel rechaza su ingreso al partido

Este video muestra la cobertura de una conferencia de prensa del partido político Morena.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó la posible incorporación y postulación de Jorge “El Travieso” Arce como candidato del partido, al señalar sus acciones previas y acusaciones de delitos graves. Montiel Reyes sostuvo que, en su opinión y como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, “no debe aceptarse” la candidatura del exboxeador.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presidida por Citlalli Hernández Mora, es la instancia que decidirá de manera colegiada sobre este caso, según puntualizó Montiel Reyes en conferencia de prensa de este lunes 18 de mayo, donde también aclara que “no solo es cuestión de su postura política, sino de sus acciones previas”.

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El tema surge días después de que Jorge Arce apareciera en un video junto con la diputada federal de Morena, Diana Karina Barreras, donde ambos manifestaban su intención de trabajar desde Morena rumbo a las elecciones estatales de Sonora en 2027.

El Travieso Arce expresa sus intenciones de militar en Morena junto la diputada federal, Diana Karina Barreras.

El video generó rechazo interno, ya que en 2024 Arce fue candidato del PAN por una diputación federal en Sonora, y previamente había calificado a Morena como “un narco partido”.

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El legislador Gerardo Fernández Noroña también expresó su rechazo a que “El Travieso” se una a las filas de Morena; en redes sociales instó al partido a no aceptar al expeleador:

“Espero que la Comisión de Morena, que analiza la aceptación de figuras provenientes de otros partidos, no acepte la incorporación de ”El Travieso’ Arce a nuestras filas”, expresó.

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“El Travieso” Arce buscó diputación federal en 2024

En enero de 2024, Jorge “Travieso” Arce anunció su incursión en la política al postularse como aspirante a diputado federal por Hermosillo, Sonora, bajo la coalición conformada por PAN, PRI y PRD.

El PAN dio a conocer la candidatura del exboxeador, quien acepta la invitación para integrarse como representante de la alianza opositora de cara a las elecciones federales de ese año.

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Arce, retirado del boxeo profesional desde hace más de una década y residente de Hermosillo desde hace unos seis años, acompaña a Xóchitl Gálvez, entonces candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, durante una gira por el sur de Sonora.

El exdeportista mexicano había mostrado su apoyo a Xóchitl Gálvez en los últimos meses (Cuartoscuro)

En diferentes eventos y declaraciones, Arce sostuvo que buscaba trasladar al Congreso la disciplina adquirida en el ring, presentando un discurso enfocado en la representación ciudadana y la cercanía con la población.

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