Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

Las declaraciones emitidas por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre supuestos vínculos entre México y el narcotráfico fueron desestimadas por la mandataria mexicana, quien enfatizó la importancia de la soberanía nacional en la relación bilateral. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En medio de la presión que ejerce Washington sobre México por el caso de los funcionarios de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum salió este lunes a aclarar un punto que ha generado ruido en la conversación pública: las declaraciones del presidente Donald Trump sobre presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y el narcotráfico.

Cuando un reportero le preguntó directamente si Trump era la principal voz que señalaba a México de tener un “narcogobierno”, la presidenta fue concisa:

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“El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos, no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la Presidenta. Y además siempre le he dicho: no es cierto.”

La agenda de seguridad que viene esta semana

Lejos de una ruptura, Sheinbaum anunció una intensa agenda diplomática en materia de seguridad con funcionarios estadounidenses de alto nivel:

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Jueves y viernes : visita del director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Lunes siguiente : llegada de Sara Carter , directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas

27 de mayo: visita del embajador Grib

La presidenta subrayó que estas reuniones se enmarcan en una visión de coordinación, no de subordinación: “Cada quien opera en su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con periodistas en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 20 de enero de 2025. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

¿Qué le pide México a Estados Unido?

Sheinbaum aprovechó la conferencia para dejar en claro cuál es, desde su perspectiva, la mejor forma en que Washington puede colaborar en la reducción de la violencia. No es con operativos militares. Son tres puntos concretos:

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Reducir el consumo de drogas en territorio estadounidense

Detener el flujo de armas que entran a México desde Estados Unidos

Combatir el lavado de dinero en suelo norteamericano

“Quién distribuye la droga en Estados Unidos, quién la vende... Si Estados Unidos quiere ayudar a México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención”, afirmó.

Las recientes decisiones tomadas por exservidores públicos investigados no han comprometido la estabilidad de la administración federal, según afirmó la titular del Ejecutivo, quien defendió la transparencia de sus acciones. (Reuters)

“No hay riesgo, no tenemos nada que esconder”

Sobre la entrega de los dos exfuncionarios de Sinaloa al FBI — el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega — Sheinbaum descartó cualquier amenaza para su gobierno:

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“Ningún riesgo. Fue una decisión de ellos entregarse. No hay ningún riesgo, ninguno. No hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales de cuello blanco ni de la delincuencia organizada.”

La presidenta también rechazó que las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense sean evidencia de un “narcopartido”, y atribuyó esa narrativa a lo que llamó “las plumas del viejo régimen”.

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El límite que Sheinbaum no moverá

En el trasfondo de toda la conferencia quedó un mensaje claro hacia Washington: la cooperación en seguridad tiene un límite geográfico y jurídico.

“Nos pueden ayudar con información, bienvenidos. Pero tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos en México. Se llama soberanía.”

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Meta-descripción: Sheinbaum aclaró que Trump no le ha dicho directamente que haya narcogobierno y anunció reuniones de seguridad con funcionarios de EU esta semana.