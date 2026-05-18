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Gomita responde a críticas por vender hot dogs en iglesia que cambió su vida

Aunque varios seguidores aplaudieron su iniciativa, otros cuestionaron a la influencer por no hacer una cuantiosa donación

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Gomita atrajo la atención pública luego de compartir que instaló un puesto de hot dogs dentro de su iglesia cristiana para recaudar fondos destinados a actividades comunitarias

Gomita atrajo la atención pública luego de compartir que instaló un puesto de hot dogs dentro de su iglesia cristiana para recaudar fondos destinados a actividades comunitarias. Aunque varios seguidores aplaudieron su iniciativa, otros cuestionaron que la influencer apoyara económicamente a la congregación, lo que desató un intenso debate en redes sociales.

El video que dividió opiniones

A través de TikTok, la también conductora mostró paso a paso cómo organizó la venta: compró ingredientes, imprimió carteles con precios y acondicionó el espacio con mesas, un frigobar y un horno de microondas para conservar los alimentos.

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Según explicó, todo lo recaudado sería destinado a labores de voluntariado y apoyo dentro de su comunidad religiosa. La influencer incluso celebró el éxito de la actividad al asegurar que logró vender todos los productos.

“Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios. Yo creo que para la otra voy a comprar más”, expresó Gomita en uno de los videos donde aparece usando un mandil rosa con temática de Barbie.

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Gomita aclara que no abrió un negocio

Las publicaciones provocaron confusión entre algunos usuarios, quienes interpretaron el puesto como un nuevo emprendimiento comercial. Ante los comentarios, Gomita aclaró que únicamente estaba colaborando con su iglesia y no iniciando un negocio personal.

La reacción del público quedó dividida. Mientras algunos internautas criticaron que destinara tiempo y recursos a la congregación, otros destacaron que decidió involucrarse personalmente en lugar de solo realizar una donación económica.

“Ella tiene el dinero para poder decir: ‘Aquí está mi ofrenda’, pero decide trabajar y esforzarse”, escribió una usuaria. Otra seguidora comentó: “Se ve que encontró paz en su corazón”.

Una mujer, conocida como Gomita, viste un delantal de Barbie y un cárdigan blanco mientras habla, con la interfaz de TikTok y comentarios visibles
La influencer Gomita enfrenta críticas en TikTok por su emprendimiento para recaudar fondos para su iglesia, generando un debate sobre el apoyo a instituciones religiosas. (TikTok)

La crisis de salud que acercó a Gomita a la fe

El acercamiento de Gomita con la religión tomó fuerza luego de la delicada crisis de salud que enfrentó en febrero de 2026. En aquel momento, la influencer alarmó a sus seguidores al compartir imágenes desde un hospital, donde aparecía conectada a oxígeno y recuperándose de una intervención médica.

La propia creadora de contenido reveló que estuvo “al borde de la muerte” el pasado 5 de febrero, aunque evitó detallar públicamente el diagnóstico que la llevó a permanecer hospitalizada.

“Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA”, escribió entonces en redes sociales.

Las fotografías, difundidas en su cuenta oficial de TikTok, mostraron a la influencer visiblemente debilitada.
Las fotografías, difundidas en su cuenta oficial de TikTok, mostraron a la influencer visiblemente debilitada. (Gomita / TikTok)

Después de abandonar el hospital, Gomita explicó que decidió concentrarse en su recuperación física y emocional, acompañada por su familia y fortaleciendo su vínculo espiritual. Desde entonces, ha compartido constantemente mensajes relacionados con la fe y actividades dentro de la iglesia a la que actualmente asiste.

Aunque las críticas continúan apareciendo en redes sociales, la influencer mantiene firme su postura y continúa documentando su participación en labores religiosas y comunitarias.

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