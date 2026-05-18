Vinculan a proceso a mujer acusada del homicidio de su hijo de 3 años en Ecatepec

De ser encontrada culpable, la acusada podría enfrentar una sentencia de varias décadas de prisión. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Una mujer identificada como Miriam “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en el homicidio calificado de su hijo de tres años en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Un juez determinó iniciar el proceso penal después de considerar suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo dentro de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Carlos, donde el menor se encontraba junto con su madre y la pareja sentimental de esta.

PUBLICIDAD

La FGJEM señaló que, durante ese día, ambos adultos presuntamente agredieron físicamente al niño y le provocaron lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo. Las autoridades no han informado hasta el momento cuál habría sido el motivo de las agresiones.

Posteriormente, el menor fue trasladado a un hospital del municipio para recibir atención médica; sin embargo, murió a consecuencia de las lesiones que presentaba, según los reportes ministeriales integrados en la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

Tras el inicio de las diligencias, agentes de investigación identificaron a Miriam “N” como una de las probables responsables y solicitaron una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía mexiquense difundió una ficha de búsqueda para localizarla y posteriormente fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional también impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la imputada permanecerá en reclusión mientras continúan las investigaciones complementarias.

PUBLICIDAD

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá reunir más pruebas y testimonios relacionados con el caso.

Hasta el momento, Miriam “N” es la única persona detenida por el homicidio del menor. La Fiscalía estatal no ha informado si existe una orden de aprehensión adicional contra la pareja sentimental de la mujer, quien también habría estado presente durante la agresión ocurrida en la vivienda de Ecatepec.

PUBLICIDAD

De ser encontrada culpable, la acusada podría enfrentar una sentencia de varias décadas de prisión conforme a las penas establecidas para el delito de homicidio calificado en agravio de menores de edad en el Estado de México.