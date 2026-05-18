Entrega de tarjetas del Bienestar para Beca Rita Cetina 2026: quiénes recogen el plástico y por qué

La entrega de tarjetas Bienestar para los alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio.

La entrega de tarjetas Bienestar para los alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio. Cabe señalar que el plástico será necesario para que quienes resulten beneficiarios nuevos puedan recibir los $2,500 que otorga el programa.

Desde principios de 2025, la iniciativa se aplicó exclusivamente a estudiantes de secundaria. En la actualidad, se extiende a niños de primaria y, en una fase posterior, sumará a los de preescolar, con la intención de alcanzar a todos los alumnos de educación básica inscritos en escuelas públicas del país.

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La meta es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

¿Quién debe recoger la tarjeta Bienestar para la Beca Rita Cetina?

Las autoridades del programa indicaron que la única persona que debe recoger la tarjeta del Bienestar para la Beca Rita Cetina debe ser la madre, padre o tutor del beneficiario ya que la cuenta se abrió a su nombre.

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Cada plantel convocará a los nuevos participantes para realizar la entrega del plástico, ahí es indispensable acudir con la siguiente documentación para realizar el proceso de manera correcta.

Documentos para recoger la tarjeta del padre, madre o tutor:

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Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

Documentación necesaria de los estudiantes de primaria

Copia del CURP

Copia del acta de nacimiento

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

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Los padres de familia o tutores deberán recoger la tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

Los padres de familia o tutores deberán recoger la tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

Tips para recibir la tarjeta del Bienestar?

Como se mencionó anteriormente, la entrega de la tarjeta se realiza únicamente a la persona registrada como madre, padre, tutora o tutor, quien debe acudir en persona en la fecha indicada. Además, cabe indicar que proporcionar datos falsos puede provocar la exclusión o pérdida de la beca. Es fundamental resguardar el plástico con precaución, sin compartir información ni facilitar copias.

Todos los trámites son gratuitos y solo la madre, padre, tutora o tutor tiene la facultad de solicitar la beca, sin intervención de terceros.

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Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.