Por qué combinar una barra de chocolate negro con almendras puede beneficiar tus arterias

Un hombre disfruta de chocolate negro con almendras, una mezcla cuya investigación reciente ha demostrado ayuda a reducir el colesterol LDL. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Combinar almendras con chocolate negro podría convertirse en un hábito positivo para la salud cardiovascular, siempre que exista moderación y una alimentación equilibrada.

Investigaciones recientes han encontrado que esta mezcla ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, además de favorecer la función arterial gracias a su aporte de antioxidantes y grasas saludables.

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Según un reporte de Salud Pública de México, cerca del 45% al 46% de los adultos mexicanos padecen de colesterol alto (hipercolesterolemia), siendo el promedio nacional de colesterol total de 184 mg/dL en hombres y 185 mg/dL en mujeres.

A pesar de estas altas cifras, se estima que solo el 10% de quienes lo padecen son conscientes de su condición.

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Estudio explora el impacto de sumar estos dos alimentos

El interés científico alrededor de estos alimentos aumentó tras diversos estudios publicados en revistas médicas internacionales, como The American Journal of Clinical Nutrition, donde se analizaron sus efectos en personas con sobrepeso y factores de riesgo cardiovascular.

Especialistas destacan que las almendras aportan grasas monoinsaturadas, fibra, vitamina E y minerales como magnesio y potasio, nutrientes asociados con una mejor salud del corazón.

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Por su parte, el chocolate negro, especialmente el que contiene más de 70% de cacao, concentra flavonoides que favorecen la circulación sanguínea y ayudan a proteger las arterias del daño oxidativo.

Un montón de almendras y una barra de chocolate negro con trozos pequeños de cacao se muestran sobre una superficie de madera, destacando sus texturas y colores naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ayuda esta combinación a las arterias?

Los estudios científicos señalan que consumir almendras y chocolate oscuro de forma conjunta puede disminuir las partículas pequeñas y densas del colesterol LDL, consideradas especialmente dañinas para las arterias.

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Además, esta mezcla contribuye a reducir los niveles de apolipoproteína B, una proteína relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, según información respaldada por la Mayo Clinic.

El beneficio cardiovascular también radica en la acción antioxidante de ambos alimentos. Los flavonoides del cacao favorecen la elasticidad arterial y mejoran la función endotelial, mientras que las grasas saludables de las almendras ayudan a mantener un perfil lipídico más estable.

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La American Heart Association ha señalado que sustituir botanas ultraprocesadas o grasas saturadas por frutos secos como las almendras puede favorecer la reducción del colesterol y mejorar algunos indicadores metabólicos.

El chocolate negro sí importa… pero no cualquiera

Los especialistas subrayan que no todos los chocolates ofrecen los mismos beneficios. Las mejores propiedades aparecen en versiones con al menos 70% de cacao y bajo contenido de azúcar añadida.

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El cacao contiene compuestos antioxidantes que ayudan a disminuir el estrés oxidativo y favorecen una mejor dilatación de las arterias. Algunos estudios incluso relacionan el consumo moderado de chocolate negro con menor riesgo de enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

El cacao contiene compuestos antioxidantes que ayudan a disminuir el estrés oxidativo y favorecen una mejor dilatación de las arterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la moderación

Aunque la combinación puede resultar beneficiosa, los expertos recuerdan que tanto las almendras como el chocolate negro contienen calorías y grasas, por lo que las porciones deben mantenerse bajo control.

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Nutriólogos recomiendan una combinación moderada, equivalente a un tercio de taza de almendras junto con pequeñas porciones de chocolate oscuro. También pueden incorporarse en yogur natural, mezclas de frutos secos o barras caseras.

Los investigadores aclaran que ningún alimento funciona como solución milagrosa. Los beneficios cardiovasculares aparecen cuando estos productos forman parte de hábitos saludables que incluyan actividad física, control del estrés, alimentación balanceada y reducción del consumo de tabaco y ultraprocesados.

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La evidencia científica actual apunta a que un snack sencillo, como almendras con chocolate negro, podría aportar más beneficios al corazón de los que muchos imaginaban.