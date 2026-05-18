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¿Le bajó la novia a J Balvin? El Malilla y Valentina Ferrer desatan rumores tras noche de tacos en CDMX

La pareja del colombiano volvió a encender las redes luego de aparecer junto al reguetonero mexicano

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El Malilla confirma colaboración con J Balvin
Valentina Ferrer y El Malilla compartieron una cena en la taquería Los Pacientes tras los conciertos de J Balvin en CDMX. - (elmalilla_/jbalvin)

Tras los conciertos que ofreció J Balvin el 14 y 15 de mayo en el Palacio de los Deportes, un video comenzó a circular en redes sociales y desató toda clase de comentarios. En las imágenes aparece Valentina Ferrer compartiendo una cena con El Malilla en la taquería Los Pacientes, negocio relacionado con el cantante mexicano.

La aparición ocurrió apenas días después de que Balvin abarrotara el recinto capitalino con dos fechas sold out. Aunque en redes comenzaron las especulaciones sobre una posible tensión entre los artistas, el encuentro habría sido únicamente una invitación para que la modelo argentina conociera el lugar y probara algunos de los platillos más populares del sitio.

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La modelo y empresaria argentina es pareja de J Balvin desde 2018 y madre de su hijo Río, nombre que incluso inspiró una de las canciones más emotivas del artista.

Los tacos que encendieron las redes

El Malilla y Valentina Ferrer juntos en la taquería del reguetonero mexa

El video fue publicado en las historias y redes vinculadas a El Malilla. Ahí se observa a Valentina Ferrer relajada, probando tacos y conviviendo con el intérprete mexicano mientras bromeaban frente a la cámara.

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“Me está jodiendo, me comí ya tres tacos y ahora vamos con el volcán”, dijo Ferrer entre risas durante la grabación. Más adelante también lanzó otra frase que llamó la atención de los seguidores: “Está espectacular”.

Por su parte, El Malilla apareció insistiendo en que la modelo probara distintas especialidades del lugar. “Estamos cenando, estamos en Los Pacientes”, comentó el cantante mientras mostraba los platillos que compartieron durante la noche.

J Balvin convirtió el Palacio de los Deportes en una fiesta

J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX - (Miriam Estrella/ Infobae)
J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX - (Miriam Estrella/ Infobae)

Mientras el video seguía acumulando reproducciones, J Balvin continuaba celebrando el éxito de sus conciertos en Ciudad de México. El colombiano reunió a miles de personas con un recorrido por las canciones más importantes de su carrera.

Durante las presentaciones interpretó temas como “Azul”, “Blanco”, “Amarillo”, “Ginza” y “6 AM”, además de canciones de Oasis, el proyecto colaborativo que lanzó junto a Bad Bunny. También incluyó temas recientes junto a Ryan Castro.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando cantó “Río”, canción dedicada a su hijo.

Quién es Valentina Ferrer, la mujer en el centro de la polémica

J Balvin y Valentina Ferrer
La viralización del video en la taquería impulsó el nombre de Valentina Ferrer a tendencia en redes sociales mexicanas junto a El Malilla. - o @jbalvin/Instagram

Valentina Ferrer nació en Córdoba, Argentina, y comenzó su carrera en el modelaje desde muy joven. En 2014 ganó el certamen de Miss Argentina y representó a su país en Miss Universo.

Además de su trayectoria en la moda, también se ha desarrollado como empresaria. Actualmente es fundadora de Kapowder y participa en proyectos enfocados en emprendimiento y causas sociales.

Cada aparición pública junto a J Balvin genera conversación entre sus seguidores. Esta vez, una simple salida por tacos bastó para convertirla en tendencia junto a El Malilla.

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