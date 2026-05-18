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Raquel Bigorra narra “el infierno” que vivió tras ser señalada por Daniel Bisogno de filtrar información

La conductora cubana asegura que quedó marcada por rumores y ataques que afectaron incluso a su familia

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Los conductores fueron amigos hasta 2019, cuando se filtraron rumores sobre la orientación sexual de Daniel Bisogno Daniel Bisogno - Raquel Bigorra
Raquel Bigorra enfrenta desgaste emocional tras acusaciones de filtrar información privada sobre Daniel Bisogno en 2019.

Raquel Bigorra habló frente a los medios sobre el desgaste emocional que enfrentó después de ser señalada como la supuesta responsable de filtrar información privada sobre Daniel Bisogno. La conductora dejó claro que durante años prefirió guardar silencio y alejarse del conflicto mediático.

La polémica comenzó en 2019, cuando Bisogno la acusó públicamente de revelar detalles de su divorcio a revistas de espectáculos. Aquellas declaraciones detonaron una ruptura definitiva entre ambos y colocaron a Bigorra en el centro de una ola de críticas y rumores.

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Ahora, tras las recientes declaraciones de Alex Bisogno, quien señaló a Cristina Riva Palacio como la persona que habría compartido información privada del conductor, Raquel considera que finalmente su nombre comienza a desligarse de los señalamientos que la persiguieron durante años.

“Fue horrible”: el impacto que vivió lejos de las cámaras

Raquel Bigorra
El conflicto entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno detonó una ruptura total y la expuso a críticas y rumores en medios de espectáculos. - (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

Durante el encuentro con la prensa, Bigorra confesó que el episodio dejó heridas profundas en su vida personal. “Fue horrible. Ahora sí que como horrible, muy feo. Mi niña chiquita, yo estaba deshecha. Pero bueno, me paré”, expresó con visible emoción.

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La conductora relató que decidió cortar vínculos con personas cercanas al entorno de Bisogno para evitar más conflictos. Incluso rechazó reuniones con colegas del medio porque no quería permanecer ligada a un círculo que, según sus palabras, ya no le correspondía.

También recordó que la ruptura afectó relaciones familiares y compromisos personales que compartían desde años atrás. “Éramos padrinos de ida y vuelta”, comentó, dejando ver que el distanciamiento trascendió lo profesional y terminó golpeando aspectos íntimos de su vida.

Raquel evita la guerra, pero no esconde su postura

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM// Ventaneando)
Bigorra asegura que las acusaciones jamás pudieron comprobarse y afirma que su prioridad actual es estar alejada del escándalo y enfocada en su tranquilidad. - (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM// Ventaneando)

Aunque el enfrentamiento mediático entre Alex Bisogno y otras figuras del espectáculo continúa creciendo, Raquel prefirió mantenerse al margen. “Yo hace tantos años que de verdad cerré esa puerta”, dijo al asegurar que observa la situación “desde la barrera”.

Sin embargo, dejó entrever que las recientes revelaciones confirman lo que sostuvo desde el inicio: nunca tuvo acceso a la vida íntima del conductor después de su separación del círculo cercano. “¿De dónde yo iba a saber?”, cuestionó frente a las cámaras.

Bigorra insistió en que su imagen quedó dañada por versiones que, según ella, jamás pudieron comprobarse. Mientras el escándalo vuelve a ocupar titulares, la conductora asegura que hoy su prioridad es mantenerse en paz y lejos de una batalla que, afirma, le arrebató tranquilidad durante demasiado tiempo.

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