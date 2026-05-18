MasterChef 24/7 tropieza en su estreno: error de Poncho Cadena y fallas en vivo desatan críticas

Los jueces de MasterChef México posan con expresiones de sorpresa y alegría, anunciando la nueva temporada 24/7 del popular concurso de cocina. (MasterChef: Facebook)

El esperado estreno de MasterChef México en su nueva versión 24/7 terminó convertido en tendencia, pero no precisamente por sus platillos. La primera emisión del reality culinario de TV Azteca quedó marcada por errores al aire, confusiones durante la selección de participantes y una transmisión abruptamente interrumpida que provocó molestia entre los espectadores.

La apuesta de transformar el programa en un formato de vigilancia continua, similar a otros realities de convivencia, generó expectativa desde semanas antes. Sin embargo, el debut del domingo 17 de mayo exhibió fallas de coordinación tanto en la conducción como en la dinámica del concurso.

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(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

‘Error’ del chef Poncho Cadena

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el chef Poncho Cadena anunció a una participante llamada Stephenie como seleccionada para ingresar oficialmente a la competencia. Segundos después corrigió inesperadamente: “No, Stephanie no está”.

La escena provocó desconcierto porque la concursante incluso ya sostenía el mandil de MasterChef antes de que la producción rectificara.

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Las redes sociales reaccionaron de inmediato. En Instagram y X comenzaron a circular mensajes cuestionando la transparencia del proceso de selección. Algunos usuarios escribieron: “Los chefs evidenciando que no son ellos los que eligen a los participantes” y “parece que ya tienen decidido quién entra”.

El presentador Héctor Navarro expresa su desilusión en X por los errores de producción durante el accidentado estreno de MasterChef México 2026, lo que provocó una ola de reacciones en la plataforma. (X)

Otro caso que levantó sospechas fue el de Lancer, exparticipante de otro reality. Aunque los jueces calificaron su platillo como “horrendo”, logró obtener mandil y avanzar en la competencia, situación que generó nuevas críticas entre los seguidores del programa.

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La conductora Claudia Lizaldi también protagonizó un momento confuso durante el cierre del programa. “Ya tenemos otros tres elegidos... ¿o fueron cuatro?”, dijo al aire antes de corregirse, atribuyendo el error a los nervios de la transmisión en vivo.

A la polémica se sumó un problema técnico importante: la emisión en televisión abierta terminó antes de concluir la selección de participantes debido a retrasos en la producción. Mientras la audiencia de TV Azteca quedó sin conocer el desenlace completo, la transmisión continuó únicamente en plataformas digitales y streaming.

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Capturas de pantalla de publicaciones en X muestran diversas reacciones y comentarios sobre el controvertido estreno de MasterChef México 2026. (X)

El conductor Héctor Navarro criticó lo sucedido en redes sociales al señalar: “Les ganó el tiempo y dejaron todo inconcluso por el error garrafal de mencionar el nombre de un concursante que ya no estaba”.

Así funciona MasterChef 24/7 y las votaciones del público

La edición 2026 introdujo un formato inédito: cámaras transmitiendo las 24 horas desde la casa y cocina del reality. Además, el público puede votar semanalmente por su concursante favorito dentro de cada grupo.

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El cocinero más votado asegura permanencia durante esa semana y obtiene ventajas en retos posteriores. Sin embargo, la eliminación definitiva sigue dependiendo de los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez.

Participantes confirmados de MasterChef 24/7

Hasta ahora, varios concursantes ya aseguraron mandil oficial, mientras la producción mantiene abierta la votación para definir el último ingreso entre Fernanda, Pablo y José.

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