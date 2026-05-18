México

MasterChef 24/7 tropieza en su estreno: error de Poncho Cadena y fallas en vivo desatan críticas

La apuesta de transformar el programa en un formato de vigilancia continua generó expectativa desde semanas antes

Guardar
Google icon
Cuatro jueces de MasterChef México, vestidos de chef, posan sonriendo y sorprendidos en una cocina oscura con especias volando
Los jueces de MasterChef México posan con expresiones de sorpresa y alegría, anunciando la nueva temporada 24/7 del popular concurso de cocina. (MasterChef: Facebook)

El esperado estreno de MasterChef México en su nueva versión 24/7 terminó convertido en tendencia, pero no precisamente por sus platillos. La primera emisión del reality culinario de TV Azteca quedó marcada por errores al aire, confusiones durante la selección de participantes y una transmisión abruptamente interrumpida que provocó molestia entre los espectadores.

La apuesta de transformar el programa en un formato de vigilancia continua, similar a otros realities de convivencia, generó expectativa desde semanas antes. Sin embargo, el debut del domingo 17 de mayo exhibió fallas de coordinación tanto en la conducción como en la dinámica del concurso.

PUBLICIDAD

MasterChef México 2026
(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

‘Error’ del chef Poncho Cadena

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el chef Poncho Cadena anunció a una participante llamada Stephenie como seleccionada para ingresar oficialmente a la competencia. Segundos después corrigió inesperadamente: “No, Stephanie no está”.

La escena provocó desconcierto porque la concursante incluso ya sostenía el mandil de MasterChef antes de que la producción rectificara.

PUBLICIDAD

Las redes sociales reaccionaron de inmediato. En Instagram y X comenzaron a circular mensajes cuestionando la transparencia del proceso de selección. Algunos usuarios escribieron: “Los chefs evidenciando que no son ellos los que eligen a los participantes” y “parece que ya tienen decidido quién entra”.

Captura de pantalla de un tuit de Héctor Navarro con texto y una imagen de una mujer de cabello oscuro y vestido rojo de un solo hombro, con expresión de sorpresa
El presentador Héctor Navarro expresa su desilusión en X por los errores de producción durante el accidentado estreno de MasterChef México 2026, lo que provocó una ola de reacciones en la plataforma. (X)

Otro caso que levantó sospechas fue el de Lancer, exparticipante de otro reality. Aunque los jueces calificaron su platillo como “horrendo”, logró obtener mandil y avanzar en la competencia, situación que generó nuevas críticas entre los seguidores del programa.

La conductora Claudia Lizaldi también protagonizó un momento confuso durante el cierre del programa. “Ya tenemos otros tres elegidos... ¿o fueron cuatro?”, dijo al aire antes de corregirse, atribuyendo el error a los nervios de la transmisión en vivo.

A la polémica se sumó un problema técnico importante: la emisión en televisión abierta terminó antes de concluir la selección de participantes debido a retrasos en la producción. Mientras la audiencia de TV Azteca quedó sin conocer el desenlace completo, la transmisión continuó únicamente en plataformas digitales y streaming.

Dos publicaciones de la red social X (anteriormente Twitter) sobre el estreno de MasterChef México 2026, con imágenes incrustadas de escenas de cocina del programa
Capturas de pantalla de publicaciones en X muestran diversas reacciones y comentarios sobre el controvertido estreno de MasterChef México 2026. (X)

El conductor Héctor Navarro criticó lo sucedido en redes sociales al señalar: “Les ganó el tiempo y dejaron todo inconcluso por el error garrafal de mencionar el nombre de un concursante que ya no estaba”.

Así funciona MasterChef 24/7 y las votaciones del público

La edición 2026 introdujo un formato inédito: cámaras transmitiendo las 24 horas desde la casa y cocina del reality. Además, el público puede votar semanalmente por su concursante favorito dentro de cada grupo.

El cocinero más votado asegura permanencia durante esa semana y obtiene ventajas en retos posteriores. Sin embargo, la eliminación definitiva sigue dependiendo de los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez.

Participantes confirmados de MasterChef 24/7

Hasta ahora, varios concursantes ya aseguraron mandil oficial, mientras la producción mantiene abierta la votación para definir el último ingreso entre Fernanda, Pablo y José.

Temas Relacionados

MasterChef 24/7TV AztecaMasterChef México 2026Viralmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Progol: resultados ganadores del sorteo 2333 del 18 de mayo

Aquí están los dígitos del sorteo Progol dados a conocer por la Lotería Nacional. Descubra si ha sido uno de los ganadores

Progol: resultados ganadores del sorteo 2333 del 18 de mayo

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Efraín Juárez y Joel Huiqui estarán en los banquillos de la Gran Final del Clausura 2026

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

El gobierno federal ordena revisar pensiones de Pemex tras ver cheque de trabajador: “Si hay error, se corrige”

La presidenta pidió cuentas a Pemex tras recibir denuncias de pensionados que cobran menos de 70 mil pesos mensuales

El gobierno federal ordena revisar pensiones de Pemex tras ver cheque de trabajador: “Si hay error, se corrige”

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 18 de mayo

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 18 de mayo

Cae señalado por feminicidio de su pareja en una playa de Oaxaca, llevaba días prófugo

La Fiscalía de Oaxaca acusó a Sergio N de atacar con un arma punzocortante a la joven en playa Aragón de Santa María Tonameca

Cae señalado por feminicidio de su pareja en una playa de Oaxaca, llevaba días prófugo
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

Arrestan a dos por el ataque armado que dejó un elemento de Protección Federal muerto y otro herido en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de mayo: asesinan a dos policías comunitarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Le bajó la novia a J Balvin? El Malilla y Valentina Ferrer desatan rumores tras noche de tacos en CDMX

¿Le bajó la novia a J Balvin? El Malilla y Valentina Ferrer desatan rumores tras noche de tacos en CDMX

Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

Ramón Ayala llora y elude a la prensa en conferencia sobre demanda por supuesta agresión sexual

Alexis Ayala explota contra las críticas tras su divorcio de Cinthia Aparicio

“Declaraciones pende...”: dura crítica de Saúl Hernández a Isabel Díaz Ayuso resuena en España

DEPORTES

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Selección mexicana de voleibol de playa se lleva la medalla de oro el Tour NORCECA 2026 celebrado en Nicaragua

La última vez que Pumas fue campeón, Joel Huiqui estuvo presente en el equipo rival

América y Pachuca compiten en las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup 2026 por un lugar al Mundial de Clubes Femenino

Cuáles son los equipos mexicanos que disputarán la CONCACAF Champions Cup 2027