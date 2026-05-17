Las 6 razas de perros ideales para convivir con niños por ser juguetones y con instinto protector

El vínculo con una mascota puede reforzar la seguridad en casa, además de ofrecer momentos de diversión y aprendizaje para todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un perro para una familia con niños implica considerar más que solo el tamaño o la apariencia del animal. El carácter, la energía y el instinto protector de ciertas razas pueden hacer la diferencia en la convivencia diaria.

Algunas razas destacan por su paciencia, disposición al juego y capacidad para integrarse en hogares con menores, convirtiéndose en compañeros leales y guardianes atentos.

PUBLICIDAD

Conocer las opciones más recomendadas ayuda a tomar una decisión informada para asegurar la armonía y seguridad en casa.

Elegir la raza de perro adecuada para convivir con niños resulta clave para garantizar armonía y seguridad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 razas de perros ideales para convivir con niños por ser juguetones y con instinto protector

Aunque sin duda cualquier perro puede ser un compañero ideal para los niños especialistas de diferentes asociaciones señalan que existen algunos con temperamentos especialmente ideales para convivir con menores.

PUBLICIDAD

En este sentido, y de acuerdo con información el American Kennel Club las siguientes son seis razas de perros reconocidas por su carácter juguetón y su instinto protector, lo que las hace ideales para convivir con niños:

Labrador Retriever: Son conocidos por su carácter amigable, paciencia y energía. Disfrutan de los juegos y suelen ser muy tolerantes con los niños. Además, su instinto protector los hace atentos a su familia.

Labrador Retriever mostrando su noble caracter - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golden Retriever: Tienen fama de ser muy cariñosos, pacientes y juguetones. Protegen a los niños, son fáciles de entrenar y suelen adaptarse bien a la vida familiar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Boxer: Son perros activos y alegres, con mucha energía para jugar. Tienen un fuerte apego por los niños y tienden a ser vigilantes y protectores con su familia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Collie: Famosos por su inteligencia y lealtad, los Collie son cariñosos y muy atentos con los niños. Tienen un instinto protector natural y disfrutan de los juegos al aire libre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pastor Alemán: Aunque pueden parecer serios, los Pastores Alemanes socializados desde cachorros son muy leales, protectores y juguetones. Son pacientes y cuidan de los niños con dedicación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Beagle: Los Beagle son enérgicos, amigables y muy juguetones. Suelen llevarse bien con los niños y tienen un instinto protector que los hace atentos ante situaciones extrañas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que siempre es importante supervisar la convivencia entre niños y perros, sin importar la raza, y enseñar a ambos a respetar los límites del otro para garantizar una relación sana y segura.

PUBLICIDAD

Los beneficios físicos y psicológicos para los niños de crecer con un perro

El crecer con perros aporta los siguientes beneficios a la salud de los infantes.

Beneficios físicos:

PUBLICIDAD

Mayor actividad física: Jugar y pasear con un perro fomenta el ejercicio diario, lo que ayuda a prevenir el sedentarismo y la obesidad infantil.

Desarrollo motor: Interactuar con el perro, correr, lanzar objetos o acariciarlo contribuye a mejorar la coordinación y habilidades motrices.

Refuerzo del sistema inmunológico: Algunos estudios sugieren que el contacto temprano con mascotas puede fortalecer las defensas y reducir el riesgo de alergias.

Beneficios psicológicos:

Desarrollo de la empatía: Cuidar de una mascota refuerza la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus necesidades.

Reducción del estrés y la ansiedad: La compañía de un perro puede brindar consuelo, reducir el miedo y generar una sensación de bienestar emocional.

Fomento de la responsabilidad: Asumir tareas como alimentar, bañar o pasear al perro ayuda a los niños a entender la importancia de cumplir con compromisos diarios.

Mejora de la autoestima: El vínculo afectivo y la aceptación incondicional del perro refuerzan la confianza en sí mismos.

Facilita la socialización: Pasear con un perro y convivir en espacios públicos puede ayudar a los niños a interactuar más fácilmente con otras personas.

Un niño sonriente juega a tirar de una cuerda junto a su perro en un jardín soleado. La escena resalta la conexión y alegría compartida entre los más pequeños de la casa y sus mascotas, promoviendo la importancia del tiempo al aire libre y el bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios contribuyen a un desarrollo integral, fortaleciendo tanto el cuerpo como las emociones y habilidades sociales de los menores.

PUBLICIDAD