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Linet Puente y su hijo sufren fuerte impacto por accidente automovilístico: “Noah quedó un poquito traumado”

La conductora de Ventaneando narró que sufrió un choque aparatoso acompañada por su pequeño hijo

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Primer plano de Linet Puente con cabello rubio ondulado, un turbante oscuro y una chaqueta negra con pedrería, mirando directamente a la cámara
Linet Puente y su hijo Noah resultan ilesos en un accidente automovilístico, según informa la periodista en sus redes sociales (Linet Piuente: Instagram)

La conductora y periodista Linet Puente informó que sufrió un accidente automovilístico junto a su hijo Noah, quien no sufrió lesiones físicas. A través de un video en sus historias de Instagram, Puente agradeció el apoyo recibido y detalló que, aunque el choque fue aparatoso, solo presenta dolores musculares derivados del impacto.

En su mensaje, la comunicadora de TV Azteca explicó que permanece “como un poquito afectada” en la zona del cuello y los hombros debido al “latigazo” del cinturón de seguridad y la tensión del momento. Puntualizó que “nada grave” le ocurrió y descarta lesiones o fracturas.

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“Ando todavía como un poquito afectada de toda esta zona, o sea, como de aquí y de acá. Nada grave, o sea, lo que sucede en un choque normalmente, que es pues como que el cuerpo se tensa”, señaló tocándose el área del cuello y los hombros.

La conductora de TV Azteca agradece el apoyo recibido tras el aparatoso choque y descarta lesiones graves (IG)
La conductora de TV Azteca agradece el apoyo recibido tras el aparatoso choque y descarta lesiones graves (IG)

El mayor motivo de inquietud para Puente es el estado anímico de su hijo Noah, quien iba en el vehículo. “Noah está perfecto, pero él siento que sí se quedó un poquito traumado por cómo fueron las cosas. La verdad es que sí estuvo un poco fuerte, pero todos estamos bien”, expresa la presentadora en el video publicado.

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Hasta ahora, la también conductora de Ventaneando no ha revelado detalles sobre la ubicación del siniestro ni sobre la posible responsabilidad de otros conductores, según relata en sus historias de Instagram.

Se espera que comparta más información sobre el incidente en futuras emisiones de Ventaneando.

Linet Puente y su vida como mamá soltera

Linet Puente Castro nació el 23 de junio de 1982 en Sinaloa. Egresada en comunicación, se consolida como una de las periodistas de espectáculos más reconocidas de la televisión mexicana, principalmente por su participación en el programa Ventaneando, de TV Azteca, donde labora desde hace más de 18 años.

(IG: @linetpuente)
La comunicadora asegura que Noah no sufrió daños físicos y enfatiza que su principal preocupación es el estado emocional de su hijo (IG: @linetpuente)

En 2019, Linet se conviertió en mamá de su hijo Noah, fruto de su relación con el productor de televisión Carlos Luis Galán. Aunque la pareja se separó a finales de 2020, ambos acordaron mantener una relación cordial y priorizar siempre el bienestar de su hijo.

Linet ha declarado en diversas entrevistas que la maternidad transformó su perspectiva profesional y personal: abordar temas sobre niños en pantalla se vuelve más sensible y desafiante para ella, ahora que entiende esas realidades desde su propia experiencia.

Sobre su vida como mamá soltera, Linet ha compartido públicamente que, aunque la separación fue un proceso difícil e inesperado, su prioridad absoluta es Noah. En declaraciones abiertas, sostiene que mantiene en privado los motivos de la ruptura por respeto a su hijo y que tanto ella como Carlos Luis forman un equipo para procurar el bienestar y la felicidad del pequeño.

Linet Puente Carlos Luis (Foto: Instagram @linetpuente)
Linet Puente y su ex esposo Carlos Luis (Foto: Instagram @linetpuente)

Linet también relata episodios como viajar sola con Noah a Disney, reconociendo que la maternidad en solitario implica retos y aprendizajes, pero asegura que a su hijo nunca le faltará nada mientras esté bajo su cuidado.

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