Pemex niega rumores sobre jubilaciones forzosas en la empresa

Petróleos Mexicanos negó en comunicado oficial la existencia de instrucciones para acelerar los procesos de jubilación. REUTERS/Raquel Cunha

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó en un comunicado oficial la existencia de alguna instrucción por parte de su nuevo director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, para acelerar los procesos de jubilación.

Este 17 de mayo Pemex rechazó las versiones que circulan en redes sociales y medios digitales, y aclaró que no hay entrevistas ni información oficial sobre cambios en este tema, según la tarjeta informativa difundida por la empresa.

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De acuerdo con Pemex, las jubilaciones, retiros y movimientos de personal se gestionan según el Contrato Colectivo de Trabajo y la normatividad interna vigente. La empresa subrayó que cualquier decisión de tipo administrativo o laboral será informada a través de sus canales oficiales.

Sheinbaum confirma que salida de Rodríguez de Pemex obedece a acuerdo previo

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la salida de Víctor Rodríguez de la dirección general de Pemex no está relacionada con el derrame de hidrocarburos en Veracruz. REUTERS/Henry Romero

La salida de Víctor Rodríguez como director general de Pemex no está relacionada con el reciente derrame de hidrocarburos en Veracruz, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Sheinbaum subrayó que la decisión responde a un acuerdo previo que establecía un periodo máximo de un año al frente de la paraestatal, mismo que Rodríguez extendió por seis meses adicionales para después integrarse al Instituto de Energías Limpias, parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al defender la designación de Juan Carlos Carpio como nuevo director, Sheinbaum insistió en los logros administrativos alcanzados y en los retos pendientes de Pemex, mientras el proceso de consolidación interna continúa.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado 15 de mayo, Sheinbaum explicó que uno de los avances clave bajo la gestión de Víctor Rodríguez fue la integración de Pemex, que anteriormente operaba con tres subempresas y varias subsidiarias.

La presidenta afirmó que, tras la instauración de un nuevo régimen fiscal y la eliminación de las subsidiarias, la deuda de Pemex bajó 10% en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, se registró una reducción adicional de 20 mil millones de dólares, resultado del trabajo conjunto entre la empresa, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía.

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Juan Carlos Carpio Fragoso es nombrado director de Pemex

Comunicado de Claudia Sheinbaum.

Juan Carlos Carpio Fragoso asumió la dirección de Pemex el pasado 14 de mayo, tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla, en un nombramiento que marca un relevo en la petrolera más grande de México sin antecedentes de Carpio Fragoso en el sector de hidrocarburos, aunque con la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la consolidación de la soberanía energética y fortalecer la gestión financiera de la empresa.

Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre el historial profesional de Carpio Fragoso muestra que nunca ha tenido cargos relacionados con la operación de hidrocarburos o refinerías. Su currículum señala experiencia en gestión presupuestal y administración de fondos públicos, la mayoría en áreas financieras de la Ciudad de México.

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Carpio Fragoso es maestro en Gerencia Pública. Su carrera en el sector público inició en febrero de 2007, en la entonces Secretaría de Administración y Finanzas, donde asumió la dirección de Operación de Fondos y Valores hasta enero de 2014, con actividades centradas en inversiones diarias. Posteriormente, fue director de Análisis Estratégico en el Gobierno de la Ciudad de México, con funciones en análisis estadístico de incidencia delictiva.

En la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno, Carpio Fragoso volvió a la Secretaría de Administración y Finanzas, esta vez como director general de Administración Financiera.

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