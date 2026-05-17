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Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de Estados Unidos y dice estar en Sinaloa

El senador de Morena desmiente versiones sobre contacto con autoridades de EE.UU. y asegura estar en Sinaloa, donde dice no tener nada que temer

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En medio de versiones extraoficiales que circulan en medios nacionales sobre una presunta detención en San Diego, California, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, salió este domingo a través de su cuenta de X para desmentir categóricamente cualquier contacto con autoridades de Estados Unidos y asegurar que se encuentra en Sinaloa.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras”, escribió el legislador, quien además aclaró que no tiene ni contratará abogados para su defensa: “Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”.

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El contexto: acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU.

El pronunciamiento de Inzunza llega semanas después de que, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de tener vínculos con el narcotráfico, junto a otros nueve políticos del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.

Según el expediente del Departamento de Justicia de EE.UU., las acusaciones contra el legislador morenista incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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Inzunza había sido brazo derecho del gobernador Rocha Moya: con la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura en 2021, Inzunza Cázarez fue nombrado secretario general de Gobierno, posición que dejó para ocupar un escaño en el Senado de la República representando a la bancada de Morena.

Semanas de ausencia y versiones sobre su paradero

Desde que estalló el caso, el paradero del senador había generado especulaciones. Desde el 29 de abril, fecha en que el Departamento de Justicia hizo pública la acusación, Inzunza no había sido visto públicamente de manera presencial, aunque reapareció el 10 de mayo en redes sociales con una fotografía junto a su madre, colocando como ubicación Batequitas, Badiraguato, Sinaloa.

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La falta de apariciones públicas del legislador alimentó versiones sobre un posible ocultamiento. Aunque inicialmente aseguró que acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Senado el 6 de mayo, finalmente anunció que no asistiría, argumentando que quería evitar que la oposición convirtiera la sesión en un espectáculo político.

Este domingo, las versiones escalaron: comenzó a circular la versión de que Inzunza habría sido detenido en San Diego, California, lo que se interpretó como una posible entrega voluntaria, dado que en México cuenta con fuero por su cargo de senador. Sin embargo, hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido una confirmación oficial sobre la situación jurídica del senador.

Su postura: inocente, en Sinaloa y sin licencia

En su mensaje publicado este domingo, Inzunza fue contundente en varios frentes. Rechazó las acusaciones calificándolas de “mendaces” y sin sustento, negó haber tenido contacto con autoridades extranjeras y anunció que atenderá “personal y puntualmente” cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas, conforme a sus atribuciones constitucionales.

Esta postura coincide con lo que ya había declarado anteriormente a La Jornada: el senador afirmó que no pedirá licencia al cargo, cumplirá con sus tareas legislativas y que se encuentra en Sinaloa, “en mi pueblo, porque no tengo nada que temer”.

Además, resaltó que los señalamientos en su contra se formularon un día después de que, a nombre del grupo parlamentario de Morena, defendió en la tribuna del Senado el principio de soberanía de México frente a la actuación de elementos de la CIA en territorio nacional.

(X-@InzunzaCazarez)
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Un caso que no cierra

Los señalamientos que pesan sobre Inzunza se derivan de investigaciones estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Según las líneas de investigación de la DEA, estas relaciones habrían permitido el flujo de sustancias ilícitas hacia EE.UU. a cambio de financiamiento y estabilidad política local.

Mientras tanto, otros funcionarios incluidos en la misma acusación ya enfrentan consecuencias concretas: los reportes de una posible detención de Inzunza surgen el mismo día en que las autoridades mexicanas confirmaron la entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, en Arizona.

Por ahora, el senador sinaloense insiste en que su “honestidad y verticalidad están respaldadas por una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”. La confirmación o el desmentido oficial de su situación jurídica podría llegar en las próximas horas.

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