Michelle Rodríguez alerta sobre estafa con llamada telefónica, hackean Whatsapp de su mamá: “Están pidiendo dinero”

La comediante explicó que el celular de su mamá fue hackeado
Michelle Rodríguez alerta sobre nuevo método de estafa digital este domingo 17 de mayo, luego de que su madre, Hilda Varela Laurrabaquio, fue víctima del hackeo de su celular.
Tras el incidente, los contactos de la señora comenzaron a recibir mensajes solicitando dinero a nombre de ella, con depósitos dirigidos a cuentas de Bancomer y Banamex, según advirtió la actriz de 40 y 20 en un video en Instagram.
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La comediante indicó que los responsables engañaron a su madre con una llamada simulando ser empleados de un servicio de paquetería, mecanismo con el que lograron apropiarse de su cuenta de WhatsApp. Michelle Rodríguez recalcó que el objetivo de los delincuentes es obtener transferencias de los conocidos registrados en el teléfono de su madre.
En el mensaje difundido este mismo domingo, Rodríguez pidió ayuda para evitar que más personas sean defraudadas y recomendó: “No hagan caso y ayúdenos a pasar la voz”. La actriz insistió en que el fraude inicia con una llamada telefónica falsa y la posterior solicitud de un código para instalar WhatsApp en otro dispositivo.
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“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, dijo.
La familia señaló que ya busca opciones para recuperar la cuenta y exhortó a tomar precauciones ante este tipo de estafas. Hilda Varela Laurrabaquio se encuentra en buen estado de salud tras el incidente, agregó Michelle Rodríguez en la red social.
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Qué hacer en caso de hackeo de Whatsapp
Esto debes hacer si todavía tienes acceso a tu número telefónico
1. Recupera tu cuenta
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- Entra a WhatsApp FAQ
- Vuelve a iniciar sesión con tu número
- Usa el código SMS que llegue a tu celular
Si aparece un PIN desconocido, puede ser que activaron la verificación en dos pasos.En algunos casos tendrás que esperar hasta 7 días para recuperarla.
2. Si fue SIM Swapping (Clonación o robo de tu chip)
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- Comunícate inmediatamente con tu compañía telefónica
- Solicita bloquear la línea o el chip
- Cambia contraseñas vinculadas a tu número
3. Avisa a tus contactos
Publica historias o mensajes diciendo que:
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- No hagan depósitos
- No compartan códigos
- Ignoren mensajes sospechosos
4. ¿Qué puedes denunciar?
- Suplantación de identidad
Si alguien se hace pasar por ti usando tu cuenta o tu imagen.
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- Fraude
Si pidieron dinero a tus contactos o realizaron engaños.
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