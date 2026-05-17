Michelle Rodríguez alerta sobre estafa con llamada telefónica, hackean Whatsapp de su mamá: “Están pidiendo dinero”

La comediante explicó que el celular de su mamá fue hackeado

Michelle Rodríguez alerta sobre nuevo método de estafa digital este domingo 17 de mayo, luego de que su madre, Hilda Varela Laurrabaquio, fue víctima del hackeo de su celular.

Tras el incidente, los contactos de la señora comenzaron a recibir mensajes solicitando dinero a nombre de ella, con depósitos dirigidos a cuentas de Bancomer y Banamex, según advirtió la actriz de 40 y 20 en un video en Instagram.

PUBLICIDAD

La comediante indicó que los responsables engañaron a su madre con una llamada simulando ser empleados de un servicio de paquetería, mecanismo con el que lograron apropiarse de su cuenta de WhatsApp. Michelle Rodríguez recalcó que el objetivo de los delincuentes es obtener transferencias de los conocidos registrados en el teléfono de su madre.

En el mensaje difundido este mismo domingo, Rodríguez pidió ayuda para evitar que más personas sean defraudadas y recomendó: “No hagan caso y ayúdenos a pasar la voz”. La actriz insistió en que el fraude inicia con una llamada telefónica falsa y la posterior solicitud de un código para instalar WhatsApp en otro dispositivo.

PUBLICIDAD

Michelle Rodríguez alerta sobre un nuevo método de estafa digital tras el hackeo del celular de su madre Hilda Varela Laurrabaquio (Instagram @michihart)

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, dijo.

La familia señaló que ya busca opciones para recuperar la cuenta y exhortó a tomar precauciones ante este tipo de estafas. Hilda Varela Laurrabaquio se encuentra en buen estado de salud tras el incidente, agregó Michelle Rodríguez en la red social.

PUBLICIDAD

Los estafadores utilizan llamadas falsas simulando ser empleados de paquetería para robar cuentas de WhatsApp y defraudar contactos (Netflix)

Qué hacer en caso de hackeo de Whatsapp

Esto debes hacer si todavía tienes acceso a tu número telefónico

1. Recupera tu cuenta

PUBLICIDAD

Entra a WhatsApp FAQ

Vuelve a iniciar sesión con tu número

Usa el código SMS que llegue a tu celular

Si aparece un PIN desconocido, puede ser que activaron la verificación en dos pasos.En algunos casos tendrás que esperar hasta 7 días para recuperarla.

2. Si fue SIM Swapping (Clonación o robo de tu chip)

PUBLICIDAD

Comunícate inmediatamente con tu compañía telefónica

Solicita bloquear la línea o el chip

Cambia contraseñas vinculadas a tu número

3. Avisa a tus contactos

Publica historias o mensajes diciendo que:

PUBLICIDAD

No hagan depósitos

No compartan códigos

Ignoren mensajes sospechosos

4. ¿Qué puedes denunciar?

Suplantación de identidad

Si alguien se hace pasar por ti usando tu cuenta o tu imagen.

PUBLICIDAD

Fraude

Si pidieron dinero a tus contactos o realizaron engaños.