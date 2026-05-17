México

Michelle Rodríguez alerta sobre estafa con llamada telefónica, hackean Whatsapp de su mamá: “Están pidiendo dinero”

La comediante advierte a sus seguidores en Instagram que su madre, Hilda Varela Laurrabaquio, fue víctima de estafadores que usaron una llamada falsa para apoderarse de la cuenta y solicitar dinero a contactos del teléfono

Guardar
Google icon

La comediante explicó que el celular de su mamá fue hackeado

Michelle Rodríguez alerta sobre nuevo método de estafa digital este domingo 17 de mayo, luego de que su madre, Hilda Varela Laurrabaquio, fue víctima del hackeo de su celular.

Tras el incidente, los contactos de la señora comenzaron a recibir mensajes solicitando dinero a nombre de ella, con depósitos dirigidos a cuentas de Bancomer y Banamex, según advirtió la actriz de 40 y 20 en un video en Instagram.

PUBLICIDAD

La comediante indicó que los responsables engañaron a su madre con una llamada simulando ser empleados de un servicio de paquetería, mecanismo con el que lograron apropiarse de su cuenta de WhatsApp. Michelle Rodríguez recalcó que el objetivo de los delincuentes es obtener transferencias de los conocidos registrados en el teléfono de su madre.

En el mensaje difundido este mismo domingo, Rodríguez pidió ayuda para evitar que más personas sean defraudadas y recomendó: “No hagan caso y ayúdenos a pasar la voz”. La actriz insistió en que el fraude inicia con una llamada telefónica falsa y la posterior solicitud de un código para instalar WhatsApp en otro dispositivo.

PUBLICIDAD

Especial
Michelle Rodríguez alerta sobre un nuevo método de estafa digital tras el hackeo del celular de su madre Hilda Varela Laurrabaquio (Instagram @michihart)

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, dijo.

La familia señaló que ya busca opciones para recuperar la cuenta y exhortó a tomar precauciones ante este tipo de estafas. Hilda Varela Laurrabaquio se encuentra en buen estado de salud tras el incidente, agregó Michelle Rodríguez en la red social.

Serpientes y Escaleras, el regreso de Manolo Caro y Cecilia Suárez a Netflix
Los estafadores utilizan llamadas falsas simulando ser empleados de paquetería para robar cuentas de WhatsApp y defraudar contactos (Netflix)

Qué hacer en caso de hackeo de Whatsapp

Esto debes hacer si todavía tienes acceso a tu número telefónico

1. Recupera tu cuenta

  • Entra a WhatsApp FAQ
  • Vuelve a iniciar sesión con tu número
  • Usa el código SMS que llegue a tu celular

Si aparece un PIN desconocido, puede ser que activaron la verificación en dos pasos.En algunos casos tendrás que esperar hasta 7 días para recuperarla.

2. Si fue SIM Swapping (Clonación o robo de tu chip)

  • Comunícate inmediatamente con tu compañía telefónica
  • Solicita bloquear la línea o el chip
  • Cambia contraseñas vinculadas a tu número

3. Avisa a tus contactos

Publica historias o mensajes diciendo que:

  • No hagan depósitos
  • No compartan códigos
  • Ignoren mensajes sospechosos

4. ¿Qué puedes denunciar?

  • Suplantación de identidad

Si alguien se hace pasar por ti usando tu cuenta o tu imagen.

  • Fraude

Si pidieron dinero a tus contactos o realizaron engaños.

Temas Relacionados

Michelle RodríguezEstafamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: afectaciones viales por evento en Ciudad Deportiva

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: afectaciones viales por evento en Ciudad Deportiva

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Este formato permitirá a los fans ver las cámaras de los chefs

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Natalia Téllez rompe el silencio sobre Operación Triunfo: “¡Al fin puedo gritarlo al mundo!”

Con visible entusiasmo, Natalia Téllez compartió su emoción en video tras confirmarse su nombramiento al frente de la nueva edición

Natalia Téllez rompe el silencio sobre Operación Triunfo: “¡Al fin puedo gritarlo al mundo!”

Las 6 razas de perros ideales para convivir con niños por ser juguetones y con instinto protector

Un animal con paciencia y energía puede transformar la vida familiar y aportar compañía y protección a los más pequeños

Las 6 razas de perros ideales para convivir con niños por ser juguetones y con instinto protector

Pemex niega rumores sobre jubilaciones forzosas en la empresa

El director general de la paraestatal, Juan Carlos Carpio Fragoso, no ha emitido órdenes sobre cambios en los retiros

Pemex niega rumores sobre jubilaciones forzosas en la empresa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 13 personas detenidas tras enfrentamiento con el Ejército en Sinaloa

Vinculan a proceso a 13 personas detenidas tras enfrentamiento con el Ejército en Sinaloa

Cártel de Sinaloa: 3 mil muertos y el colapso de los Chapitos según el WSJ

Masacre en Tehuitzingo, Puebla: fiscal confirma bebé asesinada y señala ajuste de cuentas familiar como móvil principal

Con un helicóptero: así fue el operativo de la Marina para desmantelar un narcolaboratorio vinculado a “El Jardinero” en Jalisco

Atacan a balazos a elementos de Protección Federal tras un choque en Tamaulipas: un agente murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Natalia Téllez rompe el silencio sobre Operación Triunfo: “¡Al fin puedo gritarlo al mundo!”

Linet Puente y su hijo sufren fuerte impacto por accidente automovilístico: “Noah quedó un poquito traumado”

Louis Tomlinson conquista el Tecate Emblema 2026 con un show íntimo, melancólico y lleno de gratitud hacia México

MasterChef 24/7 hoy 17 de mayo: sigue en vivo el estreno del reality de cocina

DEPORTES

América derrota a Rayadas de manera contundente y es campeón de la Liga MX Femenil

América derrota a Rayadas de manera contundente y es campeón de la Liga MX Femenil

Nancy Antonio suma su séptimo título de la Liga Mx Femenil

Sofía Ramos celebra su primer campeonato en la Liga Mx Femenil con el América

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”