Tras marcha de Morena contra Maru Campos, PAN reafirma su respaldo a la gobernadora

Una funcionaria del Partido Acción Nacional (PAN) aparece junto al logotipo oficial del partido, destacándose sobre un fondo de cielo con nubes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la reciente movilización de militantes y simpatizantes de Morena en el estado de Chihuahua para exigir un juicio político contra la gobernadora, María Eugenia Campos Galván; el Partido Acción Nacional (PAN), a través de sus comités ejecutivo nacional y local, cerró filas y reafirmó su respaldo absoluto a la funcionaria.

A través de un pronunciamiento oficial, el blanquiazul aseguró que la mandataria estatal ha actuado firmemente conforme a derecho y ha demostrado el carácter necesario para enfrentar los retos de la entidad “sin esconderse ni evadir responsabilidades”.

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La dirigencia panista contrastó la gestión local con la estrategia de la oposición, señalando que mientras Morena apuesta por la confrontación, los distractores y las movilizaciones para desviar la atención de las problemáticas del país, en Chihuahua se privilegian los resultados para las familias.

“Chihuahua no se entrega”

Bajo la consigna “¡Chihuahua se defiende!”, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitió una declaración contundente en la que ligó las protestas de Morena a un intento de polarización política y desinformación.

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Asimismo, acusaron al partido oficialista a nivel federal de mantener un “cinismo” discursivo respecto a la soberanía del estado.

(Gobierno de Sinaloa)

“No permitiremos que Chihuahua quede a merced de gobiernos que pactan con el crimen organizado y entregan sus estados a la violencia, como hoy sucede en entidades gobernadas por Morena”, subrayó el comunicado de Acción Nacional, haciendo una dura crítica a la situación en estados como Sinaloa, donde señalaron que se “protege a gobernadores y funcionarios señalados y perseguidos por la justicia internacional”, en referencia a las acusaciones que enfrenta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de presuntamente tener relación con “Los Chapitos”, por parte del gobierno de Estados Unidos.

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Resultados vs. Propaganda

El PAN reiteró que, frente al conflicto y la división, la administración de Maru Campos responderá con el fortalecimiento de las instituciones, la defensa del Estado de derecho y el combate al crimen sin “pactos ni simulaciones”.

El PAN expresó su respaldo a Maru Campos. | Jovany Pérez

“La verdadera soberanía se defiende con resultados, no con discursos ni pactos políticos. En Chihuahua se gobierna con responsabilidad, no con pretextos”, sentenció el partido, ratificando su compromiso de proteger la tranquilidad de las familias chihuahuenses frente a lo que calificaron como intentos de convertir la seguridad en propaganda política.

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Una vez concluida la manifestación de Morena, Maru Campos se posicionó y compartió, desde sus redes sociales, fragmentos del libro “Crónica de un país bárbaro” del periodista Fernando Jordán para destacar a Chihuahua como tierra de resistencia y voluntad:

Maru Campos publica mensaje luego de la manifestación de Morena en Chihuahua. (Imagen: Maru Campos)

“ Bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad ... de un supremo e invencible anhelo por la libertad”.

“L a resistencia y la respuesta del hombre a esos problemas artificiales , son la mejor demostración de su temple, y la base para la más segura descripción de su carácter”.

“...en esta tierra nada se deja al azar; se va creando por la voluntad humana”.

Campos cerró su mensaje con una declaración directa: “Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre. Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua”.

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Mientras que la presidenta del CEN Morena, Ariadna Montiel Reyes, adelantó que recorrerá las calles de Chihuahua para recolectar firmas que formalicen la solicitud de que se enjuicie políticamente a Campos Galván.