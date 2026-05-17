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¿Quiénes son los atletas rarámuris y mixtecas que conquistaron el oro, plata y bronce en el Gran Maratón de la Muralla China?

La exitosa participación mexicana en Asia impulsa el prestigio deportivo de los pueblos originarios y motiva la inclusión de nuevas generaciones

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Cinco representantes de las sierras Tarahumara y Mixteca lograron dos oros, dos platas y un bronce frente más de cinco mil escalones en la Muralla China. (Crédito especial: México Imparable 21k)
Cinco representantes de las sierras Tarahumara y Mixteca lograron dos oros, dos platas y un bronce frente más de cinco mil escalones en la Muralla China. (Crédito especial: México Imparable 21k)

La hazaña de cinco atletas indígenas mexicanos quedó marcada en la edición 23 del Gran Maratón de la Muralla China, donde representantes de la Sierra Tarahumara y la Sierra Mixteca subieron al podio en una de las competencias más exigentes del mundo.

El reto no fue sólo físico: la delegación mexicana se adaptó a las condiciones extremas de la imponente Muralla China, enfrentando más de cinco mil escalones y a constantes cambios de altitud y superficie.

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La iniciativa México Imparable impulsa el reconocimiento del talento deportivo y la diversidad de los pueblos originarios en competencias globales. (The Great Wall Marathon/Facebook)
La iniciativa México Imparable impulsa el reconocimiento del talento deportivo y la diversidad de los pueblos originarios en competencias globales. (The Great Wall Marathon/Facebook)

Su esfuerzo fue premiado con dos oros, dos platas y un bronce, consolidando a México como potencia mundial en pruebas de fondo y resistencia.

Podio histórico para México en una de las pruebas más duras del mundo

La actuación de los atletas rarámuris y mixtecas en tierras asiáticas fue sobresaliente, con presencia en lo más alto del podio en ambas ramas:

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  • Miriam Morales (mixteca) — 1er lugar absoluto 21K femenino, con récord de la prueba.
  • Antonio Ramírez (rarámuri) — 1er lugar absoluto 42K varonil.
  • Balbina Morales (mixteca) — 2do lugar 21K femenino.
  • Mario Ramírez (rarámuri) — 2do lugar 21K varonil.
  • Sabina Martínez (rarámuri) — 3er lugar 42K femenino.
Miriam Morales, representante mixteca, estableció récord de la prueba al ganar la categoría absoluta femenina de 21K en la Muralla China. (Crédito especial: México Imparable 21k)
Miriam Morales, representante mixteca, estableció récord de la prueba al ganar la categoría absoluta femenina de 21K en la Muralla China. (Crédito especial: México Imparable 21k)

El grupo mexicano enfrentó uno de los recorridos más demandantes del atletismo internacional, consolidando una actuación memorable para el deporte nacional.

El alma de la sierra en la Muralla China

En numerosas ocasiones se ha demostrado que para los pueblos rarámuri y mixteca correr es más que un deporte: es una práctica que conecta generaciones y se vive como una expresión de identidad cultural.

  • Los atletas subieron y bajaron 5 mil 164 escalones durante el trayecto, demostrando fuerza y disciplina.
  • Muchos compiten habitualmente en caminos de montaña y debieron adaptarse a las condiciones únicas de la Muralla.
  • El logro es parte de la iniciativa México Imparable, que busca visibilizar el talento y la diversidad de los pueblos originarios.
Los atletas rarámuris y mixtecas sortearon 5 mil 164 escalones y cambios extremos de altitud para marcar una actuación histórica para México. (The Great Wall Marathon/Facebook)
Los atletas rarámuris y mixtecas sortearon 5 mil 164 escalones y cambios extremos de altitud para marcar una actuación histórica para México. (The Great Wall Marathon/Facebook)

De esta manera, la gesta no sólo suma medallas, sino que visibiliza el legado de las comunidades indígenas mexicanas en el escenario global.

Proyección internacional y próximos desafíos

El resultado en la Muralla China refuerza la posición de los corredores indígenas como referentes internacionales en pruebas de resistencia.

  • La actuación abre oportunidades para próximas competencias y motiva la participación de nuevas generaciones.
  • El siguiente reto para varios de estos atletas será el Medio Maratón Raíces de Aire en Chihuahua.
  • La experiencia en China fortalece el mensaje de que el deporte es también una vía de preservación cultural y orgullo nacional.
Indígenas deportistas
Tras la hazaña en la Muralla China, los corredores indígenas enfocan nuevos desafíos en el Medio Maratón Raíces de Aire y futuros eventos mundiales. (Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, el triunfo en la Gran Muralla China confirma el lugar de los rarámuris y mixtecas como protagonistas del atletismo de fondo, llevando la bandera mexicana a lo más alto en el mundo.

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