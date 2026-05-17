Mujeres patrullan Edomex, pero no deciden: los retos de la paridad en la seguridad estatal

Mujer policía en un partido de fútbol de una liga del interior (Imágen Ilustrativa Infobae)

La presencia de mujeres en labores operativas de la policía estatal del Estado de México crece de manera sostenida, pero los cargos de mando permanecen concentrados en hombres.

El último informe del Índice de Transparencia del Desarrollo Policial (INTRAPOL), elaborado por Causa en Común y Perteneces, documenta avances y obstáculos concretos en materia de igualdad de género dentro de las instituciones de seguridad de la entidad.

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El INTRAPOL indica que la policía estatal del Estado de México cuenta con un 21.3% de mujeres en su estado de fuerza, equivalente a 3,053 elementos femeninos de un total de 14,325 integrantes.

La proporción de mujeres en funciones operativas es igual a la de los hombres, ya que ambos grupos asumen tareas de patrullaje y operaciones en campo, según los datos del informe.

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En contraste, solo el 9% de los puestos de mando dentro de la policía estatal son ocupados por mujeres, mientras que el 91% restante corresponde a hombres.

El informe señala que para lograr una paridad efectiva, la presencia femenina en mandos debería equiparar su participación en labores operativas, alrededor de 21%.

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Actualmente, la brecha entre hombres y mujeres en cargos directivos es de 82 puntos porcentuales, lo que limita la capacidad de las mujeres para incidir en la toma de decisiones.

La policía estatal cuenta con protocolos y políticas con perspectiva de género desde la formación inicial, pero las acciones afirmativas, como la inclusión paritaria en el Consejo de Honor y Justicia, presentan rezagos.

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El informe señala que la institución no entregó pruebas sobre la integración de género en dicho consejo. Además, si bien existen salas de lactancia, no hay evidencia de servicios de guardería para el personal.

En cuanto a capacitación, solo el 8.2% del personal recibió formación específica en perspectiva de género durante el periodo evaluado, por debajo del mínimo recomendado del 21%.

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En el sistema penitenciario estatal, el 24% del personal de seguridad y custodia son mujeres, una proporción superior a la media nacional.

La tasa de mujeres en funciones operativas es de 2.9 por cada diez hombres, pero en cargos de mando la cifra desciende a dos mujeres por cada diez varones.

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Solo cinco de los 21 centros penitenciarios disponen de salas de lactancia y ninguno ofrece servicio de guardería, según el informe.

El análisis documenta que la incorporación de la perspectiva de género en los planes de formación, equipamiento y protocolos de atención sigue pendiente. El programa de formación inicial para el personal penitenciario no contempla la perspectiva de género, advierte el INTRAPOL.

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Brecha de género en representación y desarrollo profesional

El informe concluye que, aunque las mujeres han logrado acceder y mantenerse en labores policiales y penitenciarias en el Estado de México, persisten obstáculos para una distribución equitativa de puestos de mando y representación en órganos colegiados.

Entre las recomendaciones destacan actualizar políticas internas, asegurar la representación paritaria en consejos decisorios y fortalecer la capacitación y los servicios de apoyo para promover la permanencia y el desarrollo profesional de las mujeres en las corporaciones de seguridad.

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