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Por qué despertar a tu perro de forma brusca puede afectar su salud física y emocional

Interrumpir repentinamente el sueño de tu amigo canino puede elevar su ritmo cardíaco y provocar un comportamiento agresivo

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Primer plano de una persona acariciando suavemente a un golden retriever dormido en su cama. La luz del sol entra por una ventana, revelando partículas de polvo.
Una mujer intenta despertar a su mascota sin riesgo afectar salud física y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asustar a un perro cuando está dormido puede provocarle estrés, confusión y reacciones defensivas como gruñidos o intentos de morder. Esta acción puede aumentar su ritmo cardíaco y afectar su presión arterial, especialmente en animales mayores o con enfermedades previas.

Irrumpir el descanso de manera repentina también altera la calidad de su sueño, lo que puede causar ansiedad, irritabilidad y cambios negativos en su comportamiento. Los especialistas recomiendan despertar a los perros de manera gradual y tranquila para evitar afectar su salud física y emocional.

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Los canes pueden reaccionar de varias formas si lo despiertas de manera abrupta:

Un hombre de perfil acaricia a un Golden Retriever tumbado en una cama para perros con una manta. Se ve una mesita de noche con un reloj digital.
Dueño acaricia correctamente a su perro mientras despierta de su sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Confusión o desorientación: Puede tardar algunos segundos en ubicarse, sin entender qué ocurre o dónde está.
  • Reacciones defensivas: Algunos perros pueden gruñir, ladrar o incluso intentar morder si se sienten amenazados o asustados al despertar.
  • Sobresalto físico: Puede brincar o moverse bruscamente, lo que a veces provoca caídas, golpes o lesiones, sobre todo en perros mayores o con problemas de movilidad.
  • Huida o evasión: Puede intentar alejarse de la persona que lo despertó, buscando refugio o escondiéndose.
  • Ansiedad: Puede mostrar signos de nerviosismo, temblores, jadeos o inquietud después del sobresalto.
  • Aumento del ritmo cardíaco: El susto puede acelerar su pulso y su respiración, generando estrés físico y emocional.

Recomendaciones para despertar a tu perro

Si necesitas despertar a tu perro y quieres evitarle un sobresalto o posibles consecuencias negativas, toma en cuentas estas sugerencias:

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Hombre en camiseta gris y pantalones de pijama de cuadros, acariciando suavemente la cabeza de un perro golden retriever dormido en una cama de felpa gris.
Un hombre toca suavemente a su perro para que no despierte de una forma que lo afecte física y emocionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Acércate despacio: acércate a tu perro sin hacer movimientos violentos ni ruidos fuertes.
  • Háblale en voz baja: usa un tono de voz suave y calmado para llamarlo por su nombre o decirle algunas palabras conocidas.
  • Haz ruido leve: puedes hacer un pequeño ruido, como dar golpecitos suaves en el suelo o mover ligeramente su cama, para que note tu presencia antes de tocarlo.
  • Tócalo suavemente: si decides tocarlo, hazlo primero en una parte del cuerpo donde te pueda ver, como la espalda o el costado, y nunca en la cara ni de manera sorpresiva.
  • Observa su reacción: si ves que se despierta asustado o confundido, dale unos segundos para orientarse antes de interactuar con él.

Si notas que tu perro reacciona con miedo, agresividad o ansiedad de manera frecuente, consulta con un veterinario o etólogo para descartar algún problema de salud o de conducta.

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