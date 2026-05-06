Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2206: en qué meses del año NO habrá pagos a todos los beneficiarios

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez entregan sus depósitos de manera bimestral (Gobierno de México)

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez corresponden a programas federales implementados por el gobierno de México con el objetivo de respaldar a estudiantes de escuelas públicas. La primera iniciativa está orientada principalmente a quienes cursan la secundaria, aunque su propósito es extenderse para cubrir todos los niveles de educación básica, como preescolar, primaria y secundaria. En cambio, la segunda se destina a jóvenes matriculados en preparatoria.

Ambas becas entregan un recurso monetario de 1,900 pesos bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar. Su objetivo es evitar la deserción escolar y beneficiar con la ayuda económica a los beneficiarios para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

¿En qué meses de 2026 no habrá pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Tomando en cuenta la organización en la que se distribuyen los recursos, se espera que en mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2026 no haya pagos a los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Cabe señalar que en julio y agosto no hay depósitos a los beneficiarios por ser periodo vacacional y así lo establecen las reglas oficiales de ambos programas.

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Enero -febrero (se entrega en febrero)

Marzo -abril (se entrega en abril)

Mayo -junio (se entrega en junio)

Julio-agosto (no hay pagos por ser periodo vacacional)

Septiembre -octubre (se entrega en agosto)

Noviembre-diciembre (se entrega )

Además, para resolver dudas o aclaraciones, los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)y Julio León, titular del organismo, son la fuente recomendada. El teléfono 55 1162 0300 atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Formas de saber si ya llegó el pago de las becas

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite confirmar si el pago de abril de las becas Rita Cetina y Benito Juárez ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

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El Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, brinda la opción de verificar el saldo ingresando la CURP. Asimismo, la línea 800 900 2000 proporciona información sobre el pago al introducir los 16 dígitos de la tarjeta.

Impacto social de las becas

La meta para este año consiste en llegar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina alcance a más de 20 millones de personas en total. Al inicio de 2026, ya reciben este apoyo más de 8.4 millones de alumnos de primaria, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria incluidos en el programa.

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Por otro lado, al cierre del año pasado, cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Además, el periodo de registro más reciente para ampliar la cobertura del programa tuvo lugar entre el 1 y el 15 de octubre de 2025.