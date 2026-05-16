Israel Reyes rompe el silencio y respalda a Henry Martín tras la eliminación del América ante Pumas

(Especial)

Luego de la eliminación del América en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas, Israel Reyes salió en defensa de Henry Martín, quien falló el penal que pudo significar la clasificación azulcrema a las Semifinales.

Desde la concentración de la Selección Mexicana, el defensa destacó el liderazgo y la importancia del capitán americanista dentro de la institución.

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Las Águilas estuvieron cerca de concretar una remontada en Ciudad Universitaria después de recuperarse de un marcador adverso de 3-0 para empatar 3-3 en el global. Sin embargo, el criterio de posición en la tabla terminó por darle el pase a Pumas.

Israel Reyes destaca el liderazgo de Henry Martín

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Esta semana, Henry Martín publicó un mensaje en redes sociales para asumir la responsabilidad por el penal fallado en los minutos finales, gesto que Israel Reyes reconoció públicamente durante la concentración del Tricolor.

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“Realmente lo que hizo de dar la cara y dar palabras habla de lo que es, del jugador y capitán que es para la institución. Deseo que vayan cosas mejores de las que ya cumplió y claro que estuve cerquita en estos días pasados”, declaró el zaguero mexicano.

Reyes también señaló que mantiene una relación cercana con el delantero americanista, tanto dentro como fuera de la cancha.

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“Es de lo más grande que le ha pasado al América”

(REUTERS/Raquel Cunha)

El lateral de la Selección Mexicana aseguró que Henry Martín ha marcado una etapa importante en la historia reciente del club y respaldó su trayectoria con el conjunto de Coapa.

“Henry es amigo mío. Compartimos vestidor, compartimos amistad y le transmití unas palabras de que es de lo más grande que le ha pasado al club en muchos años”, concluyó Reyes.

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