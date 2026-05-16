Robert Lewandowski dice adiós al Barcelona: así fue las vez que Memo Ochoa le detuvo un penal en Qatar 2022

Durante la competencia mundialista, el polaco era catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo. (REUTERS/Hannah Mckay)

El fin de una era se ha consumado en el Spotify Camp Nou. El legendario delantero polaco Robert Lewandowski ha sacudido las redes sociales al anunciar de manera oficial su salida del FC Barcelona al término de la presente temporada 2025/2026.

A través de una emotiva carta de despedida publicada en su cuenta oficial de Instagram (@_rl9), el goleador puso punto final a un exitoso ciclo de cuatro años portando la camiseta blaugrana.

PUBLICIDAD

“Después de cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión”, confesó el ariete de 37 años en su publicación, donde presumió la conquista de tres campeonatos de liga.

Asimismo, dedicó palabras de profundo amor hacia la grada catalana: “Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mi primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra”. Lewandowski no dejó pasar la oportunidad de agradecer al presidente Joan Laporta por permitirle vivir lo que describió como “el capítulo más increíble de mi carrera”, cerrando su mensaje con un ferviente “Visca el Barça. Visca Catalunya”.

PUBLICIDAD

El delantero agradeció a la afición culé todo el apoyo que le dieron durante su estancia en el grande de España. (IG Robert Lewandowski)

Tras cosechar un legado histórico de 119 goles con la elástica culé, el fútbol internacional rememora sus grandes batallas, incluyendo aquella épica tarde mundialista en la que cruzó caminos con el guardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa.

El día que Ochoa frustró a Lewandowski

El adiós de Lewandowski del balompié de élite español inevitablemente evoca pasajes grabados con letras de oro en la memoria colectiva del fútbol mexicano. El más icónico de ellos ocurrió el 22 de noviembre de 2022, durante el debut de las selecciones de México y Polonia en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar, celebrado en el imponente Estadio 974 de Doha.

PUBLICIDAD

Aquella tarde, el trámite del encuentro lucía sumamente cerrado, con un combinado azteca dominando la posesión del esférico pero careciendo de contundencia en el arco rival.

La tensión alcanzó su punto máximo en la parte complementaria, específicamente al minuto 54, cuando tras una revisión en el VAR, el árbitro central decretó una pena máxima a favor de Polonia por un jalón de camiseta de Héctor Moreno sobre el propio Lewandowski.

PUBLICIDAD

La estrella polaca se paró en el tiro penal y envió un disparo que fue contenido por el mexicano. (REUTERS/Hannah Mckay)

El escenario parecía idóneo para que el entonces delantero estrella del Barcelona se estrenara como goleador en Copas del Mundo. Con una frialdad absoluta, colocó el balón en el manchón de penal. Frente a él se erigía Guillermo Ochoa, un arquero que se transforma y agiganta al escuchar el himno nacional en las máximas justas del planeta.

El silbatazo sonó. Lewandowski realizó su característica carrera con una pequeña pausa para intentar engañar al guardameta. Sin embargo, “Memo” Ochoa aguantó de manera magistral sobre su línea y, con una reacción felina, se tendió sobre su costado izquierdo para desviar el potente disparo a media altura ejecutado por el polaco.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland's Robert Lewandowski has his penalty saved by Mexico's Guillermo Ochoa REUTERS/Marko Djurica TPX IMAGES OF THE DAY

El Estadio 974 estalló en un grito unísono de gol que celebró la atajada como si fuera una anotación propia. El rebote fue despejado de inmediato por la zaga defensiva mexicana, consumando una de las postales más memorables e históricas del Mundial de Qatar 2022.

Aquella extraordinaria intervención de Ochoa mantuvo el marcador empatado 0-0, privando a Lewandowski de la victoria y demostrando que, ante los mejores delanteros de la época, el guardameta mexicano siempre tuvo los argumentos necesarios para convertirse en un héroe nacional.

PUBLICIDAD

Mundial México 2026 la posible despedida de un grande

Aunque para muchos Robert Lewandowski es uno de los delanteros más prolíferos de la década pasada, parece que el final de su carrera está muy cerca pues para la Copa de Mundo de este año no logró conseguir el pase junto a su selección pues, a sus 37 años de edad, se ve complicado que pueda llegar a España, Marruecos y Portugal 2030.