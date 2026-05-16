México

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

Pati Chapoy no se quedó callada ante las críticas que recibió la hija de Pepe Aguilar

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La periodista informó que están en marcha negociaciones para que la cantante de regional mexicano cuente su versión en su canal de YouTube.
La periodista informó que están en marcha negociaciones para que la cantante de regional mexicano cuente su versión en su canal de YouTube. (Infobae México / Jovani Pérez)

El programa Ventaneando defendió este 15 de mayo a Ángela Aguilar luego de las críticas que surgieron tras su participación en el álbum tributo a Vicente Fernández.

Durante la transmisión, los conductores cuestionaron los ataques en redes sociales y respaldaron la presencia de la cantante y de Christian Nodal en el homenaje póstumo al Charro de Huentitán, señalando que representan a la nueva generación de voces del género ranchero.

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¿Cóm empezó la controversia?

La polémica se desató tras el lanzamiento del disco el 14 de mayo de 2026 en donde aparecían Nodal y Ángela en algunas canciones.

Ángela Aguilar
La cantante se sumó al disco tributo con el dueto póstumo "La Ley del Monte" y, al agradecer públicamente a la familia del Charro de Huentitán, desató una nueva controversia en redes sociales. (Captura de pantalla @_vicentefdez / CUARTOSCURO)

El público no tardó en arremeter contra Alex Fernández y le cuestionó las razones por las que incluyó a la controversial pareja en el homenaje.

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Ante los comentarios, el hijo de El Potrillo aclaró en su cuenta de Instagram que no tuvo relación con la producción ni con la elección de los artistas invitados.

“No tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo. Ni con las colaboraciones de ese disco”, escribió el nieto de Vicente Fernández, luego de recibir mensajes donde se le cuestionaba la inclusión de Aguilar y Nodal en el proyecto.

Alex Fernández
(Facebook Alex Fernández)

Ventaneando respaldó la presencia de Ángela Aguilar

Durante la emisión del programa, Pati Chapoy y Linet Puente remarcaron que figuras como Ángela Aguilar y Christian Nodal debían estar en un homenaje de este tipo.

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras abucheos en Palacio de los Deportes
Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras abucheos en Palacio de los Deportes. (Infobae México)

“Si van a hacer un disco homenaje a Vicente Fernández, ¿quién mejor que dos personas... que la verdad, les guste o no les guste, le pese a quien le pese, son nueva generación y cantantes de primera”, dijo Linet Puente en vivo.

Chapoy añadió: “Son los que mantienen al día el género ranchero. Que no se nos olviden, ¿eh?”.

El panel también discutió la reacción de Alex Fernández y su familia ante la controversia.

Ángela Aguilar agradeció su inclusión en el homenaje

En un video difundido en las redes oficiales del legado de Vicente Fernández, Ángela Aguilar agradeció la invitación para grabar el dueto póstumo “La Ley del Monte”.

Ángela Aguilar
El disco, presentado el 14 de mayo, reúne colaboraciones de varios artistas del género regional mexicano. Además de Aguilar, el proyecto contó con la participación de Christian Nodal y Edén Muñoz, entre otros. (Captura de pantalla @_vicentefdez)

“Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”, expresó la cantante.

Aguilar compartió una anécdota personal:

“Me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno, él veía mis blogs. Eso es otra cosa que siento que compartía con el señor: amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”. La artista agradeció a la familia Fernández por haberla considerado en el proyecto.

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