Ni muy grandes ni muy inquietos: Estas son las razas de perros más amigables y tranquilas

Labrador Retreiver es considerada una raza de perro amigable y tranquila para la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el perro ocupa un lugar central como animal de compañía. Es la mascota más común en los hogares mexicanos, superando ampliamente a los gatos y otras especies. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los hogares tienen al menos un perro de mascota.

Los canes cumplen varias funciones en la vida cotidiana de las familias mexicanas:

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Son compañeros de juego y parte de la familia.

Muchos hogares los consideran protectores y guardianes.

Su presencia se asocia con beneficios emocionales y de seguridad.

Además, en la cultura mexicana, los perros tienen un significado simbólico importante. Por ejemplo, el Xoloitzcuintle es una raza oriunda de nuestro país y tiene un valor histórico y cultural desde la época prehispánica.

En términos de legislación y bienestar, en los últimos años ha aumentado la conciencia sobre el cuidado y la protección de los perros. Existen campañas para promover la adopción, la esterilización y el trato digno, así como leyes que sancionan el maltrato animal en distintos estados del país.

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El Golden Retriever se encuentra entre la raza de perros alabados para tener de mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las razas de perros conocidas por ser más amigables y tranquilas suelen compartir ciertas características, tales como: temperamento estable, sociabilidad y facilidad para convivir con familias, niños y otros animales. Aquí tienes algunas de las razas más reconocidas por estas cualidades.

Razas de perros más amigables y tranquilos

1. Labrador Retriever: Amigo Sociable, paciente y fácil de entrenar. Muy recomendado para familias con niños.

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2. Golden Retriever: Similar al Labrador, es amistoso, paciente y leal. Suele llevarse bien con niños y adultos.

3. Cavalier King Charles Spaniel: Es Pequeño, cariñoso y adaptable. Busca la compañía de personas y se adapta bien a espacios pequeños.

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4. Bóxer: Pese a ser de un aspecto fuerte, esta raza es juguetona, protectora y muy cariñosa con la familia.

5. Bulldog Inglés: Perro Tranquilo, afectuoso y paciente. Se adapta a la vida en departamentos y no requiere mucho ejercicio.

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6. Basset Hound: Suele ser de temperamento relajado, amigable y, por lo general, es tolerante con los niños.

7. Pug: Raza Sociable, afectuoso y adaptable. Suelen ser tranquilos y disfrutan de la compañía humana.

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8. Shih Tzu: Cariñoso y dócil. Acostumbra llevarse bien con niños y adultos mayores.

9. Collie: Amistoso, leal y protector. Es conocido por su paciencia con los niños.

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10. San Bernardo: Llega a ser Gentil, paciente y defensor. A pesar de su tamaño, frecuenta ser muy calmado y amigable.

Una familia sonríe junto a su San Bernardo, raza de perro considerada por ser paciente y protector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de las razas de perros más amigables y tranquilas se basa en varios factores:

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1. Estudios de comportamiento y temperamento: Veterinarios, etólogos (especialistas en comportamiento animal) y asociaciones como la American Kennel Club (AKC) o la Fédération Cynologique Internationale (FCI) realizan evaluaciones sobre el temperamento típico de cada raza. Estas evaluaciones consideran la facilidad para socializar, la tolerancia a la presencia de niños y otros animales así como su reacción a la presencia de gente extraña.

2. Experiencia de familias y criadores: Los testimonios y reportes de familias, adiestradores y criadores ayudan a identificar cuáles razas suelen ser más estables, pacientes y cariñosas en la convivencia diaria.

3. Características genéticas y de crianza: Algunas razas de perros han sido seleccionadas durante generaciones por su carácter dócil y su capacidad para relacionarse con las personas, tales como los Labradores y Golden Retrievers, quienes fueron criados para trabajar junto a humanos y tienen una tendencia genética a la docilidad y sociabilidad.

4. Recomendaciones de especialistas: Organizaciones internacionales y nacionales emiten listas y recomendaciones sobre razas adecuadas para familias, personas mayores o quienes buscan un perro de temperamento tranquilo.

5. Estadísticas y encuestas: En algunos países, se realizan encuestas sobre las razas más populares y los motivos por los que las familias eligen ciertas razas. Las más amigables suelen aparecer en los primeros lugares de preferencia para hogares con niños.

Los pug tienen características positivas que los hacen ser de una raza tranquila y sociable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la raza influye en el temperamento, cada perro es único. El ambiente, la socialización y el entrenamiento tienen un impacto crucial en el comportamiento de cualquier perro, sin importar su raza.

Consideraciones

Cabe señalar que el temperamento puede variar según el ambiente, la socialización y el entrenamiento. La personalidad individual del perro influye de la misma forma, por eso es de suma importancia dedicar tiempo a la socialización y educación desde cachorro.