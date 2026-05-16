México

¿Amor 95.3 sale del aire? Locutores se despiden de la estación de radio y preocupan al país

Usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente a los distintos clips

Guardar
Google icon
amor 95.3 se va del aire en san luis potosí
Locutores se despidieron y causaron una ola de comentarios en redes (Facebook/TikTok)

Algunos locutores de Amor 95.3 FM dieron de qué hablar el pasado 12 de mayo después de que, en plena transmisión en vivo, anunciaron una emotiva despedida que encendió las alarmas entre sus radioescuchas sobre el posible final de la estación.

Los mensajes de los conductores rápidamente se difundieron en redes sociales, provocando incertidumbre y nostalgia entre la audiencia de una de las emisoras más queridas en el país.

PUBLICIDAD

Amor 95.3 'Solo música romántica’ es una estación reconocida por transmitirpop y baladas en español, así como por su popular “hora de Luis Miguel”.

Su presencia es constante en autos, oficinas y hogares, donde ha acompañado a varias generaciones de oyentes que la consideran parte de su día a día.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona mayor disfrutando música en su auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Locutores de Amor 95.3 anuncian su despedida en vivo

La transmisión de hace unos días incluyó mensajes de despedida cargados de emoción por parte de figuras como Iván Avendaño y Zuleyma García.

“Pues ha llegado, ahora sí, el momento de despedirme. Y hoy la verdad es que lo voy a hacer de una manera poco habitual. Porque como ya lo has escuchado a lo largo de todo este día, Amor 95.3 Solo Música Romántica llega a su fin”, dijo Iván Avendaño en cabina al agradecer a la audiencia, sus compañeros y al Sindicato de la Radio y la Televisión.

Durante su mensaje, Avendaño recordó sus catorce años en la frecuencia y señaló:

“Hoy se cierra este capítulo en Amor 95.3 Solo Música Romántica y claro que se siente. Se siente bien bonito. Pero también, también es doloroso, porque cuando algo significa tanto en la vida, sin duda te deja huella”.

Por su parte, Zuleyma García también dedicó palabras a la audiencia y explicó que el cierre de Amor 95.3 sería únicamente en San Luis Potosí.

“Hoy se cierra un capítulo sumamente importante en la historia de la radio potosina. Hoy se marcha Grupo Acir de San Luis Potosí y se va también esta maravillosa marca, Amor FM”.

Ambos conductores aprovecharon para agradecer a sus jefes, compañeros y al público, recordando anécdotas y momentos compartidos.

“Gracias por permitirme acompañarte, por abrirme un espacio en tu vida, por estar ahí, incluso en los días que no eran tan fáciles para ti”, expresó Avendaño.

Una locutora es grabada en un estudio de radio, utilizando micrófono y auriculares. La pantalla muestra un texto que anuncia el fin de las transmisiones de las estaciones Amor 95.3 y Mix 98.5 en San Luis Potosí. El video documenta el cierre de estas emisoras, vinculadas a Grupo Acir, en la fecha indicada. Las tomas presentan a la mujer comunicando el evento desde las instalaciones. (Tiktok@zuleymagv)

Reacciones y comentarios de la audiencia

El anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales.

“Se me hizo un nudito en la garganta”, escribió una usuaria. Otro radioescucha señaló: “Me espanté, solo fue en San Luis Potosí, desde mi adolescencia llevo escuchando Amor Solo Música Romántica, soy de Toluca, lloré mucho con esta estación”.

La preocupación se extendió a otras ciudades, con mensajes como: “95.3 también en CDMX, yo sí los escucho en el auto, los más veteranos seguimos escuchando la radio aunque sea por Alexa o por internet”.

Algunos usuarios atribuyeron estos cambios al avance de la tecnología y la reducción de la audiencia:

“Lamentablemente la tecnología nos está desplazando y la radio cada vez tiene menos anunciantes y oyentes, feliz camino”.

Temas Relacionados

RadioAmorSan Luis Potosímexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aumenta a dos el número de víctimas tras explosión en Amatitán, Jalisco: seis personas siguen hospitalizadas

La explosión ocurrió el pasado jueves durante la celebración al Señor de la Ascensión

Aumenta a dos el número de víctimas tras explosión en Amatitán, Jalisco: seis personas siguen hospitalizadas

Bebé abandonado en Ecatepec seguirá bajo resguardo del DIF tras dudas sobre su padre

El menor de aproximadamente seis meses fue abandonado dentro de un taxi de aplicación; aunque un hombre acudió posteriormente para reclamarlo

Bebé abandonado en Ecatepec seguirá bajo resguardo del DIF tras dudas sobre su padre

Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

El imputado y la víctima asistieron juntos a una convivencia en la colonia Lomas de Padierna, tras la cual el hombre no regresó a su domicilio

Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 16 de mayo: se lleva a cabo carrera deportiva sobre Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 16 de mayo: se lleva a cabo carrera deportiva sobre Av. Paseo de la Reforma

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

La argentina visitó México y aprovechó para dar su opinión sobre la iniciativa de ley que lleva su nombre

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

Cayeron Gerardo Mérida y Enrique Díaz en EEUU: ¿Quiénes son los otros acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa?

ENTRETENIMIENTO

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026

Para los más dark, la CDMX festejará a lo grande el Día del Gótico con sombrío festival gratuito: lugar, fecha y horario

Elisabetha Gruener nos cuenta todo de “Fiesta de compromiso”, una obra de teatro que se cuenta desde la expresión corporal

Scorpions tendrá gira en México para celebrar sus 60 años: fechas, sedes y venta de boletos

DEPORTES

Robert Lewandowski dice adiós al Barcelona: así fue las vez que Memo Ochoa le detuvo un penal en Qatar 2022

Robert Lewandowski dice adiós al Barcelona: así fue las vez que Memo Ochoa le detuvo un penal en Qatar 2022

Chelsea vs Manchester City: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la final de la FA Cup

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México: reencuentro emociona a los aficionados

Selección de Panamá estrenará película para contar su travesía hacia el Mundial 2026

Israel Reyes, defensa del América, se visualiza como jugador del Barcelona