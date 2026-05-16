Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

¿En qué va la demanda de Christian Nodal contra Cazzu? (Instagram)

La cantante Cazzu explicó durante un encuentro con la prensa en México que no podía realizar comentarios sobre Christian Nodal ni sobre temas relacionados, debido a restricciones legales.

La argentina evitó responder preguntas sobre su expareja tras la reciente polémica ligada a la custodia de su hija y los acontecimientos subsecuentes a la separación.

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Cazzu afirmó que no podía hablar sobre Nodal por razones legales

En la conversación, Cazzu insistió en que su situación legal le impedía abordar cuestiones personales vinculadas a Nodal.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”, dijo la cantante al grupo de reporteros.

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Avanza la demanda de Christian Nodal contra Cazzu. (CUARTOSCURO)

Durante la ronda de preguntas, varios periodistas intentaron obtener respuestas sobre la convivencia familiar y la dinámica con su hija Inti tras la separación.

La artista solicitó comprensión a la prensa y al público, sugiriendo que cualquier insistencia en estos temas resultaría infructuosa.

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El episodio se produjo en medio de su visita a México, donde durante este fin de semana se presentará en el festival Tecate Emblema.

Cazzu aclaró que la “ley Cazzu” no fue iniciativa propia

Durante el mismo encuentro, la cantante se refirió a la llamada “ley Cazzu”, una iniciativa legislativa presentada en Michoacán que buscó proteger los derechos de las madres en casos de conflicto familiar tras la exposición pública de su situación con Nodal.

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(IG: @nodal)

Cazzu aclaró: “No es un proyecto mío, es algo que otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual por supuesto me halaga”.

Agregó que se sintió identificada con el trasfondo de la propuesta y expresó su solidaridad con otras madres que enfrentaron situaciones difíciles:

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“Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás y siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo”.

Cazzu agradeció el apoyo de sus seguidoras y destacó la importancia de sentirse respaldada por mujeres en circunstancias complicadas.

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La artista consideró relevante que su caso haya servido para visibilizar las dificultades que enfrentan muchas madres en México y América Latina.