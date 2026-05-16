México

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

La argentina visitó México y aprovechó para dar su opinión sobre la iniciativa de ley que lleva su nombre

Guardar
Google icon
¿En qué va la demanda de Christian Nodal contra Cazzu? (Instagram)
¿En qué va la demanda de Christian Nodal contra Cazzu? (Instagram)

La cantante Cazzu explicó durante un encuentro con la prensa en México que no podía realizar comentarios sobre Christian Nodal ni sobre temas relacionados, debido a restricciones legales.

La argentina evitó responder preguntas sobre su expareja tras la reciente polémica ligada a la custodia de su hija y los acontecimientos subsecuentes a la separación.

PUBLICIDAD

Cazzu afirmó que no podía hablar sobre Nodal por razones legales

En la conversación, Cazzu insistió en que su situación legal le impedía abordar cuestiones personales vinculadas a Nodal.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”, dijo la cantante al grupo de reporteros.

PUBLICIDAD

Avanza la demanda de Christian Nodal contra Cazzu. (CUARTOSCURO)
Avanza la demanda de Christian Nodal contra Cazzu. (CUARTOSCURO)

Durante la ronda de preguntas, varios periodistas intentaron obtener respuestas sobre la convivencia familiar y la dinámica con su hija Inti tras la separación.

La artista solicitó comprensión a la prensa y al público, sugiriendo que cualquier insistencia en estos temas resultaría infructuosa.

El episodio se produjo en medio de su visita a México, donde durante este fin de semana se presentará en el festival Tecate Emblema.

Cazzu aclaró que la “ley Cazzu” no fue iniciativa propia

Durante el mismo encuentro, la cantante se refirió a la llamada “ley Cazzu”, una iniciativa legislativa presentada en Michoacán que buscó proteger los derechos de las madres en casos de conflicto familiar tras la exposición pública de su situación con Nodal.

(IG: @nodal)
(IG: @nodal)

Cazzu aclaró: “No es un proyecto mío, es algo que otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual por supuesto me halaga”.

Agregó que se sintió identificada con el trasfondo de la propuesta y expresó su solidaridad con otras madres que enfrentaron situaciones difíciles:

Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás y siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo”.

Cazzu agradeció el apoyo de sus seguidoras y destacó la importancia de sentirse respaldada por mujeres en circunstancias complicadas.

La artista consideró relevante que su caso haya servido para visibilizar las dificultades que enfrentan muchas madres en México y América Latina.

Temas Relacionados

CazzuChristian Nodalmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

Registro de celulares 2026: Cómo evitar la suspensión de tu línea antes de que termine junio

Solo será posible llamar al 911 o regularizar el servicio, así que conviene no dejar el trámite hasta el último día

Registro de celulares 2026: Cómo evitar la suspensión de tu línea antes de que termine junio

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 16 de mayo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 16 de mayo

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Se busca tener condenas más severas y ampliar la presión judicial sobre presuntas redes de corrupción ligadas al narcotráfico

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Metrobús hoy 16 de mayo: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 16 de mayo: estado del servicio en esta última hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

Cayeron Gerardo Mérida y Enrique Díaz en EEUU: ¿Quiénes son los otros acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa?

ENTRETENIMIENTO

Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026

Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026

Para los más dark, la CDMX festejará a lo grande el Día del Gótico con sombrío festival gratuito: lugar, fecha y horario

Elisabetha Gruener nos cuenta todo de “Fiesta de compromiso”, una obra de teatro que se cuenta desde la expresión corporal

Scorpions tendrá gira en México para celebrar sus 60 años: fechas, sedes y venta de boletos

Desmienten una internación de emergencia de Luis Miguel en Nueva York: esto dijeron personas cercanas al cantante

DEPORTES

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México: reencuentro emociona a los aficionados

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México: reencuentro emociona a los aficionados

Selección de Panamá estrenará película para contar su travesía hacia el Mundial 2026

Israel Reyes, defensa del América, se visualiza como jugador del Barcelona

Blajaith Aguilar responde tras ser destituida como entrenadora de gimnasia rítmica por presunta violencia psicológica

Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026