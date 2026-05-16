Chelsea vs Manchester City: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la final de la FA Cup

Haaland promete ser un jugador clave para los 'Citizens'. (REUTERS/Isabel Infantes)

En la antesala de la final de la FA Cup 2026, dos de los clubes con mayor prestigio en Inglaterra vuelven a encontrarse en una disputa que promete emociones para sus aficionados. Manchester City y Chelsea llegan a Wembley con trayectorias distintas en la temporada, pero ambos buscan levantar el trofeo más antiguo del fútbol y sumar un nuevo título a su historia.

Ambos equipos han alcanzado la final tras recorridos sólidos en el torneo: el Manchester City va por su octava corona, tras haber perdido las dos finales anteriores ante Manchester United y Crystal Palace; el Chelsea tiene la oportunidad de sumar su noveno campeonato, lo que solo han superado Arsenal y Manchester United. Además, si el Chelsea se consagra campeón, asegurará su participación en la Europa League 2026-2027.

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¿Cómo llegan los equipos al partido?

La edición número 145 de la FA Cup reúne a Manchester City y Chelsea, que llegan con objetivos concretos y trayectorias contrastantes. Los dirigidos por Pep Guardiola mantienen abierta la lucha por la Premier League, y ya suman una Copa de la Liga en la presente campaña. Para llegar a esta final, el City eliminó a Exeter City, Salford City, Newcastle, Liverpool y Southampton, y solo permitió tres goles en su camino.

En el caso de Chelsea, bajo la dirección del técnico interino Calum McFarlane, el club busca salvar una temporada complicada logrando un trofeo que, además del prestigio, le daría acceso a competiciones europeas el año siguiente. El Chelsea también recibió solo tres goles rumbo a Wembley, superando a Charlton Athletic, Hull City, Wrexham, Port Vale y Leeds.

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El equipo blanquiazul buscará llevarse la victoria, pero enfrente tiene a una de las potencias inglesas. (AP Foto/Alastair Grant)

Más allá del trofeo, la final permite a ambos equipos redimir temporadas con luces y sombras. El Manchester City tiene como objetivo volver a dominar la copa tras caer en las últimas dos finales: primero ante Manchester United y después frente a Crystal Palace. Ganar el torneo implicaría retomar la senda ganadora y reafirmar su posición en el fútbol inglés.

Para Chelsea, el partido representa la oportunidad de igualar a grandes históricos del torneo con nueve títulos de FA Cup, algo solo superado por Arsenal y Manchester United. Asimismo, obtener el título les dará la posibilidad de participar en la Europa League 2026-2027, un premio relevante para cerrar un ciclo irregular.

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Las defensas sólidas de ambos clubes, que solo permitieron tres goles cada uno en el torneo, anticipan un encuentro cerrado, donde la táctica y la concentración podrían definir al campeón.

Los dirigidos por Pep Guardiola quieren terminar el año con una victoria. (AP Foto/Ian Hodgson)

Una final inédita

Entre los principales retos del Manchester City está superar las recientes decepciones en las finales, ya que acumula dos derrotas en fila en 2024 y 2025. Este historial añade presión sobre el equipo de Guardiola para evitar un tercer tropiezo consecutivo y, al mismo tiempo, puede ser incentivo adicional de cara al partido.

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Por parte de Chelsea, la inestabilidad en el banquillo —ahora a cargo de Calum McFarlane, exmiembro de la academia del City— ha marcado el ritmo de una campaña difícil, lo que vuelve imprescindible cerrar la temporada con un logro relevante. A eso se suma la necesidad de volver a protagonizar en torneos europeos.

Aunque Chelsea y Manchester City nunca han disputado una final de la FA Cup entre sí, el antecedente más relevante es el triunfo de Chelsea por 1-0 sobre City en la final de la Champions League 2021 en Portugal, un resultado que añade dramatismo y expectativa a este nuevo duelo decisivo.

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El club celeste llega como favorito para llevarse el triunfo. (REUTERS/Phil Noble)

A qué hora y dónde ver el partido en México

El resultado de la final entre Manchester City y Chelsea impactará en el palmarés de ambos clubes y en su proyección hacia la siguiente temporada del fútbol inglés. Para el City podría significar el regreso al protagonismo en copas nacionales, mientras que para el Chelsea es la oportunidad de convertir una campaña irregular en un paso hacia la relevancia europea.

El encuentro está pactado para este sábado 16 de mayo en punto de las 08:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de TNT Sports.

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La definición de la FA Cup 2026 en Wembley será un episodio crucial para City y Chelsea, con implicaciones directas tanto en la historia de ambos clubes como en su rumbo inmediato dentro del fútbol inglés y continental.