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Taquero mexicano se vuelve viral por imitar al perrito ‘Pibble’; usuarios quieren ir a comprarle

El señor conocido como Don Rojo sorprendió en TikTok al recrear los famosos pasos del trend más popular del momento frente a su puesto en Iztapalapa

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El peculiar momento ocurrió frente a la cárcel de mujeres en Santa Martha y desató cientos de comentarios en redes. (Captura de pantalla)
El peculiar momento ocurrió frente a la cárcel de mujeres en Santa Martha y desató cientos de comentarios en redes. (Captura de pantalla)

El famoso trend de “Pibble” continúa apoderándose de TikTok e Instagram, pero ahora el fenómeno viral encontró un inesperado protagonista mexicano. Un taquero conocido como Don Rojo se volvió tendencia en redes sociales luego de ser grabado mientras imitaba los movimientos del popular perrito que domina internet.

El hombre, quien trabaja en un puesto ubicado en Santa Martha, frente a la cárcel de mujeres en la alcaldía Iztapalapa, aprovechó un momento libre para realizar los ya conocidos “pasos prohibidos” inspirados en el personaje viral. El clip rápidamente se llenó de reproducciones y comentarios de usuarios que aseguraron sentirse identificados con la actitud relajada y divertida del comerciante.

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El peculiar momento ocurrió frente a la cárcel de mujeres en Santa Martha y desató cientos de comentarios en redes.

La grabación superó los 10 millones de vistas y provocó cientos de reacciones entre internautas, quienes destacaron el humor característico de México. Algunos comentarios decían: “como el señor ve la vida”; “Lo siento IA, de Nuevo México ganó”; “Soy el unico que le dio ternura”, “Al don yo lo conozco, luego voy a comprar jaja”, y “We yo vivo por ahí, le voy a ir a comprar taquitos”.

¿Cómo nació el Trend de Pibble?

Un Bulldog Francés durante un baño se transformó en uno de los contenidos más vistos y compartidos del año.
Un Bulldog Francés durante un baño se transformó en uno de los contenidos más vistos y compartidos del año.

El auge del video también volvió a poner sobre la mesa el origen del famoso “Pibble”, uno de los trends más extraños y adictivos de los últimos meses. El fenómeno comenzó en 2025 con un video auténtico de un cachorro Bulldog Francés mientras recibía un baño. Poco después, usuarios añadieron un audio con voz chillona diciendo: “I am Pibble, wash ma belly”, frase que terminó convirtiéndose en un sonido viral.

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Aunque actualmente es visto como un meme absurdo, el término “Pibble” ya existía anteriormente dentro de comunidades amantes de los perros. La organización Sparkpaws señala que se trata de un apodo afectuoso utilizado para los Pit Bull Terrier con el objetivo de suavizar la imagen negativa que muchas veces rodea a la raza.

Lo que parecía un simple meme terminó revelando un inesperado origen musical relacionado con Wings y un clásico de 1975.

Con el tiempo, usuarios comenzaron a animar fotografías del perro utilizando inteligencia artificial, creando videos caóticos clasificados dentro del contenido conocido como “Brainrot”. Sin embargo, otros internautas transformaron el meme en algo relacionado con el “Hopecore”, una corriente enfocada en transmitir mensajes optimistas.

La música también ayudó al éxito del trend. El tema utilizado en muchos videos es “Just The Way You Are” de Milky, canción inspirada parcialmente en “Listen to What the Man Said” de Paul McCartney y Wings.

El fenómeno pasó de ser un chiste absurdo a convertirse en símbolo de humor, ternura y bienestar emocional en redes sociales.

Ahora, gracias a Don Rojo, el fenómeno viral encontró un nuevo símbolo mexicano que volvió a demostrar que el ingenio en redes sociales no tiene límites.

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